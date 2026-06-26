しまねカードアプリを使って、島根を旅しよう！ スタンプラリー対象施設は全120か所以上。 スタンプを3つ集めると、抽選で10名様に島根県の特産品やしまねっこグッズを プレゼントいたします！ 新緑が心地よいこの季節にぴったりの「自然」と「歴史」に触れられるスポットや 夏に家族みんなで思いっきり楽しめるおすすめスポットも！ さらに6月13日(土)以降は広島県内のスーパーフレスタでもスタンプゲットが可能！

【開催期間】

2026年8月31日(月)まで

【賞品】

・しまね和牛モモ肉すき焼き用400g：2名様 ・宍道湖しじみ（中）100g×10袋：3名様 ・しまねっこトートバッグ紺：5名様 ※賞品は選べません

【スタンプラリー対象施設】

１．『新緑香る自然と歴史』 おすすめスポット

２．『家族で楽しむ夏しまね』 おすすめスポット

３．しまねカードアプリ加盟施設 加盟施設一覧はこちら

https://shimane.tss-tv.co.jp/ashitashimane/assets/img/kameishisetsu.pdf?update=20250502

４．スーパーフレスタ全65店舗 ※6/13(土)以降 フレスタ店舗一覧はこちら

https://www.fresta.co.jp/shop

【参加方法】

STEP１ しまねカードアプリをダウンロード

https://shimane.tss-tv.co.jp/shimanespapli.html

STEP２ 対象施設や観光地を訪れたら、アプリを開いてスタンプボタンを押そう！ ※必ず位置情報をONにしてご利用ください。 STEP3 スタンプを3つ獲得したら応募しよう！ キャンペーン期間終了後、当選者の方にのみメールにてご連絡いたします。 その他注意事項等について詳しくはこちらをご確認ください。

https://shimane.tss-tv.co.jp/ashitashimane/stamp-rally/2026/01/

【本スタンプラリーに関するお問い合わせ】

shimanefair@gmail.com 主催：広島地区観光・物産情報発信事業実行委員会 （事業受託者 株式会社テレビ新広島） お問い合わせへのご回答は、土日祝日を除く3営業日以内に順次対応いたします。 ゴールデンウィーク、お盆や年末年始等は、通常よりご回答にお時間をいただく場合 がございます。お問い合わせ内容によっては、ご回答までにお時間を頂戴する場合が ございますので、あらかじめご了承ください。