NOEMIE(ノエミー)から新ブランド『melumie』(メリュミー)誕生！

パレモ・ホールディングス株式会社

株式会社パレモ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：香西雅弘）は、量産型・地雷系ファッションブランドNOEMIE（ノエミー）から派生した新ブランド『melumie』（メリュミー）を2026年9月中旬にローンチします。『melumie』は「NOEMIEが大好き！もう少し大人になっても着つづけたい！」というファンの熱い要望から誕生した新ブランドです。

新ブランドの特徴

『melumie』（メリュミー）は甘く可愛い「NOEMIE」の世界観を大切にしながら、少し大人になった22～25歳の"量産型・地雷系卒業生"に向けて、ファッション・雑貨・ライフスタイルまでトータルに提案します。

コンセプトは"可愛いも上品も合わせ持つ甘いお姉さん"

melie + plume + lumiere ＝ 『melumie』

※フランス語で 「かわいい」＋「羽」＋「光」

「NOEMIEが大好きな女の子が大人に羽ばたく」という思いを込めて命名された『melumie』。いくつになっても自分らしい可愛さを大切にしたいあなたに寄り添い、適度に甘さを控えた洗練されたデザインを展開します。

ブランド概要

・ブランド名： melumie（メリュミー）

・ローンチ時期： 2026年9月中旬

・販売チャネル： 自社ECサイト、外部ECモール、実店舗(NOEMIE原宿竹下通り店・NOEMIE横浜ビブレ店・NOEMIE天王寺MIO店・LUDIC PARK池袋アルパ店)

■商品や店舗に関するお問い合わせ先

株式会社パレモ お問い合わせフォーム

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■会社概要

パレモ・ホールディングス株式会社／株式会社パレモ

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-27-13 名駅錦橋ビル6階