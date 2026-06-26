BABYMETAL、デラックス・アルバム「METAL FORTH (DELUXE EDITION)」　6月26日（金）全世界配信開始！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、BABYMETALのデラックス・アルバム「METAL FORTH (DELUXE EDITION)」を6月26日（金）より配信します。

昨年、結成15周年を迎えたBABYMETAL。今作はBABYMETAL初のデラックス・アルバムとなっており、2025年にリリースされた『METAL FORTH』収録の10曲に、新たなリミックス楽曲やライブ音源を加えた、全15曲が収められています。追加収録曲として、世界的ダンス・ミュージックシーンを牽引するプロジェクトMajor Lazerによる「from me to u (Major Lazer Remix)」、同楽曲の編曲でも深く関わったJordan Fishによる「from me to u (Jordan Fish Remix)」を収録。加えて、日本人アーティスト史上初のステージとなったイギリスのO2アリーナ、アメリカのIntuit Dome、ツアーファイナルとなったさいたまスーパーアリーナでのライブ音源もそれぞれ1曲ずつ収めています。

日本国内では日本独自企画盤として『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』を8月5日（水）にに発売します。2025年から始まった『METAL FORTH』の総括とも言える今作は、ここでしか手に入らないロングボックス仕様となっており、ダイカットステッカー4枚セット（メンバー3枚＋ロゴ1枚）、ポスター、ZINE（フルカラー・ミニマガジン）などの特典を封入。ZINEには、音楽ライター・阿刀大志による、METAL FORTH期を総括するメンバーおよびプロデューサー・KOBAMETALによるロング・インタビューを収録。これまでの活動年表やライブ写真を掲載するほか、最終ページにはメンバーのプリント直筆サインが掲載される予定です。

BABYMETAL - from me to u (Jordan Fish Remix / Lyric Video) ft. Poppy

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0VBqWDKcUYU ]

BABYMETAL デラックス・アルバム「METAL FORTH (DELUXE EDITION)」

2026年6月26日（金）発売

https://babymetal.lnk.to/METALFORTHDELUXEID

収録曲数：全15曲

【『METAL FORTH (DELUXE EDITION)』収録楽曲】

Disc 1, Side A

1. from me to u (feat. Poppy)

2. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)

3. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)

4. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)

5. KxAxWxAxIxI

Disc 1, Side B

6. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

7. My Queen (feat. Spiritbox)

8. Algorism

9. METALI!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame ー白炎ー

Disc 2, Side C

1. from me to u (feat. Poppy - Major Lazer Remix)

2. from me to u (feat. Poppy- Jordan Fish Remix)

Disc 2, Side D

3. from me to u (feat. Poppy - live from The O2)

4. My Queen (feat. Spiritbox- live from Intuit Dome)

5. Algorism (live from Saitama Super Arena)

『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』【日本独自企画盤】【ロングボックス仕様】

UICC-90019

収録曲数：全15曲

発売日：2026年8月5日（水）

価格：6,300円（税込）

詳細：https://www.universal-music.co.jp/babymetal/news/2026-06-19/

【アルバム紹介リード】

「METALのその先へ」

15周年を迎えた"今"のBABYMETALが提示する、最新型メタルアルバム『METAL FORTH』。この1年の歩みを凝縮した、日本独自企画・限定生産のデラックス・ジャパン・エディションがここに完成した。

世界的プロデューサー・Major LazerとJordan Fishによるリミックス、そして3カ国のアリーナを熱狂させたライブ音源をアルバム本編とともに収録。

"METALのその先へ"--進化を止めないBABYMETALの現在地が、この一枚に刻まれている。

【封入特典】

■ダイカットステッカー4枚セット（メンバー3枚＋ロゴ1枚）

■ポスター

■ZINE（フルカラー・ミニマガジン）

【収録楽曲】

1. from me to u (feat. Poppy)

2. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)

3. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)

4. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)

5. KxAxWxAxIxI

6. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

7. My Queen (feat. Spiritbox)

8. Algorism

9. METALI!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame ー白炎ー

11. from me to u (feat. Poppy - Major Lazer Remix)

12. from me to u (feat. Poppy- Jordan Fish Remix)

13. from me to u (feat. Poppy - live from The O2)

14. My Queen (feat. Spiritbox- live from Intuit Dome)

15. Algorism (live from Saitama Super Arena)

【ツアー情報】

▼ヨーロッパ

JUN 03 - Solvesborg, Sweden **

JUN 05 - Nürburgring, Germany **

JUN 07 - Nürnberg, Germany **

JUN 09 - Kufstein, Austria

JUN 10-14 - Derby, UK **

JUN 11 - Hradec Kralove, Czech Republic

JUN 16 - Hanover, Germany

JUN 18 - Warsaw, Poland **

JUN 20 - Dessel, Belgium **

JUN 24 - Oslo, Norway **

JUN 26 - Leipzig, Germany **

JUN 27 - Copenhagen, Denmark **

JUL 01 - Turkey

**FESTIVAL

▼北米

AUG 30 SAN DIEGO, CA *

SEP 02 DENVER, CO

SEP 04 CHICAGO, IL

SEP 05 NOBLESVILLE, IN

SEP 07 TORONTO, ON

SEP 09 HOLMDEL, NJ

SEP 10 MANSFIELD, MA

SEP 12 BRISTOW, VA

SEP 13 RALEIGH, NC

SEP 15 CHARLOTTE, NC

SEP 16 ALPHARETTA, GA

SEP 18 CLARKSTON, MI

SEP 19 LOUISVILLE, KY **

SEP 21 MARYLAND HEIGHTS, MO

SEP 23 DALLAS, TX

SEP 25 THE WOODLANDS, TX

SEP 26 AUSTIN, TX

SEP 29 ALBUQUERQUE, NM

OCT 01 PHOENIX, AZ

OCT 03 SACRAMENTO, CA **

*MY CHEMICAL ROMANCEスタジアムツアーゲスト出演

**FESTIVAL

▼中南米

NOV 28 Sao Paulo, Brazil

DEC 01 Buenos Aires, Argentina

DEC 03 Santiago, Chile

DEC 07 San Miguel, Peru

DEC 12 Mexico City, Mexico

【日本ライブ情報】

▼LuckyFes’26

日時：2026年8月9日(日)

会場：国営ひたち海浜公園

特設サイトURL：http://luckyfes.com/(http://luckyfes.com/)

▼SUMMER SONIC 2026

日時：2026年8月14日(金)～16日(日)

会場：

（東京）ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ

（大阪）万博記念公園

特設サイトURL：https://www.summersonic.com/(https://www.summersonic.com/)

*出演日後日発表

More Information：http://www.babymetal.com(http://www.babymetal.com)

【プロフィール】

2010年結成。2023年4月よりSU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALからなる新生BABYMETALとして新章がスタート。2024年4月以降、初の南米ツアーを含めたワールドツアーを敢行。世界22カ国、国内外通算51公演を行い、スペシャルゲスト出演の公演を除いた総動員数は、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立てた。5月30日に日本人グループとしては初となる、イギリスのTHEO2アリーナでのワンマンをSOLD OUTさせて完遂した。6月・7月にかけて開催された過去最大規模の北米ツアーでは25公演を開催し、11万人超を動員。

そして2025年4月にはアメリカのキャピトル・レコードとグローバルレーベルパートナー契約を締結し、8月8日に4枚目となるオリジナルアルバム『METAL FORTH』をリリース。そして全米ビルボードアルバム総合チャートで日本人グループ史上初となるTOP10に入るという快挙を達成した。

その後、日本やアジアでのツアーを経て、11月1日にはアメリカ・ロサンゼルスのIntuit Domeにて日本人グループ史上初となるワンマンライブ、さらに11月7日にもメキシコのARENA CDMXにてスペシャルアリーナショーを開催した。2026年1月10日、11日には日本・さいたまスーパーアリーナにて「LEGEND - METAL FORTH」と題したスペシャルアリーナショーを開催した。

そして6月にはヨーロッパ各地にて開催されるフェスへ出演し、8月からはグループ最大規模の北米ツアー、そして中南米ツアーも決定している。

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