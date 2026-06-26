ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０　「NISAつみたて投資枠」適用のお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社

JPXプライム150指数がNISAつみたて投資枠*における指定インデックスに追加されたことを受け、「ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０」 （以下、当ファンド）は、本日より同枠の対象商品としてご利用いただけるようになりました。

当ファンドは、東京証券取引所上場株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数（配当込み）」の動きに連動させることをめざします。

JPXプライム150指数は、「稼ぐ力」によって、日本を代表する企業や日本経済とともに成長する銘柄で構成された時価総額加重型の株価指数です。プライム市場に上場する時価総額上位500銘柄の中から、収益性と将来性に着目して選定された銘柄で構成されます。

*NISA口座でのお取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

差し替え予定あり

特集ページはこちら ▶(https://www.daiwa-am.co.jp/special/prime150/index.html)

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118152/table/146_1_728d6becb781b0f92c9e5572399b058a.jpg?v=202606260351 ]

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