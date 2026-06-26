Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月24に「Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ココイルグルタミン酸ナトリウムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)の概要
Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)に関する当社の調査レポートによると、Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)規模は 2035 年に約 59.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)規模は約 43 億米ドルとなっています。ココイルグルタミン酸ナトリウムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、ココイルグルタミン酸ナトリウムの市場シェア拡大は、パーソナルケア製品の配合における硫酸塩系界面活性剤への規制圧力が強まっていることに起因しています。欧州や北米の複数の規制機関は、皮膚への刺激性や環境への懸念から、SLS（ラウリル硫酸ナトリウム）やSLES（ラウレス硫酸ナトリウム）といった刺激の強い界面活性剤に対する規制を強化しています。
米国環境保護庁（EPA）は、「安全な化学成分リスト（Safer Chemical Ingredients List）」に新たに約18種類の化学物質を追加し、承認された安全な化学物質の総数は983種類に達しました。こうした動きを受け、製品開発者は主要な製品において、ココイルグルタミン酸ナトリウムのようなアミノ酸系界面活性剤を積極的に採用するようになっています。
これに加え、特に新興国市場におけるプレミアムヘアケア製品への需要の高まりが、ココイルグルタミン酸ナトリウムの需要を後押ししています。低刺激で硫酸塩を含まないシャンプーやコンディショナーを求める消費者が増えており、これが市場の成長を支えています。当社の調査によると、インドのプレミアムヘアケア市場は、都市化と高い可処分所得を背景に、2025年に12%の成長を記録しました。
ココイルグルタミン酸ナトリウムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/sodium-cocoyl-glutamate-market/590642487
ココイルグルタミン酸ナトリウムに関する市場調査によると、敏感肌の増加、肌に優しいマイルドな界面活性剤の急速な普及、そして「クリーンビューティー」や自然派化粧品への嗜好の高まりを背景に、同成分の市場シェアは拡大すると予測されています。
一方で、合成界面活性剤と比較して製造コストや原材料の調達コストが高いことから、優先順位が低く抑えられる傾向にあり、マスマーケット（大衆向け市場）における生産や採用が制限される要因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353882/images/bodyimage1】
Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)セグメンテーションの傾向分析
Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)の概要
Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)に関する当社の調査レポートによると、Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)規模は 2035 年に約 59.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)規模は約 43 億米ドルとなっています。ココイルグルタミン酸ナトリウムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、ココイルグルタミン酸ナトリウムの市場シェア拡大は、パーソナルケア製品の配合における硫酸塩系界面活性剤への規制圧力が強まっていることに起因しています。欧州や北米の複数の規制機関は、皮膚への刺激性や環境への懸念から、SLS（ラウリル硫酸ナトリウム）やSLES（ラウレス硫酸ナトリウム）といった刺激の強い界面活性剤に対する規制を強化しています。
米国環境保護庁（EPA）は、「安全な化学成分リスト（Safer Chemical Ingredients List）」に新たに約18種類の化学物質を追加し、承認された安全な化学物質の総数は983種類に達しました。こうした動きを受け、製品開発者は主要な製品において、ココイルグルタミン酸ナトリウムのようなアミノ酸系界面活性剤を積極的に採用するようになっています。
これに加え、特に新興国市場におけるプレミアムヘアケア製品への需要の高まりが、ココイルグルタミン酸ナトリウムの需要を後押ししています。低刺激で硫酸塩を含まないシャンプーやコンディショナーを求める消費者が増えており、これが市場の成長を支えています。当社の調査によると、インドのプレミアムヘアケア市場は、都市化と高い可処分所得を背景に、2025年に12%の成長を記録しました。
ココイルグルタミン酸ナトリウムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/sodium-cocoyl-glutamate-market/590642487
ココイルグルタミン酸ナトリウムに関する市場調査によると、敏感肌の増加、肌に優しいマイルドな界面活性剤の急速な普及、そして「クリーンビューティー」や自然派化粧品への嗜好の高まりを背景に、同成分の市場シェアは拡大すると予測されています。
一方で、合成界面活性剤と比較して製造コストや原材料の調達コストが高いことから、優先順位が低く抑えられる傾向にあり、マスマーケット（大衆向け市場）における生産や採用が制限される要因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353882/images/bodyimage1】
Sodium Cocoyl Glutamate Market (ココイルグルタミン酸ナトリウム市場)セグメンテーションの傾向分析