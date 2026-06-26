【JPIセミナー】中部電力パワーグリッド（株）配電部「電力安定供給を支える災害対応力強化とデジタル技術活用」7月10日(金)＜名古屋開催＞

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、中部電力パワーグリッド株式会社 配電部長 稲垣 光二 氏を招聘し、電力安定供給を支える災害対応力強化とデジタル技術活用について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17741(https://www.jpi.co.jp/seminar/17741?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

<名古屋開催>【会場受講限定】

中部電力パワーグリッド（株）配電部

電力安定供給を支える災害対応力強化とデジタル技術活用

～非常災害対応力の強化 社会全体で支える災害復旧体制 非常災害対応における今後の展望～

〔開催日時〕

2026年07月10日(金) 09:30 - 11:30

〔講師〕

中部電力パワーグリッド株式会社

配電部長

稲垣 光二 氏

▶配電建設・運用・技術領域を横断し25年以上にわたり現場と本部双方を統括、同社の災害対応力

強化を牽引

〔セミナーで得られる実務知見〕

・大規模災害時に機能する復旧体制と指揮系統の設計ポイント

・被害予測高度化と現場“見える化”を実現するデジタル活用手法

・行政・インフラ間連携による広域復旧スキームの実践ノウハウ

〔対象業種・部門〕

・電力・ガス・通信などインフラ事業者の設備・保全部門

・BCP／リスクマネジメントを担う経営企画・総務部門

・災害対応・危機管理を担う自治体・関連団体

・社会インフラ投資・運営に関わる建設・エンジニアリング企業

〔講義概要〕

近年、地震、台風、豪雨、豪雪等の大規模自然災害が各地で発生し、被害の甚大化もみられる中、電力の安定供給確保に向けて、被害予測精度の向上、非常時における迅速な復旧対応、関係機関との的確な連携、適時適切な情報発信を含めた総合的な対応力の向上が不可欠となっている。

弊社においても、過去の台風災害等で得られた教訓を踏まえ、事業継続計画の整備、災害対応体制の強化、保守・復旧力の向上に継続的に取り組んできた。

本講義では、これまでの取り組みを振り返るとともに、今後の災害対応力の強化、デジタル技術の活用による電力安定供給確保の方向性について詳説する。

〔講義項目〕

1. 電力安定供給を巡る非常災害対応

・ 過去の災害と電力業界の復旧対応

2. 社会全体で支える災害復旧体制

(1) 弊社の事業継続体制

(2) 行政・関係機関との連携

(3) インフラ事業者間の相互支援

3. 非常災害対応力の強化

(1) 非常災害予測の高度化

(2) 現場状況の“見える化”

(3) お客さまへの適切な情報発信

(4) 迅速な復旧に向けた資機材の整備

4. 非常災害対応における今後の展望

(1) 迅速な復旧を支える体制整備

(2) 災害対応を支える社内システムの高度化

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

会場受講

※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。

〔会場〕

ウインクあいち

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

052-571-6131

052-571-6132

https://www.winc-aichi.jp/

〔受講料〕

1名：37,640円（税込）

2名以降：32,640円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17741(https://www.jpi.co.jp/seminar/17741?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。