NTTソルマーレ、経済産業省のコンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）に採択

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日 利彰、以下 NTTソルマーレ）は、経済産業省の「コンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）」の支援メニューである「流通プラットフォーム拡大支援」に申請し、採択されましたことをお知らせいたします。

１．コンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）について

コンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）は、日本発コンテンツの海外売上を2033年までに20兆円とする目標の実現に向けて、複数年の支援を含めた大規模・長期・戦略的な官民投資を推進し、成長投資を拡大することで海外展開を促進する経済産業省の支援事業です。日本で創られたIPをマンガからアニメ、ゲーム、実写、音楽、グッズまで360度多角的に海外展開することで、国内に還元される利益を最大化し、次なる創作へ再投資するという好循環を生み出すことを目的としています。

URL：

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/PDF/260310/ip360.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/2026/saitaku/list.html

２．本事業における当社の主な取り組み

当社はこれまで約4年にわたり、米国向けデジタルマンガストア『MangaPlaza』を通じて海外の読者へ日本のマンガを届けてまいりました。これからも、国内の150社を超える出版社の皆様、および多くの業界パートナーの皆様との連携をさらに強固にし、当社が日本マンガ全体の海外進出ハブとなることで、幅広い出版社の魅力的な作品群を海外に届けてまいります。

今回の採択を受け、国内へ正当な利益が還元される持続可能なグローバル・エコシステムを構築するため、以下の取り組みを推進してまいります。

●幅広い作品ラインナップとローカライズ体制の強化

国内外の膨大なデータのトレンド解析と、当社が培ってきた書店員の目利き（知見）を融合し、数多くの出版社の魅力的な作品群から、海外の読者が求める作品を掘り起こします。さらに、補助金を活用して高品質な英語ローカライズ体制を劇的に強化し、これらの名作群を米国の読者へいち早く届けるインフラを確立します。

●非正規版からの需要奪還に向けた集中プロモーション

当社が有するマーケティング知見をフルに活かし、補助金を活用した大規模なデジタルプロモーションや主要ポップカルチャーイベント「コミコン（Comic Con）」等への出展を戦略的に展開します。非正規版（海賊版）サイトに流出していた潜在ユーザーを、正規版プラットフォームへと強力に誘引します。お預かりした大切なコンテンツの正当な価値を守り抜き、出版社へ持続的に還元します。

３．今後の展望

本支援事業には、当社のようなプラットフォーム提供事業者だけでなく、出版社や様々な業態の企業が採択されており、まさに「ALL Japan」でコンテンツ産業の海外展開に挑む取り組みです。当社は本事業を足掛かりとして、プラットフォーマーとしての役割を果たすとともに、他企業や業界団体とも連携を深めながら、まずは北米市場における非正規版からの需要奪還と市場開拓に集中投資を行います。その後、欧州やオセアニアなど英語圏全域へ展開を広げ、自律的な成長と市場拡大を継続していくことを目指します。

４．出版社の皆様へ

NTTソルマーレは、これまでの電子書籍事業および『MangaPlaza』の運営知見を活かし、「グローバル展開の共通プラットフォーム」となることを目指しております。本補助金を最大限に活用し、出版社の皆様の名作群を世界へ届ける取組を加速します。

海外展開にご関心をお持ちの出版社の皆様は、ぜひ当社を海外進出のパートナーとしてご活用ください。

『MangaPlaza』とは

『MangaPlaza』は、講談社やKADOKAWA、白泉社、大洋図書、SBクリエイティブ、ファンギルドなど150社以上の出版社とパートナーシップを組み、人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ、BL（ボーイズラブ）やTL（ティーンズラブ）まで、幅広いジャンルのマンガ作品を全米最大級の約17万点以上取扱い、そのうち『MangaPlaza』でしか読むことのできない魅力的な作品も数多く配信しています。また、約30,000点が読み放題かつ、ポイント購入時にお得な特典ポイントが付く月額 USD 6.99 のプレミアム会員（1週間の無料トライアルあり）サービスを提供することで、幅広い世代のお客様と魅力的なマンガ作品との新たな出会いの場を創出しています。

●各公式SNSアカウント

X ：＠MangaPlaza_EN（ https://x.com/MangaPlaza_EN ）

Facebook ：@MangaPlaza（ https://www.facebook.com/MangaPlaza ）

Instagram ：@mangaplaza_en（ https://www.instagram.com/mangaplaza_en/ ）

TikTok ：@mangaplazaofficial（ https://www.tiktok.com/@mangaplazaofficial ）

YouTube ：（ https://www.youtube.com/channel/UCJ5xENkfAgO2dOIf6Hi-Iew ）

NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、『お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する』ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、「シーモアコミックス」によるオリジナルコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。

公式サイト：https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/

■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト：https://www.cmoa.jp/

・デジタル出版を牽引する「シーモアコミックス」の展開

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ！業界最大級!!」

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト：https://mangaplaza.com/