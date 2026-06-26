建設DXを推進するグリーンエナジー・ライフ、「ANDPAD AWARD 2026」ユーザー部門 ベスト受発注賞を受賞

株式会社グリーンエナジー＆カンパニー

株式会社グリーンエナジー＆カンパニー（東京本社：東京都港区、徳島本社：徳島県板野郡松茂町／代表取締役：鈴江 崇文、以下「当社」）の、100%子会社である株式会社グリーンエナジー・ライフ（本社：徳島県徳島市／代表取締役：竹村敏之）の勝浦さとみが、ANDPAD AWARD 2026 ユーザー部門「ベスト受発注賞 -発注-」において、3位を受賞いたしました。

ANDPAD AWARDは、建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を活用し、業務効率化や生産性向上、現場管理の高度化に取り組む企業・ユーザーを表彰するアワードです。

今回受賞した「ベスト受発注賞 -発注-」は、着工前の発注徹底やスピーディーな納品検収など、受発注業務において高い水準でANDPADを活用したユーザーに贈られる賞です。

▼ANDPAD AWARD 2026 ユーザー部門

https://page.andpad.jp/andpad_award/latest/user/#user-08

ANDPAD AWARD 2026の授賞式の様子



■ 受賞の背景

事業本部 技術部 建設推進GRP 工務管理ルームは、発注・納品・検収といった工務管理業務を通じて、施工品質の安定やスムーズな現場進行を支える重要な役割を担っています。

グリーンエナジー・ライフでは、ANDPADを活用し、発注業務や納品検収のスピード向上、リアルタイムな入出金管理、社内ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。

今回の受賞は、勝浦の迅速かつ正確な業務遂行に加え、チームで連携しながら業務を支える工務管理ルーム全体の取組みが評価されたものです。

＜受賞者コメント＞

株式会社グリーンエナジー・ライフ

事業本部 技術部 建設推進GRP 工務管理ルーム 勝浦さとみ

「ベスト受発注ユーザー賞」3位という素晴らしい賞をいただき、驚きと共に大変嬉しく思っております 。課内でジョブローテーションを行っており、現在は私が発注担当としてその役割を担うなかでいただいた賞ですが、これは歴代の担当者や今のメンバー全員で守り、コツコツと積み重ねてきた部署のみんなの成果だと思っています。

最初は大変だったオンライン化も、社内の連携と協力業者さまのご理解があって形になりました。これからも感謝の気持ちを忘れず、現場のみなさんを事務側からしっかり支えていけるよう、毎日の業務を変わらず続けていきます。



■ 今後の展望

当社グループはこの受賞を励みに、今後もデジタルツールを活用した業務改善を推進し、より正確でスピーディーな工務管理体制の構築に努めてまいります。

そして、施工品質の向上と、お客様に安心して住まいをお届けできる体制づくりを進め、より良いサービスの提供に取り組んでまいります。

詳しくは以下をご覧ください。

▼ANDPAD AWARD 2026

https://page.andpad.jp/andpad_award/latest/user/#user-08

▼グリーンエナジー・ライフ

https://life.green-energy.co.jp/

＜当社の概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71823/table/24_1_38fe70f269437cc45ca278f96076b1fd.jpg?v=202606260951 ]

＜当社の概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71823/table/24_2_5ad5b47691952f440452dde2c0f5810e.jpg?v=202606260951 ]

■ グリーンエナジー＆カンパニーについて

グリーンエナジー＆カンパニーは、「個人が主体となる"太陽を源にしたエネルギー"の創造」と、それによって実現する「グリーンで電気代がかからない暮らし」という新しいインフラ創りへの挑戦をしてまいりました。エネルギーを創り出すことで資産を生かす〈プライベート発電所〉や、発電されたエネルギーを貯めて送電線を通して電力を送るための系統用蓄電所、〈系統用蓄電池 GX-Pack〉、家計にゆとりを生む〈ネットゼロ・エネルギー・ハウス〉などの提供を通じ、グループ会社として全国に輪を広げております。発電施設の開発実績は約5600件に達しています(2026年4月時点)。

2024年11月にはアゼルバイジャンで開催された気候変動に関する国際会議「COP29」の日本経済新聞 社主催のセミナーで、弊社の鈴江崇文社長がスピーチにて”家庭と個人事業者によるボトムアップで強力なGX”として「マイクロGX」を提唱しました。私たちは、新エネルギーに一人でも多くの人がアクセス、そしてメリットを享受していけるようサービスを開発・展開、情報発信をしてまいります。

≪本リリースに関する問い合わせ先≫

株式会社グリーンエナジー&カンパニー

お問い合わせ：https://green-energy.co.jp/contact/

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