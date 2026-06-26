「ハラミちゃんとピアノを連弾したい♪」横浜発、３年間で12名の夢を実現した『横浜七夕★️ゆめさくぶん・ゆめおえかきコンクール2026』開催

Precious wedding

一般社団法人七夕協会(https://tanabata.org/) （本社：東京都新宿区、代表：小磯卓也）は、横浜市こども青少年局の後援の下、結婚相談所を運営するPrecious wedding(https://preciouswedding.jp/) (本社：神奈川県横浜市、代表：堀江智子）と共に、横浜市や近郊の企業を集めた『よこはまのゆめ実行委員会』を立ち上げ、2026年7月1日（水）から7月7日（火）まで、よこはまコスモワールドにて「横浜七夕★️ゆめさくぶん・ゆめおえかきコンクール2026」を開催いたします。

子どもたちの夢を、本当に叶える七夕プロジェクト！



・「ハラミちゃんとピアノを連弾したい。」(https://youtu.be/8btiN_2V08s?si=Oh8v4HXaK5izu7qq)

（登録者230万人！ハラミちゃん公式YouTubeチャンネルで15万回再生！）

・「ピカチュウと歩きたい。」

・「プロ野球選手に直接野球を習いたい」

・「ひまわりちゃんねるのまーちゃんとおーちゃんに会いたい。」(https://youtu.be/HgF328Dcua0?si=35NfvXxIfhT6HQ8O)

今までに子どもたちが七夕に書いた、ひとつひとつの夢。

一般社団法人七夕協会横浜支部では、「夢を書く」だけで終わらせるのではなく、地域企業や団体、地域の皆さまとともに夢を応援し、実際に夢を叶える活動を続けています。

これまで３年間で累計12名の子どもたちの夢を実現。

「夢を書く。」

「夢を応援する。」

「夢が叶う。」

そんな新しい七夕文化を横浜から発信しています。

2025年度に夢が叶った3名のお子様は



・「空を飛びたい」と願った4歳の女の子がヘリコプターを目の前で初めて見て、

横浜の上空を目をキラキラさせながら周遊出来ました。



Dream supporter:横浜スカイクルーズ様

横浜スカイクルーズの優しいお姉さんとヘリコプターの前でKちゃんが描いたゆめおえかきヘリコプターの中では終始目がキラキラ☆お母様とお姉さんと一緒に

・「カービィに会いたい」という小学生男の子のお誕生日の夢が叶いました。



Dream supporter:カービィカフェTOKYO様

予約がなかなか取れないと噂のカービィカフェで、お誕生日当日にサプライズ！横浜で有名な、スペイン料理百名店のパパのお料理とカービィのお料理はどちらが美味しかったかな？(笑)今までで1番嬉しい誕生日だった！と言って頂けて嬉しいです♪

・「大好きなキャラクターグッズを作りたい」という中学生の夢が、オリジナルグッズとして形になりました。



Dream supporter:株式会社YKM様

コロトックというキャラクターのグッズが少ないので持ち歩けるグッズを作成したいクッション・水筒・バッジをご自分で書いて業者さんに作成していただきました。Sさんが描いたコロトック♪



昨年の七夕に夢を書いて下さったお子さま3名ともに

夢が叶った瞬間、とても目をキラキラさせて喜んでくださいました♪

4年目となる2026年もお子さまの夢を募集致します！

今年も幼稚園・保育園～中学生までのお子さまを対象に、

「横浜七夕★️ゆめさくぶん」

「横浜七夕★️ゆめおえかき」

を開催します。

夢や将来の目標を自由に表現し、その夢を多くの方に知っていただく機会をつくります。

さらに今年は新たな取り組みとして「ネット短冊🎋」をスタート。

※サンプル画像です

対象は、よこはまコスモワールドへご来園いただいたすべての皆さま。

園内に設置されたQRコードをスマートフォン等で読み取ってから、

・夢を投稿

・他の方の夢を見る

・応援ボタンを押して夢を応援する

ことができます。

子どもから大人まで、夢を共有し、応援し合える新しい七夕体験を提供します。

大観覧車「コスモクロック２１」に七夕限定のイルミネーションが今年も投影されます！

流れ星のイルミネーションの間にお願い事をすると叶うかも☆

2026年7月1日～7日は、よこはまコスモワールドの大観覧車『コスモクロック２１』に七夕限定のイルミネーションが投影されます！

毎年、七夕はクリスマスに次いでプロポーズや入籍が多い日とされているので、この機会にみなとみらいの素敵な飲食店を予約して、観覧車のイルミネーションを眺めながらプロポーズされてはいかがでしょうか？

みなとみらいには素敵なレストランがたくさんございます♪

【横浜七夕★️ゆめさくぶん・ゆめおえかきは、横浜開港祭でも大きな反響】





平日にも関わらずたくさんのご来場ありがとうございました！

2026年6月1日・2日に開催された横浜開港祭では、

七夕ブースを出展し、

「ゆめさくぶん・ゆめおえかき」を実施。

2日間で200名を超える子どもたちの夢が集まりました。

親御さんとお子様が何の夢にするか、真剣な話し合いをされているご家族もいらっしゃいました。

7月1日から始まる、よこはまコスモワールドでも、たくさんの夢との出会いを楽しみにしています。

本プロジェクトは、３年間横浜を舞台に活動を続けてまいりまして、今年で4年目となります。

一般社団法人七夕協会では、この「夢を書く・夢を応援する・夢が叶う」という取り組みを、今後さらに多くの地域へ広げていくことを目指しています。

子どもたちの夢は、その子だけのものではなく、地域みんなの宝物。

七夕文化を通じて、夢を持つことの大切さと、人と人とのつながりを未来へつないでまいります。

開催概要

【イベント名】

横浜七夕★️ゆめさくぶん・ゆめおえかき2026

【開催期間】

2026年7月1日（水）～7月7日（火）

※7月2日（木）はよこはまコスモワールドは休園日ですのでご注意下さい。

【会場】

よこはまコスモワールド(https://cosmoworld.jp/)

所在地：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目８－１



【参加方法】

公式サイト（https://yumesakubun.com/）の「届くゆめポスト」からオンライン応募できます。

描画用テンプレートもダウンロード可能です。

会場（よこはまコスモワールド）での直接参加も歓迎致します。

【参加費】

無料

【対象】

・ゆめさくぶん・ゆめおえかき：保育園・幼稚園～中学生まで

・ネット短冊：よこはまコスモワールド来園者全員（入場無料です）

主催等

七夕ゆめさくぶん・ゆめおえかきのブースは室内なので雨の日でも参加可能です♪

【主催】

一般社団法人 七夕協会(https://tanabata.org/)

【共催】

よこはまのゆめ実行委員会

【後援】

横浜市こども青少年局

【ご協力】

よこはまコスモワールド(https://cosmoworld.jp/)

ニューオータニイン横浜プレミアム(https://www.newotani-innyokohama.jp/)

【協賛】

八千代ポートリー株式会社(https://www.yachiyo-egg.com/)

株式会社セカンドマインド(https://secondmind.co.jp/)

ライフデザインラボ株式会社(https://ldl-965.com/)

JLP株式会社(https://www.jlp-grp.com/)

株式会社丸杉(https://marusugi-vt.com/)

円行電設有限会社(http://engyo-densetsu.co.jp/)

株式会社YKM(https://ykm.yokohama/)

株式会社LIFE(https://life-y.co.jp/)

THE J.V(https://the-jv.com/)株式会社(https://the-jv.com/)

石井薬局(https://ishii-kusuri.com/)

辰野総合法律事務所(https://www.tatsuno-law.com/)

医療法人社団ナチュラルバランスヘルス促進会(https://www.mcishikai.com/tokuteikensa/%E5%AE%89%E8%97%A4%E5%8C%BB%E9%99%A2/)

春日後楽園しのぶクリニック(https://shinobu-clinic.com/)

リ・アンティーク株式会社(https://re-antique.jp/)

竹内化成株式会社(https://takeuchi-c.co.jp/)

愛光電気株式会社(http://www.aikou-denki.co.jp/index.html)

いろどり歯科(https://www.irodori-dc.com/)

トータルサロンIBC(https://ibc-salon.com/)

Precious wedding(https://preciouswedding.jp/)

子どもの夢は、日本の未来。

「次は、あなたの夢が叶うかもしれません。」

一般社団法人七夕協会は、

子どもたちが夢を描き、

地域がその夢を応援し、

そして夢が叶う。

そんな心温まる七夕文化を、横浜から全国へ発信してまいります。



これから私の町でも七夕でお子様の夢を応援したい！どうしたらいいの？

という行政の方からのご連絡もお待ちしております。

【公式サイト】

https://yumesakubun.com/

報道関係者様募集

◎過去3年間で夢が叶った瞬間の写真・動画素材を提供可能です。ハラミちゃんとのストリートピアノ連弾のサプライズ、ヘリコプターでの周遊など、感動のシーンをご活用いただけます。

◎7月1日～7日の期間中、よこはまコスモワールドでの取材も歓迎いたします。

※7月2日（木）はよこはまコスモワールドは休園日ですのでご注意下さい。



◎2026年度に選ばれたお子さまの夢実現プロジェクトへ同行取材いただけます。

・夢が叶う瞬間

・企業と子どもの交流

・家族の感動

を撮影いただけます。



取材の際は、予め以下にご一報いただけますと幸いです。



報道関係者様お問い合わせ先

団体名：一般社団法人 七夕協会 横浜支部

担当者名：堀江 智子



TEL：090-4744-6557



Email：preciouswedding2022@gmail.com



受付時間：10:00～20:00