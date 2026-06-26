【シーホース三河】2026-27シーズン新ユニフォーム発表！！ユニフォームパートナー決定のお知らせ

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シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


2026-27シーズンのユニフォームが決定いたしました。


特設ページよりご確認ください。


新ユニフォーム特設ページ :
https://go-seahorses.jp/lp/uniform/2026-27/


また、2026-27シーズンのユニフォームパートナー、サプライヤーが決定しました。


皆さまの厚いご支援に感謝いたします。


ユニフォームデザイン



パートナー


株式会社アイシン

代表者：取締役社長 吉田守孝


所在地：愛知県刈谷市朝日町二丁目1番地


公式WEBサイト：


https://www.aisin.com/jp/






株式会社ワークスタッフ

代表者：代表取締役社長 笹川茂


所在地：徳島県徳島市西新町5丁目17


公式WEBサイト：


https://www.ws-gp.com/






株式会社スギ薬局

代表者：代表取締役社長 杉浦克典


所在地：愛知県大府市横根町新江62番地の1


公式WEBサイト：


https://www.drug-sugi.co.jp/






碧海信用金庫

代表者：理事長 深谷誠
所在地：愛知県安城市御幸本町15番1号
公式WEBサイト：


https://www.hekishin.jp/






よだ整形外科

代表者：院長 與田正樹


所在地：愛知県知立市上重原町城後63-5


公式WEBサイト：


https://yoda-seikeigeka.jp/






小松開発工業株式会社

代表者：代表取締役社長 小松直人


所在地：愛知県刈谷市大手町2丁目15番地 センターヒルOTE21


公式WEBサイト：


https://www.komatsu-kaihatsu.co.jp/





サプライヤー

コンバースジャパン株式会社

代表者：代表取締役社長 元砂洋志樹


所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-4


公式WEBサイト：


https://converse.co.jp/







ゼットクリエイト株式会社


代表者：代表取締役社長 和田耕一


所在地：大阪市天王寺区烏ヶ辻1-2-16


公式WEBサイト：


https://converse-basketballwear.jp/