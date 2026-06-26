株式会社コスモライフ(本社：兵庫県加古川市、代表取締役：髙胗 圭吾)の宅配型ウォーターサーバー「家族の天然水 CosmoWater(コスモウォーター)」が、国内すべての採水地で、モンドセレクション2026年度「飲料水＆ソフトドリンク製品部門」で最高金賞を受賞いたしました。これにより、金賞・最高金賞を合わせた受賞は14年連続となります。





国内すべての採水地において、モンドセレクション2026年度「最高金賞」を受賞





近年、PFAS(有機フッ素化合物)をはじめとするお水の安全性への関心が高まる中、コスモウォーターは「家族の天然水」のブランドメッセージのもと、毎日安心して飲める天然水をお届けするため、品質と安全性を大切にし、日々取り組みを続けています。





こうした品質管理の取り組みに加え、天然水ならではのおいしさを含めた総合的な品質が評価され、このたび14年連続での受賞となりました。





この受賞を励みに、今後もおいしさと安全性にこだわった高品質な天然水をお客さまへお届けし、より一層信頼いただけるブランドを目指してまいります。









■安心で安全なお水をお届けするための取り組み

コスモウォーターでは、お客さまにいつでも安心・安全なおいしいお水をお届けするため、以下のような取り組みを実施しています。





(1) 汲みたての天然水をご自宅まで直送

新鮮な天然水をお届けするため、フルオートメーション化された工場でボトリングを行い、採水から48時間以内のスピード出荷を実現しています。





また、人や環境に配慮したサステナブルな取り組みとして、お客さまのお届け地域に応じて最適な採水地から天然水をお届けする「地産地消方式」を採用しています。

輸送距離を抑えることで環境負荷の軽減にもつながるとともに、新鮮な天然水をお届けしています。





安心で安全なお水をお届けするための取り組み





(2) 鮮度を守る「密閉型ワンウェイボトル」の採用

コスモウォーターでは、使った分だけボトルが収縮する「密閉型ワンウェイボトル」を採用しています。ボトル内に外気が入りにくい構造により、天然水の鮮度を保つことができるほか、毎回新品のボトルでお届けするため、衛生面にも配慮しています。

さらに、ウォーターサーバー本体には、取り込む空気をクリーンに保つ特許技術「クリーンエアシステム」を搭載。最後の一滴までおいしい天然水をお楽しみいただけるようこだわっています。





安心で安全なお水をお届けするための取り組み





(3) 徹底した衛生・品質管理

コスモウォーターでは、すべての採水地で定期的な水質検査を実施しています。日々、汲み上げられる天然水の水質チェックや不純物混入の検査など、徹底した衛生・品質管理を行っています。

また、これまでにPFAS(PFOS／PFOA)および放射性物質が確認されたことはありません。

こうした徹底した衛生・品質管理のもと、おいしさと安全性にこだわった天然水は、モンドセレクションでも高く評価されています。





安心で安全なお水をお届けするための取り組み





これからも、ウォーターサーバーと天然水を通じて、お客さまや大切なご家族の暮らしに「安心」と「快適」、そして「天然水ならではのおいしさ」をお届けしてまいります。





コスモウォーターブランドイメージ





■ モンドセレクションとは

モンドセレクションは、消費者が信頼できる製品を選択できるよう、世界的な品質基準に基づいて製品を評価している国際品質評価機関です。

香りや味、後味、口当たりはもちろん、透明感や輝きなど視覚的な品質についても審査対象となっています。

さらに飲料水部門では、水質監視を専門とするベルギーの公的企業「Vivaqua」によるラボ分析も評価に反映され、陰イオンや陽イオンの濃度、鉱物成分、pH値などの重要な項目についても厳格な審査が行われています。





■会社概要

商号 ：株式会社コスモライフ

代表者 ：代表取締役 髙胗 圭吾

所在地 ：兵庫県加古川市加古川町備後358-1

設立 ：1988年8月

事業内容：飲料水の製造・販売

企業公式サイト ： https://www.cosmolife.co.jp/

コスモウォーター公式サイト ： https://www.cosmowater.com/

コスモウォーター公式Instagram： https://www.instagram.com/cosmowater.official/





※「コスモウォーター」は、株式会社コスモライフのウォーターサーバー及び宅配水事業の

ブランド名称です。