【シーホース三河】2026-27シーズン新ユニフォーム発表！！ユニフォームパートナー決定のお知らせ
シーホース三河株式会社
新ユニフォーム特設ページ :
https://go-seahorses.jp/lp/uniform/2026-27/
株式会社アイシン
株式会社ワークスタッフ
株式会社スギ薬局
碧海信用金庫
代表者：理事長 深谷誠
よだ整形外科
小松開発工業株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2026-27シーズンのユニフォームが決定いたしました。
特設ページよりご確認ください。
新ユニフォーム特設ページ :
https://go-seahorses.jp/lp/uniform/2026-27/
また、2026-27シーズンのユニフォームパートナー、サプライヤーが決定しました。
皆さまの厚いご支援に感謝いたします。
ユニフォームデザイン
パートナー
株式会社アイシン
代表者：取締役社長 吉田守孝
所在地：愛知県刈谷市朝日町二丁目1番地
公式WEBサイト：
https://www.aisin.com/jp/
株式会社ワークスタッフ
代表者：代表取締役社長 笹川茂
所在地：徳島県徳島市西新町5丁目17
公式WEBサイト：
https://www.ws-gp.com/
株式会社スギ薬局
代表者：代表取締役社長 杉浦克典
所在地：愛知県大府市横根町新江62番地の1
公式WEBサイト：
https://www.drug-sugi.co.jp/
碧海信用金庫
代表者：理事長 深谷誠
所在地：愛知県安城市御幸本町15番1号
公式WEBサイト：
https://www.hekishin.jp/
よだ整形外科
代表者：院長 與田正樹
所在地：愛知県知立市上重原町城後63-5
公式WEBサイト：
https://yoda-seikeigeka.jp/
小松開発工業株式会社
代表者：代表取締役社長 小松直人
所在地：愛知県刈谷市大手町2丁目15番地 センターヒルOTE21
公式WEBサイト：
https://www.komatsu-kaihatsu.co.jp/
サプライヤーコンバースジャパン株式会社
代表者：代表取締役社長 元砂洋志樹
所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-4
公式WEBサイト：
https://converse.co.jp/
ゼットクリエイト株式会社
代表者：代表取締役社長 和田耕一
所在地：大阪市天王寺区烏ヶ辻1-2-16
公式WEBサイト：
https://converse-basketballwear.jp/