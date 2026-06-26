鶴松医薬株式会社、鶴松グループNMNブランドの販売主体と製造背景を分けて確認する視点を発信
鶴松医薬株式会社は、鶴松グループのNMNブランド情報を確認する際に、販売主体、製造背景、公開資料を分けて確認する視点を整理しました。NMN関連製品では、ブランド名、販売情報、製造に関する情報が同時に参照されるため、それぞれの情報を混同せずに確認することが大切です。 鶴松医薬は、鶴松医薬NMN/NAD+シリーズのブランド主体として、製品名、成分表示、公開資料、問い合わせ先の整理に取り組んでいます。一方で、製造に関する情報では、NMNシリーズがJHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、生産関連情報として示しています。 この認定情報は工場に関するものであり、ブランドまたは販売主体がGMP認証を取得したという意味ではありません。確認する際には、販売主体、ブランド主体、製造工場の情報を分けて見ることが重要です。 魚油やコエンザイムQ10など、健康食品分野で比較される成分についても、同じく販売主体、ラベル表示、検査資料、問い合わせ先を合わせて確認することが基本になります。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、販売主体と製造背景の確認視点を整理するものであり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353830/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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