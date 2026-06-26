4ストローク単気筒ディーゼルエンジンの世界市場2026年、グローバル市場規模（横型単気筒ディーゼルエンジン、縦型単気筒ディーゼルエンジン）・分析レポートを発表
2026年6月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「4ストローク単気筒ディーゼルエンジンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、4ストローク単気筒ディーゼルエンジンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の4ストローク単気筒ディーゼルエンジン市場は、2024年に13億9600万米ドル規模となり、2031年には15億7700万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は1.8％です。
4ストローク単気筒ディーゼルエンジンは、ピストンの4行程とクランク軸の2回転によって1回の動力サイクルを完了する内燃機関です。構造が比較的簡素で、耐久性や燃費性能に優れるため、農業機械、園芸機械、発電設備、各種小型産業機械などで広く使用されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Yanmar、Kubota、Kohler、Hatz、Greaves Cotton、Shifeng、Changchai、Changfa、JD、Golden Fiying Fish Dieselなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
4ストローク単気筒ディーゼルエンジン市場では、燃費性能、出力安定性、耐久性、始動性、保守のしやすさ、価格、販売網が競争力を左右します。
主要企業は、農業や小型発電用途に適した信頼性の高い製品を展開し、排出規制への対応、低騒音化、振動低減、部品供給体制の強化を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、鋳物部品、燃料噴射部品、金属材料などの調達費用、製品価格、輸出入条件、供給網の安定性に影響を与える重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、農業機械や小型発電機向けの安定需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、環境規制への対応や高効率エンジンへの更新需要が重視されています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、農業機械化、地方部の動力需要、小型産業機械の普及が市場機会を生み出しています。
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種類別市場
種類別では、横型単気筒ディーゼルエンジンと縦型単気筒ディーゼルエンジンに区分されています。
横型は、農業機械や一部の作業機械で使いやすく、設置の安定性や整備性が評価されます。縦型は、発電機、ポンプ、園芸機械などに適しており、省スペース性や機器への組み込みやすさが特徴です。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
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用途別市場
用途別では、農業、芝生および園芸、電力、その他に分類されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「4ストローク単気筒ディーゼルエンジンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、4ストローク単気筒ディーゼルエンジンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の4ストローク単気筒ディーゼルエンジン市場は、2024年に13億9600万米ドル規模となり、2031年には15億7700万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は1.8％です。
4ストローク単気筒ディーゼルエンジンは、ピストンの4行程とクランク軸の2回転によって1回の動力サイクルを完了する内燃機関です。構造が比較的簡素で、耐久性や燃費性能に優れるため、農業機械、園芸機械、発電設備、各種小型産業機械などで広く使用されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Yanmar、Kubota、Kohler、Hatz、Greaves Cotton、Shifeng、Changchai、Changfa、JD、Golden Fiying Fish Dieselなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
4ストローク単気筒ディーゼルエンジン市場では、燃費性能、出力安定性、耐久性、始動性、保守のしやすさ、価格、販売網が競争力を左右します。
主要企業は、農業や小型発電用途に適した信頼性の高い製品を展開し、排出規制への対応、低騒音化、振動低減、部品供給体制の強化を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、鋳物部品、燃料噴射部品、金属材料などの調達費用、製品価格、輸出入条件、供給網の安定性に影響を与える重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、農業機械や小型発電機向けの安定需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、環境規制への対応や高効率エンジンへの更新需要が重視されています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、農業機械化、地方部の動力需要、小型産業機械の普及が市場機会を生み出しています。
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種類別市場
種類別では、横型単気筒ディーゼルエンジンと縦型単気筒ディーゼルエンジンに区分されています。
横型は、農業機械や一部の作業機械で使いやすく、設置の安定性や整備性が評価されます。縦型は、発電機、ポンプ、園芸機械などに適しており、省スペース性や機器への組み込みやすさが特徴です。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
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用途別市場
用途別では、農業、芝生および園芸、電力、その他に分類されています。