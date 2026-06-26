ガス放電管（GDT）サージプロテクター調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向 - 年平均成長率（CAGR）7.0％で成長（2026～2032年）
LP Informationはこのたび、業界調査資料「世界ガス放電管（GDT）サージプロテクター市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/795384/gas-discharge-tubes--gdt--surge-arrestors）を作成し、製品定義、市場規模、競争構図、製品分類、用途シナリオ、地域構成、産業チェーンの変化、業界の発展機会を整理した。本資料では、通信ネットワーク、電源モジュール、産業制御、太陽光発電・蓄電、スマートメーター、防犯設備、車載電子、データセンターなどの分野における需要変化、技術進化、サプライチェーン再構築に焦点を当てる。
ガス放電管（GDT）サージ保護器は、密封ガスの放電開始特性を利用して過渡過電圧を放出する回路保護部品である。回線が雷サージ、静電気、スイッチング過電圧、誘導過電圧の影響を受けた場合、GDTは設定された放電開始電圧に達すると速やかに導通し、サージ電流を接地側へ逃がすことで、後段のチップ、インターフェース、電源、システム全体を保護する。主要性能指標には直流放電開始電圧、インパルス放電開始電圧、ピークパルス電流、絶縁抵抗、容量、続流耐量、気密性、寿命安定性などが含まれる。
今回のデータ範囲では、世界のガス放電管（GDT）サージ保護器市場規模は2025年に約418.40百万米ドル、2026年に約456.27百万米ドル、2032年には約686.65百万米ドルに拡大すると見込まれる。2026年から2032年までのCAGRは約7.0%である。販売数量では、2025年が約1,279.65百万個、2026年が約1,351.34百万個、2032年には1,818.11百万個に達すると予測され、高サージエネルギー放出と低容量インターフェース保護における継続的な需要を示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353826/images/bodyimage1】
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競争構図を見ると、世界のGDTサージ保護器市場には一定の集中度があり、2025年の上位5社合計シェアは約58.6%である。主要企業にはBourns、Mitsubishi Materials、TDK、Littelfuse、Sankosha、Yageo、Endress+Hauser、Shenzhen Bencent Electronics、Eaton、Phoenix Contact、Xiamen SET Electronics、Huber+Suhner、ACPA Tech、Taiyo Yuden、Analog Technologiesなどが含まれる。主要企業は通常、セラミック金属封止、ガス充填、放電開始電圧の一貫性制御、ピークパルス電流検証、グローバル顧客認証の能力を備えている。
製品分類では、GDTサージ保護器は一般的に電極構造により二極管型、三極管型、その他に分類される。二極管型は構造が簡単で適用範囲が広く、現在の主力製品である。三極管型は多線保護および差動モード・共通モードを組み合わせた保護に適している。その他タイプは特殊パッケージ、複合保護、カスタム設計を中心に構成される。用途構成では、通信、電源、産業制御、太陽光発電、その他電子システムが主要な需要源である。通信分野では低容量、高い一貫性、大量納入が重視され、新エネルギーおよび産業制御分野では高ピークパルス電流、信頼性、長期運用安定性がより重視される。
地域構成では、アジア太平洋が世界最大のGDTサージ保護器消費地域であり、中国、日本、韓国、インド、東南アジアにおける電子製造、通信設備、電源モジュール、新エネルギー、産業制御サプライチェーンが主な牽引役となっている。北米と欧州は高信頼保護部品の重要な消費市場であり、通信ネットワーク、産業自動化、電力設備、防犯システム、データセンター、車載電子などから需要が生まれている。中南米、中東・アフリカの比率は相対的に小さいが、通信インフラ、電力ネットワーク改造、新エネルギープロジェクトによって増分機会を持つ。
ガス放電管（GDT）サージ保護器は、密封ガスの放電開始特性を利用して過渡過電圧を放出する回路保護部品である。回線が雷サージ、静電気、スイッチング過電圧、誘導過電圧の影響を受けた場合、GDTは設定された放電開始電圧に達すると速やかに導通し、サージ電流を接地側へ逃がすことで、後段のチップ、インターフェース、電源、システム全体を保護する。主要性能指標には直流放電開始電圧、インパルス放電開始電圧、ピークパルス電流、絶縁抵抗、容量、続流耐量、気密性、寿命安定性などが含まれる。
今回のデータ範囲では、世界のガス放電管（GDT）サージ保護器市場規模は2025年に約418.40百万米ドル、2026年に約456.27百万米ドル、2032年には約686.65百万米ドルに拡大すると見込まれる。2026年から2032年までのCAGRは約7.0%である。販売数量では、2025年が約1,279.65百万個、2026年が約1,351.34百万個、2032年には1,818.11百万個に達すると予測され、高サージエネルギー放出と低容量インターフェース保護における継続的な需要を示している。
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競争構図を見ると、世界のGDTサージ保護器市場には一定の集中度があり、2025年の上位5社合計シェアは約58.6%である。主要企業にはBourns、Mitsubishi Materials、TDK、Littelfuse、Sankosha、Yageo、Endress+Hauser、Shenzhen Bencent Electronics、Eaton、Phoenix Contact、Xiamen SET Electronics、Huber+Suhner、ACPA Tech、Taiyo Yuden、Analog Technologiesなどが含まれる。主要企業は通常、セラミック金属封止、ガス充填、放電開始電圧の一貫性制御、ピークパルス電流検証、グローバル顧客認証の能力を備えている。
製品分類では、GDTサージ保護器は一般的に電極構造により二極管型、三極管型、その他に分類される。二極管型は構造が簡単で適用範囲が広く、現在の主力製品である。三極管型は多線保護および差動モード・共通モードを組み合わせた保護に適している。その他タイプは特殊パッケージ、複合保護、カスタム設計を中心に構成される。用途構成では、通信、電源、産業制御、太陽光発電、その他電子システムが主要な需要源である。通信分野では低容量、高い一貫性、大量納入が重視され、新エネルギーおよび産業制御分野では高ピークパルス電流、信頼性、長期運用安定性がより重視される。
地域構成では、アジア太平洋が世界最大のGDTサージ保護器消費地域であり、中国、日本、韓国、インド、東南アジアにおける電子製造、通信設備、電源モジュール、新エネルギー、産業制御サプライチェーンが主な牽引役となっている。北米と欧州は高信頼保護部品の重要な消費市場であり、通信ネットワーク、産業自動化、電力設備、防犯システム、データセンター、車載電子などから需要が生まれている。中南米、中東・アフリカの比率は相対的に小さいが、通信インフラ、電力ネットワーク改造、新エネルギープロジェクトによって増分機会を持つ。