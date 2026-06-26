TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』オンラインくじ販売開始！「お星様」がテーマの描き下ろしイラストを使用した煌びやかな賞品を多数ラインナップ！

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎)の連結子会社であるアニメやキャラクターIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、2026年４月から放送のTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』の豪華賞品が当たるオンラインくじの販売を開始することをお知らせします。

本オンラインくじは、プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus、本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗、以下VOLZ）が提供するオンラインくじプラットフォーム『くじプラ』にて協業での提供となり、今後もグループシナジーを生かし、様々なIPのオンラインくじをラインナップしてまいります。

■TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』オンラインくじ（くじプラ）とは

著者・天壱氏による大人気小説作品が原作のTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』が大好評につきオンラインくじ「くじプラ」に第2弾として登場！「お星様」をテーマにした、星空を身にまとったかのような美しい衣装が魅力的な描き下ろしを使用した賞品を多数ラインナップしました！

A賞：回転オーロラアクリルスタンド （全２種）

オーロラ仕様が星空のように輝く、回転式のアクリルスタンドです。存在感のある豪華な仕様になっています。

B賞：PUレザートレイ（全２種）

小物入れとしても大活躍するレザートレイです。ホワイトとブラックで大人っぽくエレガントなデザインです。

C賞：ハンドタオル（全４種）

キャラクターの表情と衣装を大きく楽しめる、柔らかな手触りのハンドタオルです。

D賞：箔押しクリアカード（全８種）

お星様のように美しい箔押しが特別な輝きをもたらすクリアカードです。財布に入れても、スマホケースに挟んでもおしゃれな１枚です。

E賞：缶バッジ（全８種）

新規描き下ろしイラストと各キャラクターの光り輝く名場面をピックアップした缶バッジです。ぜひ集めてみてください。

特賞：ブロマイドセット（４枚セット）

【30回購入特典】満天の星のように美しいキャラクターを堪能できるブロマイドです。

※30回ごとに1個のお渡しとなります。

煌びやかな美しい描き下ろしイラストを使用した限定グッズをこの機会にぜひゲットしてください！

■TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』オンラインくじ（くじプラ）概要

【開催期間】2026年６月26日（金）12:00 ～ 2026年７月27日（月）23:59まで

【販売価格】1回につき880円（税込）

▼賞品一覧

A賞 回転オーロラアクリルスタンド （全２種） 当選率１%

B賞 PUレザートレイ（全２種） 当選率５%

C賞 ハンドタオル（全４種） 当選率15％

D賞 箔押しクリアカード（全８種） 当選率30％

E賞 缶バッジ（全８種） 当選率49%

特賞 30回購入特典 ブロマイドセット（4枚セット）

▼賞品詳細はこちら

https://kujipl.tixplus.jp/lottery/lastame_vol2

▼くじプラアニメ部公式Xはこちら

https://x.com/kujiplanimeinfo

■『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』とは

著者・天壱氏による大人気小説作品。

2018年「第1回アイリスNEOファンタジー大賞」にて金賞を受賞。その後、アイリスNEOより書籍化されシリーズ累計発行部数は、電子書籍を含めて180万部を突破。

Season１となるTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』が2023年7月より1クールでTOKYO MX等にて放送され、続くSeason2も2026年4月よりTOKYO MX等にて放送されました。



TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』

公式サイト ： https://lastame.com/

(C)天壱・一迅社／ラス為2製作委員会2026

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、

ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エムアップホールディングス

ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp

以上