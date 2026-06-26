総合家電メーカー・ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、FIFA World Cup 2026(TM)の公式スポンサーとしてFIFA World Cup 2026(TM)をさらに盛り上げるために、2026年6月26日(金)12:00より、Hisense Japan公式X(旧Twitter)アカウントにて、「ハイセンスオリジナルW杯グッズ」や「えらべるPay」が当たるFIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーンを実施いたします。





FIFAワールドカップ2,026応援キャンペーン





本キャンペーンは、FIFA World Cup 2026(TM)公式スポンサーのハイセンスが大会を盛り上げるべく実施します。期間中、Hisense Japan公式Xアカウントをフォローし、毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストいただくことで、1日1回、何度でもご応募いただけます。

抽選はその場で結果が分かるインスタントウィン形式となっており、合計1,010名様に、ハイセンスオリジナルW杯グッズまたは最大1,000円分のえらべるPayが当たります。

ハイセンスは、FIFA World Cup 2026(TM)公式スポンサーとして、世界最大級のスポーツイベントを通じたブランドコミュニケーションを展開しています。日本市場においても、キャンペーンや店頭展開、デジタル施策、イベントなどを通じて、サッカー観戦の楽しさとハイセンス製品の魅力を発信してまいります。









■キャンペーン概要

【キャンペーン名】

FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン





キャンペーンリンク： https://x.com/hisense_japan





【応募期間】

2026年6月26日(金)12:00 ～ 2026年7月20日(月)23:59





【キャンペーン内容】

期間中、Hisense Japan公式Xアカウント( @hisense_japan )から毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストすると、その場で抽選結果が確認できます。

合計1,010名様に、ハイセンスオリジナルW杯グッズ、または最大1,000円分のえらべるPayが当たります。

1日1回、期間中は何度でもご応募いただけます。





【賞品内容】

A賞：ハイセンスオリジナルW杯グッズ 10名様

B賞：えらべるPay 合計1,000名様





【応募方法】

1. Hisense Japan公式X(旧Twitter)アカウント( @hisense_japan )をフォロー

2. 期間中、毎日「 @hisense_japan 」より投稿されるキャンペーン対象ポストをリポスト

3. 投稿内の画像をクリックし、X(旧Twitter)連携認証を許可

4. 抽選結果ページに遷移し、当選結果を確認





【応募条件】

・X(旧Twitter)アカウントをお持ちであること

・X(旧Twitter)アカウントを公開設定にしていること

・Hisense Japan公式X(旧Twitter)アカウント( @hisense_japan )をフォローしていること

・キャンペーン対象ポストをリポストしていること

・日本国内にお住まいの方

※未成年の方は、親権者の方に応募規約へご同意いただいた上でご応募ください。

※当社関係者および本キャンペーン関係者は応募できません。





【注意事項】

ご応募後、以下に該当する変更・操作・設定等が確認された場合、当選が無効となる場合があります。

・Hisense Japan公式Xアカウント( @hisense_japan )のフォローを解除した場合

・応募条件となるリポストを取り消した場合

・X(旧Twitter)IDを変更した場合

・X(旧Twitter)アカウントを非公開設定にした場合

・X(旧Twitter)アカウントが凍結している場合

・X(旧Twitter)を退会した場合





その他、本キャンペーンはやむを得ない事情により中止または内容が変更となる場合があります。賞品の交換、返品、譲渡、転売、換金はできません。また、本キャンペーンはX(旧Twitter)社の提供・協賛によるものではありません。応募者はX(旧Twitter)社の定める利用規約を遵守し、自己の責任において本キャンペーンへ参加するものとします。

偽アカウントにご注意ください。Hisense Japan公式XアカウントのユーザーIDは「 @hisense_japan 」のみです。









■ハイセンスジャパン株式会社 概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp/