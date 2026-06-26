京都信用金庫におけるライフネット生命保険株式会社が提供する団体信用生命保険の新規取扱について

ライフネット生命保険株式会社

（共同リリース）

京都信用金庫

ライフネット生命保険株式会社

コミュニティ・バンク京信（法人名:京都信用金庫、本店:京都市下京区、理事長: 榊󠄀田 隆之)は、２０２６年７月１日よりライフネット生命保険株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:横澤 淳平）が提供する団体信用生命保険（以下、団信）の取扱を開始しますので、お知らせいたします。

両社が取扱う団信は、スマートフォンやパソコンからのＷｅｂ告知に対応しており、住宅ローンをご検討の方にとって大変便利なものとなっております。

これからも、両社は幅広い商品ラインナップを展開し、ご契約者さまに万が一のことがあっても、大切な住まいと残されたご家族の未来を守ることができるよう団信の充実に力を入れてまいります。

１．取扱開始日

２０２６年７月１日（水）

２．取扱商品

- 三大疾病団信- がん団信プラス- 全傷病団信プレミアム- 全傷病団信ライト- がん５０％団信- 一般団信- ワイド団信- 連生三大疾病団信- 連生がん団信- 連生一般団信

以上

https://prtimes.jp/a/?f=d69919-224-5bb6e78a07cce85ad2172e2b209f479d.pdf