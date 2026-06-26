「モーリーファンタジー 新瑞橋店」　6月26日(金) イオンモール新瑞橋にリニューアルオープン

株式会社イオンファンタジー

イオンファンタジー(本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社)は、6月26日(金)、愛知県名古屋市南区のイオンモール新瑞橋３階に「モーリーファンタジー 新瑞橋店」を出店いたします。

お子さまだけでなく幅広い層のお客さまに楽しんでいただけるメダルゲーム機やクレーンゲーム機をはじめ、時間内定額で対象のゲーム機が遊び放題でスタンプも貯まる「マイよくばりパス」など、モーリーファンタジーならではのオリジナルゲーム機やサービスを提供いたします。また、無料であそべる日本初（※）の、7色に変化する「光るフワフワドーム」も登場し、パワーアップした姿でリニューアルオープンします。

※大嘉産業株式会社調べ（2026年6月調査）。日本国内における「LEDライトアップによるカラー変化演出を備えた膜構造遊具」として初 。

■無料であそべる！日本初（※）！ ７色に変化する「光るフワフワドーム」が新登場！

幻想的にライトアップされた「光るフワフワドーム」が新しく登場します。７色に変化する光の演出を楽しみながら、思いっきり飛び跳ねて体を動かすことができます。お買い物ついでに気軽に立ち寄れて、雨の日でも退屈させない、パパ・ママにも嬉しい全天候型の無料スポットです。

遊具対象年齢：3歳～6歳のお子さま

■時間内定額で遊び放題でスタンプも貯まる 『マイよくばりパス』

大好評の時間内定額で遊びまくれるおトクなサービス「よくばりパス」がさらに進化！『マイよくばりパス』は、あそべばあそぶほどスタンプがたまり、貯まったスタンプは、すてきなプレゼントと交換ができます。

対象のゲーム機が時間内定額で遊び放題だから、たくさん遊べてとってもおトク！カードリーダーにカードをかざすだけの簡単操作で、お子さまも安心してお楽しみいただけます。

料金は30分初回700円、2回目以降600円、60分初回1200円 2回目以降1100円です。

※初回はマイよくばりパスのカード代が含まれています。ご利用の際は、毎回カードをお持ちください。

『マイよくばりパス』公式WEBサイト：

https://www.fantasy.co.jp/myyokubaripass/

●モーリーファンタジーとは

「モーリーファンタジー」は、お子さまたちがワクワクしてえがおが生まれるような、

夢いっぱいの空間。「ララちゃん」をはじめ、オリジナルキャラクターは世界中で大人気。

多彩な遊具や催しが家族のふれあいを彩ります。

小さなお子さまでも遊べるのりものから、大人気のクレーンゲーム・メダルゲームなど、目移りするような楽しい遊びがいっぱい。

【店舗概要】

店 舗 名：モーリーファンタジー 新瑞橋店

所 在 地：愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 イオンモール新瑞橋３階

営業時間：10時 ～ 22時まで

モーリーファンタジー公式サイト：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://www.instagram.com/mollyfantasy_jp/

イオンファンタジーLINE公式アカウント：https://lin.ee/HrD7BMC