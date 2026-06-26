修正必要率0.05％を実現した高精度産業翻訳「T-4OO」、ものづくりワールド東京2026に出展

株式会社ロゼッタ

株式会社メタリアルグループで、国内市場シェアNo.1※のAI翻訳サービスを開発・提供する株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、高精度産業翻訳AI「T-4OO（ティーフォーオーオー）」について、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京」に出展いたします。

本展示会には、設計・製造・購買・DX推進など幅広い部門の製造業関係者が多数来場します。

今回の出展では、2026年6月に相次いで発表した最新アップデート「１. 契約書翻訳の修正必要率向上」、「２. 対訳機能の対応言語の拡張」、「３. 新機能・訳文資料参照」を実機で体験いただけます。

事前来場ご登録（無料） :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html

■ 製造業の多様な専門文書翻訳課題に、2,000分野対応の翻訳AIが応える

製造業では、取扱説明書、技術仕様書、契約書、部品規格書など、正確な専門用語が要求される文書の国際対応が不可欠です。海外調達の増加や海外顧客との取引拡大に伴い、翻訳の品質と効率の両立が業務課題となっています。特に技術文書・契約書では、わずかな誤訳が製品の品質保証・安全性・法的リスクに直結するため、「翻訳の質」への要求は一層高まっています。

高精度産業翻訳AI「T-4OO」は、製造業をはじめとする専門2,000分野・100言語に対応。ユーザー自身が設定した用語集や対訳データを活用して訳文の表現やスタイルを正確に再現し、技術仕様書・契約書・特許文書など正確性が求められる専門文書で、6,000社以上へ導入されています。

■ 3つの最新アップデートを体感

【１. 契約書翻訳が修正必要率0.05%を達成】

業務委託・秘密保持・ライセンスなどの契約書翻訳でもセンテンス数ベースの修正必要率0.05%を達成。

取扱説明書・マニュアルに続き、法務・知財・コンプライアンス部門での全件チェックを要確認箇所への絞り込みに転換できます。

【２. 対訳機能の対応言語を拡大】

「高精度」モードにおいてベトナム語・タイ語・スペイン語・ドイツ語など9言語を新たに追加。

多言語ニーズの高い取扱説明書・マニュアルなど、蓄積した翻訳資産をより幅広い言語で活かせます。

【３. 新機能「参考文書を参照した翻訳」】

原文＋訳文のペア（対訳）がなくても、翻訳先言語の参考文書を登録するだけで翻訳精度を向上。

既存の社内資料をそのまま活用できます。

当社ブース（西展示棟 W16-1）では、それぞれの機能を実機デモで体験いただけます。

■ 出展概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6279/table/825_1_0d78d508009b61db7e881ff5be575b05.jpg?v=202606260351 ]

【T-4OO（ティーフォーオーオー）について】

「T-4OO」は、専門文書や社内用語を再現するカスタマイズ性と、生成AIによる訳文の流暢さを融合した高精度産業翻訳AIです。従来の産業翻訳・専門翻訳と異なり、ユーザー自身が高額の専用エンジンを構築することなく、社内の翻訳資産を活用して訳文の表現やスタイルを正確に反映する「高精度」モード、そして、エージェンティックAIを搭載することにより、飛躍的に翻訳精度が向上した「超高精度（熟考）」モードが好評をいただいています。

専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」：https://www.rozetta.jp/t4oo/

無料トライアルのお問い合わせはこちら：https://www.rozetta.jp/form/form_trial.html

販売代理に関するお問い合わせ：https://www.rozetta.jp/form/form_partner.html

■ 「超高精度（熟考）」モードについて

「超高精度（熟考）」モードは、エージェンティックAIを搭載することにより、飛躍的に翻訳精度が向上し、センテンス単位の修正必要率が0.05％となり、ほぼ完全自動翻訳を実現。また、誤訳の可能性がある訳文を特定し、該当箇所をハイライト表示しつつコメントを併せて表示することで、翻訳チェック作業の大幅な効率化を可能とします。

※ 詳しくは、2026年4月13日発表のリリースを参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000805.000006279.html

■ メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1に位置している。（出典：ITR 「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度実績・2025年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6279/table/825_2_97fc6f9b359bb35e0be158935f94bb32.jpg?v=202606260351 ]

■ 株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. オンプレミス、国内サーバーの最高水準セキュリティ方式も選択可能

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/6279/table/825_3_75821b1118e548f47f72c4c7158906ae.jpg?v=202606260351 ]

※ITR 「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度実績・2025年度予測）