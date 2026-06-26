夏のお買い物を応援するYahoo!ショッピングの「超PayPay祭」を本日から開催。7月10日～12日は誰でも最大22％

LINEヤフー株式会社

Yahoo!ショッピング「超PayPay祭」特設ページ

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/ppf/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」は、2026年6月26日（金）正午から7月12日（日）まで、大型キャンペーン「超PayPay祭」（以下、本施策）を開催します。

本施策では、誰でも最大22％の「PayPayポイント」が付与されるほか、飲料や食品、日用品など毎日の生活に役立つ商品を厳選した「超目玉商品」を展開します。また、生成AIを活用した商品比較機能「AIおまかせ比較」や「AIお買い物メモ」を通じて、ユーザー一人ひとりに適したおトクな買い物をサポートします。

なお、本施策は、PayPay株式会社、PayPayカード株式会社、およびLINEヤフー株式会社が、6月19日（金）から実施している店舗やオンラインストアなどで「PayPay」「PayPayカード」を利用すると、お得に食事や買い物ができる大規模キャンペーン「超PayPay祭(https://about.paypay.ne.jp/pr/20260601/01/)」（※1）の一環として開催します。

※1：「超PayPay祭」は、2026年7月31日（金）までの開催となります。

「Yahoo!ショッピング」は、普段よりもおトクに「PayPayポイント」を貯めたり、家電、日用品などのセール商品が購入できる大型キャンペーンを年に数回行っています。物価高が続くなか、本施策では「酷暑日を乗り切る！」をテーマに、夏の生活やお出かけ準備に役立つ商品をおトクに購入できる企画を多数用意しています。

本施策は、6月26日（金）正午から7月9日（木）を事前期間とし、7月10日（金）から12日（日）の3日間（＋2時間）は、条件を満たすと、誰でも最大22％（※2）の「PayPayポイント（期間限定）」が戻ってきます。期間中のお買い物金額に応じてポイント付与率がアップするため、日用品のまとめ買いから、暑さ対策家電や夏のレジャー用品、自分へのご褒美、大切な人へのプレゼントまでおトクに購入できます。

※2:本施策で付与する「PayPayポイント」は、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用できる「PayPayポイント（期間限定）」と、有効期限なくすべてのPayPay加盟店で利用できる「PayPayポイント（通常）」が一部含まれています（出金・譲渡不可）。

【Yahoo!ショッピング「超PayPay祭」概要】

■特設ページ

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/ppf/

■企画・キャンペーン一覧

（1）条件を満たすと「PayPayポイント」最大22％戻ってくる

- 実施期間： 2026年7月10日（金）0時00分～12日（日）25時59分（最終3日間）- 内容：「Yahoo!ショッピング」の対象ストアでの合計購入金額に応じて、最大＋7％の「PayPayポイント（期間限定）」を付与します。さらに、ボーナスストアPlusや毎日5％などの通常施策と組み合わせることで、誰でも最大22％付与されます（一部エントリーなどの条件や特典ごとに付与上限あり）。

<最大22％内訳>

- 「超PayPay祭」限定-合計購入額5,000円以上で＋4％、20,000円以上で＋7％※合計購入額は、「ショッピングクーポン（Yahoo!ショッピング発行、ストア発行）」が適用された後の金額に、送料・手数料等を加算した金額です。- いつものおトク-LINEアカウント連携で「PayPayポイント（期間限定）」毎日5％-ボーナスストアPlus最大＋10％

（2）ヤフショ生活応援「超目玉商品」

- 実施期間： 2026年7月10日（金）0時00分～12日（日）25時59分（最終3日間）- 内容：物価高が続くなか、ユーザーの暮らしを応援するため、お米や紙おむつ、おしりふきなど毎日の生活に役立つ商品を「超目玉商品」として特別価格で提供します。なかでも、LOHACOの新商品のミネラルウォーター（500ml×48本）は1本あたり39円、強炭酸水（500ml×96本）は1本あたり45円の期間限定価格で販売します（7月6日（月）18時から7月13日（月）18時まで）。なお、7月6日（月）正午より一部商品を事前公開予定です。

（3）50％OFF以上を含む「超PayPay祭」特別商品

- 実施期間： 2026年7月10日（金）0時00分～12日（日）25時59分（最終3日間）- 内容：Ankerのワイヤレスイヤホンやタイガーの炊飯器、MONOYOIの扇風機など、家電をはじめとする「超PayPay祭」特別商品を販売予定です。半額以下で購入できる商品もあり、7月6日（月）正午より、一部商品を事前に公開予定です。

※掲載の内容（商品ラインアップ・価格など）は、変更となる場合があります。最新の情報は、実施期間中のカート確認画面にてご確認ください。

（4）超PayPay祭本番スタートくじ

- くじ券獲得期間：2026年7月1日（水）12時00分～9日（木）23時59分- くじ引き期間：2026年7月1日（水）12時00分～12日（日）25時59分

7月1日（水）正午から9日（木）に、1注文あたり1,000円以上8万円以下（税込）のお買い物をすると、いずれかのヤフーショッピング商品券が必ず当たるくじ券を3枚獲得できます。おひとり様、2回注文までで、最大6枚のくじ券を獲得できます。

【その他のキャンペーン】

- 景品内容：1等：ヤフーショッピング商品券 5,000円×1,000本2等：ヤフーショッピング商品券 50円×1,500,000本3等：ヤフーショッピング商品券 1円× 1等・2等当選以外すべて※利用は、2026年7月13日（月）23時59分まで。

■Yahoo!おトク宝箱「超PayPay祭 宝箱くじ」

- 実施期間：2026年6月19日（金）0時～7月31日（金）23時59分- URL：https://yahoo.jp/Pe3rBM

「Yahoo!おトク宝箱」では、「超PayPay祭 宝箱くじ」を実施します。どなたでも1日1回無料でくじを引くことができ、合計460万名様に当たる「PayPayポイント（期間限定）」のほか、Yahoo! JAPANが提供するサービスのお得なクーポンが当たります。

また、本施策では、「Yahoo!ショッピング」が提供する生成AI機能を活用することで、より効率的で満足度の高いおトクな買い物体験を提供します。

例えば、「セールでの賢い買い方を教えて」「暑さ対策グッズを2万円内で選んで」などとAIに相談すると、ポイントアップ条件やキャンペーン内容を踏まえた購入計画やおすすめ商品を提案します。

高価格帯の家電や比較検討に時間がかかる商品については、AIによる商品比較機能「AIおまかせ比較(https://www.youtube.com/watch?v=0qqqdiAJwsk&t=2s)」を利用することで、複数商品の特長を簡単かつ短時間で比較できます。

さらに、6月23日に提供を開始した「AIお買い物メモ(https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/020538/)」に旅行やレジャーの予定を入力すると、AIが内容を解析し、必要な持ち物や関連商品を提案します。夏休みの旅行準備や暑さ対策グッズの購入など、本施策期間中の買い物をより便利にサポートします。



■「iと探す」から相談

■「AIお買い物メモ」に目的をメモ

※「Yahoo!ショッピング」アプリ限定（iOS版、Android版）の機能です。

『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』をビジョンとする「Yahoo!ショッピング」は、生成AIの活用を通じて、ユーザー一人ひとりに最適な買い物体験の提供を目指しています。今後もユーザーが「欲しいものがおトクに買える」キャンペーンや企画に加え、お買い物における商品選びや比較検討を支援する機能の提供を通じて、満足度の高いお買い物体験を実現していきます。