RECOGが「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」社内SNSカテゴリで総合1位を獲得 ～ピアボーナス含む計8部門で第1位受賞～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353877/images/bodyimage1】
組織の称賛文化を育むチームワークアプリ「RECOG」を提供する株式会社シンクスマイル（本社：東京都港区、代表取締役：新子明希）は、SaaS比較サイト「BOXIL」が発表した「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」において、社内SNSカテゴリで総合1位を獲得したことをお知らせします。あわせて、社内SNS・ピアボーナスツールの両カテゴリにて、規模別・業種別を含む計8部門の第1位に選出されました。
■「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」とは
「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS比較サイト「BOXIL」上でユーザーから行なわれた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行なわれた資料請求数（※）をもとに選出しています。
名称：2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング
発表日：2026年6月25日（木）
選考主体：スマートキャンプ株式会社
対象期間：2026年1月1日～2026年5月31日
2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング
https://boxil.jp/ranking/
※資料請求数とは、有料掲載している企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。
■RECOGの受賞内容
今回RECOGが受賞したのは、以下の各部門です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353877/images/bodyimage2】
【社内SNSカテゴリ】
総合 第1位
中小企業部門 第1位
不動産／建設／設備系部門 第1位
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353877/images/bodyimage3】
【ピアボーナスツールカテゴリ】
中小企業部門 第1位
IT／通信／インターネット系部門 第1位
コンサルティング・専門サービス部門 第1位
マスコミ／広告／デザイン／ゲーム／エンターテイメント系部門 第1位
小売／流通／商社系部門 第1位
RECOGサービスページ（BOXIL）
https://boxil.jp/service/6839/
■RECOGとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353877/images/bodyimage4】
RECOGは、組織の従業員同士の「感謝」と「称賛」を促し、ポジティブなコミュニケーションを生み出すHRテックプラットフォームです。日常業務での貢献をサンクスカード機能で可視化し、組織のモチベーションを向上します。これにより、従業員同士の信頼関係が深まり、心理的安全性が高い職場環境を実現します。
2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は2,000組織を突破しました。部署の垣根を越えて、チームワーク強化とコミュニケーション促進に大きく貢献しています。
RECOGブランドサイト
https://www.recog.works/ja
【会社概要】
株式会社シンクスマイル
代表者：代表取締役 新子明希
会社設立：2007年6月6日
事業内容：チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営等
所在地：東京都港区芝大門1丁目2-14 H?O浜松町 10F
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社シンクスマイル 広報担当
TEL：03-6826-4055
E-mail：contact@recog.works
配信元企業：株式会社シンクスマイル
組織の称賛文化を育むチームワークアプリ「RECOG」を提供する株式会社シンクスマイル（本社：東京都港区、代表取締役：新子明希）は、SaaS比較サイト「BOXIL」が発表した「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」において、社内SNSカテゴリで総合1位を獲得したことをお知らせします。あわせて、社内SNS・ピアボーナスツールの両カテゴリにて、規模別・業種別を含む計8部門の第1位に選出されました。
「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS比較サイト「BOXIL」上でユーザーから行なわれた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行なわれた資料請求数（※）をもとに選出しています。
名称：2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング
発表日：2026年6月25日（木）
選考主体：スマートキャンプ株式会社
対象期間：2026年1月1日～2026年5月31日
2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング
https://boxil.jp/ranking/
※資料請求数とは、有料掲載している企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。
■RECOGの受賞内容
今回RECOGが受賞したのは、以下の各部門です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353877/images/bodyimage2】
【社内SNSカテゴリ】
総合 第1位
中小企業部門 第1位
不動産／建設／設備系部門 第1位
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353877/images/bodyimage3】
【ピアボーナスツールカテゴリ】
中小企業部門 第1位
IT／通信／インターネット系部門 第1位
コンサルティング・専門サービス部門 第1位
マスコミ／広告／デザイン／ゲーム／エンターテイメント系部門 第1位
小売／流通／商社系部門 第1位
RECOGサービスページ（BOXIL）
https://boxil.jp/service/6839/
■RECOGとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353877/images/bodyimage4】
RECOGは、組織の従業員同士の「感謝」と「称賛」を促し、ポジティブなコミュニケーションを生み出すHRテックプラットフォームです。日常業務での貢献をサンクスカード機能で可視化し、組織のモチベーションを向上します。これにより、従業員同士の信頼関係が深まり、心理的安全性が高い職場環境を実現します。
2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は2,000組織を突破しました。部署の垣根を越えて、チームワーク強化とコミュニケーション促進に大きく貢献しています。
RECOGブランドサイト
https://www.recog.works/ja
【会社概要】
株式会社シンクスマイル
代表者：代表取締役 新子明希
会社設立：2007年6月6日
事業内容：チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営等
所在地：東京都港区芝大門1丁目2-14 H?O浜松町 10F
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社シンクスマイル 広報担当
TEL：03-6826-4055
E-mail：contact@recog.works
配信元企業：株式会社シンクスマイル
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