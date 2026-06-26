LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月25に「LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。LiDARセンサーシステムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)の概要
LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)に関する当社の調査レポートによると、LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)規模は 2035 年に約 98億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)規模は約 24億米ドルとなっています。LiDARセンサーシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 15.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、ADAS（先進運転支援システム）の導入拡大が市場の成長を後押しすると見込まれています。MITREの報告によれば、米国ではADASが広く普及しており、2023年モデルの車両において、主要な安全機能のいくつかはほぼ全面的に採用され、その他の機能も50%を超える普及率を達成しています。これは、センサーによる認識機能を備えた安全システムが、新型乗用車の標準装備となりつつあることを示しています。
アジア地域に目を向けると、国際エネルギー機関（IEA）の報告により、中国における電気自動車（EV）の販売台数が2025年に13百万台を超え、世界全体のEV販売の約60%を占めるに至ったことが明らかになっています。また、東南アジアのEV市場も拡大を続け、同地域における新車販売の約20%を占める水準に達しました。こうした傾向は、車両プラットフォームの急速な電動化とデジタル化を反映したものであり、自動車メーカー（OEM）がより高度な運転支援や自動運転機能の実現に向けて取り組みを進める中、カメラシステム、レーダー、LiDARといった高度なセンシング技術への需要が高まっています。
LiDARセンサーシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/lidar-sensor-systems-market/590642492
LiDAR センサーシステムに関する市場調査では、複数の地域にわたる産業およびロボットのワークフローへの高度なセンシングの普及により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。 IFRによると、世界の産業用ロボット導入台数は2024年に542,000台に達し、新規導入台数の74％がアジア、16％がヨーロッパ、9％が南北アメリカとなっています。また、世界の産業用ロボットの稼働在庫は2024年に約4.664百万台に達すると報告しています。
これは、工場オートメーション、倉庫ロボット工学、自律移動ロボット、産業用ナビゲーション システムでは、特に過酷な条件や変動する条件下ではカメラだけでは不十分な可能性がある場合に、ますます信頼性の高い空間認識ハードウェアを必要とするため、LiDAR にとって不可欠です。
しかし、LiDAR の需要はシステムの完全な標準化を上回るペースで増加しており、今後数年間の市場の成長が制限されることが予想されます。自動車の顧客は自動車グレードの信頼性、安全認証、ソフトウェアの互換性、車両への統合の準備を必要としますが、産業の顧客は堅牢性、広い視野、耐環境性を優先します。
LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)の概要
LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)に関する当社の調査レポートによると、LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)規模は 2035 年に約 98億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の LiDAR Sensor Systems Market(LiDARセンサーシステム市場)規模は約 24億米ドルとなっています。LiDARセンサーシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 15.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、ADAS（先進運転支援システム）の導入拡大が市場の成長を後押しすると見込まれています。MITREの報告によれば、米国ではADASが広く普及しており、2023年モデルの車両において、主要な安全機能のいくつかはほぼ全面的に採用され、その他の機能も50%を超える普及率を達成しています。これは、センサーによる認識機能を備えた安全システムが、新型乗用車の標準装備となりつつあることを示しています。
アジア地域に目を向けると、国際エネルギー機関（IEA）の報告により、中国における電気自動車（EV）の販売台数が2025年に13百万台を超え、世界全体のEV販売の約60%を占めるに至ったことが明らかになっています。また、東南アジアのEV市場も拡大を続け、同地域における新車販売の約20%を占める水準に達しました。こうした傾向は、車両プラットフォームの急速な電動化とデジタル化を反映したものであり、自動車メーカー（OEM）がより高度な運転支援や自動運転機能の実現に向けて取り組みを進める中、カメラシステム、レーダー、LiDARといった高度なセンシング技術への需要が高まっています。
LiDARセンサーシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/lidar-sensor-systems-market/590642492
LiDAR センサーシステムに関する市場調査では、複数の地域にわたる産業およびロボットのワークフローへの高度なセンシングの普及により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。 IFRによると、世界の産業用ロボット導入台数は2024年に542,000台に達し、新規導入台数の74％がアジア、16％がヨーロッパ、9％が南北アメリカとなっています。また、世界の産業用ロボットの稼働在庫は2024年に約4.664百万台に達すると報告しています。
これは、工場オートメーション、倉庫ロボット工学、自律移動ロボット、産業用ナビゲーション システムでは、特に過酷な条件や変動する条件下ではカメラだけでは不十分な可能性がある場合に、ますます信頼性の高い空間認識ハードウェアを必要とするため、LiDAR にとって不可欠です。
しかし、LiDAR の需要はシステムの完全な標準化を上回るペースで増加しており、今後数年間の市場の成長が制限されることが予想されます。自動車の顧客は自動車グレードの信頼性、安全認証、ソフトウェアの互換性、車両への統合の準備を必要としますが、産業の顧客は堅牢性、広い視野、耐環境性を優先します。