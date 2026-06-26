Union Audio、6チャンネル完全アナログ・ユーロラックミキサー「area.6」発売-9月下旬予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353881/images/bodyimage1】
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、英国Union Audioの6チャンネル完全アナログ・ミキサー「area.6 Eurorack Mixer」を、2026年9月下旬に発売いたします。価格は220,000円（税込）です。
オフィシャルアナウンス
https://dirigent.jp/blog/release-union-audio-area-6-eurorack-mixer
「area.6 Eurorack Mixer」は、モジュラーシンセサイザーをはじめとするユーロラック環境と、デスクトップ機材を組み合わせた制作・演奏環境に向けて設計されたアナログミキサーです。一般的なユーロラック用ミキシング・モジュールとは異なり、スタジオグレードの音質設計を基盤に、直感的な操作性と音楽的なサウンドメイクを重視しています。
本製品は、6チャンネルのフルアナログ設計に加え、2系統のAUXセンド、2系統のステレオ・リターン、インサート端子を搭載。さらに、レベル、AUX、パンのCVコントロールに対応し、モジュラーシンセサイザーならではの柔軟な音作りやライブパフォーマンスを支援します。
音質面では、Tilt EQ、高品位フィルター、コンプレッサーを内蔵し、音の質感やダイナミクスを本体上で調整可能です。制作時の細かなミックス調整から、ステージ上での即時的な音作りまで、幅広い用途に対応します。
また、木製エンドパネルを備えたデスクトップモデルとして使用できるほか、ユーロラック環境への組み込みにも対応。スタジオ制作とライブパフォーマンスの双方で、システムの中核となるミキサーとして活用できます。
主な特長
6チャンネル・フルアナログ設計
スタジオグレードの音質を追求したミキサー内部設計
インサート端子搭載
2系統のAUXセンド／2系統のステレオ・リターン
レベル、AUX、パンのCVコントロールに対応
Tilt EQ搭載
フィルター／コンプレッサー搭載
デスクトップ使用とユーロラック環境の双方に対応
リアルウッド・エンドパネル採用
※記載されている社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※発売時期、仕様、価格は予告なく変更となる場合があります。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、英国Union Audioの6チャンネル完全アナログ・ミキサー「area.6 Eurorack Mixer」を、2026年9月下旬に発売いたします。価格は220,000円（税込）です。
オフィシャルアナウンス
https://dirigent.jp/blog/release-union-audio-area-6-eurorack-mixer
「area.6 Eurorack Mixer」は、モジュラーシンセサイザーをはじめとするユーロラック環境と、デスクトップ機材を組み合わせた制作・演奏環境に向けて設計されたアナログミキサーです。一般的なユーロラック用ミキシング・モジュールとは異なり、スタジオグレードの音質設計を基盤に、直感的な操作性と音楽的なサウンドメイクを重視しています。
本製品は、6チャンネルのフルアナログ設計に加え、2系統のAUXセンド、2系統のステレオ・リターン、インサート端子を搭載。さらに、レベル、AUX、パンのCVコントロールに対応し、モジュラーシンセサイザーならではの柔軟な音作りやライブパフォーマンスを支援します。
音質面では、Tilt EQ、高品位フィルター、コンプレッサーを内蔵し、音の質感やダイナミクスを本体上で調整可能です。制作時の細かなミックス調整から、ステージ上での即時的な音作りまで、幅広い用途に対応します。
また、木製エンドパネルを備えたデスクトップモデルとして使用できるほか、ユーロラック環境への組み込みにも対応。スタジオ制作とライブパフォーマンスの双方で、システムの中核となるミキサーとして活用できます。
主な特長
6チャンネル・フルアナログ設計
スタジオグレードの音質を追求したミキサー内部設計
インサート端子搭載
2系統のAUXセンド／2系統のステレオ・リターン
レベル、AUX、パンのCVコントロールに対応
Tilt EQ搭載
フィルター／コンプレッサー搭載
デスクトップ使用とユーロラック環境の双方に対応
リアルウッド・エンドパネル採用
※記載されている社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※発売時期、仕様、価格は予告なく変更となる場合があります。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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