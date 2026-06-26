15,000食限定！「鹿児島県産うな重」7月24日(金)より販売。土用の丑の日は大戸屋の“本格うな重”で贅沢に。

株式会社大戸屋

コロワイドグループの株式会社大戸屋(本社：神奈川県横浜市 代表:三森智仁、以下大戸屋)は、2026年7月26日（日）の土用の丑の日に合わせて、全国の大戸屋ごはん処にて「鹿児島県産うな重」を、7月24日(金)より15,000食限定で販売いたします。

先着15,000食限定！大戸屋こだわりの“本格うな重”

昨年ご好評をいただいた「鹿児島県産うな重」は、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、今年は販売数量を昨年の1.5倍となる15,000食をご用意しました。さらに、土用の丑の日を待たずにお召し上がりいただけるよう、7月24日（金）より販売を開始いたします。

鹿児島県産うなぎを一尾丸ごと使用した「鹿児島県産うな重」は、お味噌汁とお漬物付きで2,950円（税込）。さらに、大戸屋アプリのクーポンをご利用いただくと、2,750円（税込）でお召し上がりいただけます。

ふっくら香ばしく焼き上げた鹿児島県産うなぎと、大戸屋自慢の特製だれが織りなす贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

「鹿児島県産うな重」

炭火でふっくら焼き上げた国産うなぎを贅沢に

鹿児島県産のうなぎを一尾丸ごと使用。自然な脂のりと引き締まった身の食感が際立つ逸品です。大戸屋自慢の特製だれをたっぷり絡め、たれ付けと焼きを4度ずつ繰り返し、炭火でじっくりと香ばしく焼き上げました。ふっくら肉厚な「鹿児島県産うな重」を、土用の丑の日や夏のご褒美に、ぜひご堪能ください。



価格 ：2,950円（税込）

アプリクーポン使用価格 ：2,750円（税込）

※「鹿児島県産うな重」は7月24日(金)から15,000食限定の販売ですので、無くなり次第終了となります

※単品での販売はございません

※アプリクーポンは7月24日(金)～7月26日(日)期間中のみ使用できます

※大戸屋独自に厳選した食材や調味料は、特定の保存料・着色料・香料・調味料を使用しておりません。不使用としている添加物は、大戸屋ホームページで公開しています

→https://www.ootoya.com/about/

販売終了／対象外店舗について

2026年7月24日(金)～15,000食の数量限定で販売いたします。店舗により販売終了時期が異なりますので、予めご了承ください。

【対象外店舗について】

以下の店舗では「鹿児島県産うな重」のお取り扱いはございません。



・東海店

・北名古屋店

・イオンモール高崎店

・イオン天王町店

・イオンモール日の出店

・アリオ亀有店

・アリオ橋本店

・イオンモール川口店

・イオン相模原

・イオンモール倉敷店

・半田市役所リコリス店

・イオンモール須坂店

公式アプリ限定！「鹿児島県産うな重」200円引きクーポン

●利用期間：2026年7月24日(金)～2026年7月31日(日)

●クーポン：大戸屋公式アプリで限定配信(※１回限り使用可）

●対象メニュー：鹿児島県産うな重

※クーポンを利用する場合には会員登録が必要です

※鹿児島県産うな重は限定数が無くなり次第終了となります

注意事項等、詳細はこちら下記URLよりご確認ください。

←＜大戸屋公式アプリダウンロードはこちらから！＞

https://yappli.plus/ootoya_press

◆大戸屋ごはん処◆

■大戸屋ホームページ：https://www.ootoya.com/

■Facebook：https://www.facebook.com/ootoya/

■Instagram：https://www.instagram.com/ootoya.jp/

■X：https://twitter.com/Ootoya_Gohan

株式会社大戸屋

URL https://www.ootoya.com/

業種 飲食店・宿泊業

本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F

電話番号 045-577-0114

代表者名 蔵人賢樹

設立 2011年5月

【会社概要】

■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）

■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F

■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売 3.煙草、酒類の販売

■設立: 1963年4月

■資本金：438億14百万円

ホームページ：https://www.colowide.co.jp

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを 展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製 造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。