【山崎実業 新商品のお知らせ】 水切りネットの交換が簡単で掃除もしやすいバスルーム排水口用のネットホルダーや、ポールをスムーズに掛けられる物干しホルダーなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社上からセットバスルーム排水口ネットホルダー タワー

■上からサッと交換して清潔持続

水切りネットの交換が手間なくできて、お手入れも簡単。

バスルーム排水口に設置する水切りネットホルダーです。

排水口に本体ホルダーを設置をしたら、あとは小リングにネットをかけて、上からセットするだけのシンプル設計。

交換頻度の高い水切りネットも、気づいたときにサッと取り替えられます。

汚れがたまりにくいシンプルな形状に加え、ステンレス製で清潔に使えるのもポイント。

ぬめりや汚れが気になりやすい排水口まわりをすっきり衛生的に保てます。

排水口用のカバーとも併用可能です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/245200?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT物干しポールホルダー タワー 2個組 鴨居コーナー用

■鴨居のコーナーに物干しポールを設置

竿受け部分が回転する設計で、ポールをスムーズに掛けられる物干しホルダー。

鴨居のコーナー部分を活用し、省スペースに洗濯物を干すことができます。

クランプ式の調節ネジでしっかり固定でき、鴨居や窓枠に挟んで簡単に設置。

直径3cm以内のポールに対応しています。

2個組なので取り付け位置を自由に調整でき、ポールの長さや設置場所に合わせて柔軟に使えるのもポイントです。

竿受け部分にはシリコーン製の滑り止め付きで安定感もアップ。

木製の鴨居をはじめ、スライド扉の枠や窓枠、机や棚など、さまざまな場所に取り付けられるため、生活スタイルに合わせて幅広く活用できます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250277?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネット ディスペンサー タワー 850mL

■たっぷり吐出＆大容量、快適壁付けディスペンサー

1プッシュ約3.6ccでしっかり出る、マグネットで浮かせて使えるディスペンサーです。

少ないプッシュ回数で使えるため、シャンプーや身体を洗うときもスムーズで快適。

大容量設計で詰め替え用2回分が入るため、ソープ類の補充頻度も抑えられます。ポンプ位置を奥にすることで、使用時の滑り落ちも軽減。

壁に付けたままプッシュできます。

マグネットで壁面に浮かせて設置することで、ぬめりを防ぎながら清潔に使用可能。

掃除もしやすく、すっきりとした空間を保てます。

蓋は取り外せる構造で詰め替えも簡単。

詰め替え用パックをそのまま入れることもでき、本体は分解して洗えるため衛生的に使えます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250292?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTたっぷり洗剤が出る マグネットディスペンサー タワー 泡タイプ

■片手で押すだけ、壁付け泡ディスペンサー

1プッシュでたっぷりの泡が出る、泡洗剤専用ディスペンサーです。

強力マグネットで壁面にしっかり固定でき、浮かせて設置することでぬめりを防止。

ポンプ位置を奥に設計することで、当社従来品よりも滑り落ちを軽減し、壁に付けたままプッシュ可能。

また、蓋は取り外し可能で、詰め替え作業も簡単。

詰め替え用パックをそのままセットできるため、手間を減らしながら衛生的に使えます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250291?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネット 蓋付きティッシュケース タワー スクエア ボトル型

■浮かせてすっきり、蓋付きで清潔

マグネットで簡単に取り付けできる、スリムなボトル型の蓋付きティッシュケースです。

洗濯機横や洗面パネルに取り付けることで、使いたいときにサッと手に取れる便利な位置に設置可能。

洗濯機のフィルター掃除や、洗面まわりのお手入れもスムーズに行えます。

浮かせて設置できるため、設置面が汚れにくく、衛生的に使えるのもポイント。

水まわりでも安心して使用できます。

蓋付き仕様で、ほこりの侵入を防ぎながら清潔をキープ。

さらに、パッキン付きでしっかり密閉しながらも、スムーズに取り外しできる設計です。

市販のティッシュは筒状に丸めて入れるだけで簡単に詰め替え可能。

設置・使用・お手入れまで、毎日の動作が快適に。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250324?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT蓋付き ティッシュケース タワー スクエア ボトル型

■立ててすっきり、蓋付きで清潔

スリムに立てて省スペースに設置できる、スクエアボトル型の蓋付きティッシュケースです。

縦置きできるコンパクト設計で、洗面台やカウンターなど限られたスペースにもすっきり収まります。

場所を取らず、空間を広く使えるのが魅力です。

蓋付き仕様のため、ほこりや水ハネを防ぎ、ティッシュを清潔に保てるのもポイント。

洗面まわりなど汚れが気になりやすい場所でも安心して使用できます。

蓋は片手で簡単に開閉でき、使い勝手も快適。

さらに、パッキン付きでしっかりフィットしながらも、取り外しやすくスムーズに詰め替えが可能です。

市販のティッシュを筒状に丸めるだけで、手軽にセットできます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250325?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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