雪印ビーンスターク　育児用粉ミルク「すこやかM1」フォローアップミルク「つよいこ」リニューアル発表会を開催

雪印ビーンスターク株式会社

雪印メグミルクグループの雪印ビーンスターク株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：松永 政也)は、2026年6月25日（木）に東京・虎ノ門の雪印ビーンスターク本社にて、育児用粉ミルク「すこやかM1」およびフォローアップミルク「つよいこ」のリニューアル発表会を開催いたしました。

発表会では、当社より「最新の母乳研究知見」および「商品のリニューアル内容」についてお伝えしました。また、ママ友ドクター(R)の西村佑美先生をお迎えしたトークセッションでは、「小児科医と考える、乳幼児の栄養と健康習慣」をテーマにお話をうかがいました。西村先生からは、3児の母であり小児科医としての視点から、乳幼児期の栄養摂取や健康習慣のあり方、子どもとのコミュニケーションについてお話しいただきました。

育児用粉ミルク「すこやかM1」フォローアップミルク「つよいこ」リニューアル発表会リニューアルした「すこやかM1」「つよいこ」

「すこやかM1」は、雪印メグミルク株式会社と共同で実施している「第3回全国母乳調査」の最新の研究成果を生かした育児用粉ミルクです。「つよいこ」は、乳幼児の食生活に関する調査結果をもとに、幼児期に不足しがちな栄養素を補うフォローアップミルクです。今回のリニューアルでは、両製品とも最新の知見を反映して栄養設計を見直すとともに、使いやすさや環境への配慮を強化しました。

代表取締役社長 松永政也による開会挨拶

当社の企業理念「赤ちゃんとお母さんをはじめ、家族の健康といきいきしたくらしをサポートします」のもと、長年にわたり母乳研究と商品開発に取り組んできたことを紹介しました。

また、急速に少子化が進むなかで育児用粉ミルク市場は厳しい環境にあるものの、これまでの母乳研究の成果を生かし、新たな価値の創出と提供に挑戦していきたいと述べました。

代表取締役社長 松永政也「第3回 全国母乳調査の最新知見の紹介」

商品開発部 シーズ研究グループの日暮聡志より、雪印メグミルクグループが70年以上にわたり取り組んできた母乳研究の歩みと、第3回全国母乳調査の最新知見を紹介しました。

当社は1951年に発売した「ビタミルク」を起点に、「母乳に学び、商品に活かす」ことを研究姿勢として母乳研究を継続してきました。当社は1960年に日本で初めて全国規模の母乳調査を実施しました。1989年には「第2回全国母乳調査」を実施し、2,700検体以上の母乳を収集して約180項目の成分分析や機能研究に取り組みました。さらに、2015年から進めている「第3回全国母乳調査」では、1,210名のお母さま方から5,000検体以上の母乳を収集し、母乳成分に加えて、母親の食生活や生活習慣、育児ストレス、さらに乳幼児の発育・発達、健康状態との関連も検証しています。



発表では、母乳研究の最新知見として、「オステオポンチン」と「ポリアミン」について説明しました。

オステオポンチンは、乳児の免疫調節や感染防御への関与が研究されている、たんぱく質成分です。中国、デンマーク、日本、韓国の4か国を対象とした国際共同研究では、母乳中のオステオポンチン濃度に国ごとの差が見られることや、乳児の成長に伴って濃度が低下することがわかりました。

ポリアミンは、細胞の増殖や分化、DNA・RNA・たんぱく質の機能維持に関わる成分で、腸管の成熟や免疫調節への関与も示唆されています。「第3回全国母乳調査」では、母乳中のポリアミン濃度が児の成長段階に応じて変化することが確認され、さらに、濃度が高いほど食物アレルギー発症リスクが低い可能性も示されました。

「第3回 全国母乳調査の最新知見の紹介」商品開発部 シーズ研究グループ 日暮聡志「すこやかM1」「つよいこ」リニューアルのポイント

商品開発部 企画推進グループの兵藤壮一郎が、「すこやかM1」と「つよいこ」の改良点を紹介しました。「すこやかM1」では、「ポリアミン」と「アラキドン酸」、さらに必須ミネラルのマンガンとヨウ素を新たに配合しました。また、脂肪酸バランスやタンパク質・ミネラルの配合量の調整や、「すこやかM1」ミニスティックタイプは、スティック袋の四隅の角を丸くカットし、お使いになる方にやさしい仕様としました。

「つよいこ」は、育児用粉ミルクからの切り替え目安を「1歳のお誕生日ごろ」に変更し、1～3歳向けのフォローアップミルクとしました。これにあわせて、鉄の配合量も見直し、幼児用ミルクでは国内トップクラスの鉄含有量を実現しました。コップ1杯（200mL）で1日の鉄摂取推奨量の60％を摂取できます。また、新たに「亜鉛」を配合するとともに、幼児の食事で不足しがちなカルシウムやビタミンD、さらに牛乳では摂りにくいDHAもバランスよく摂取できます。

また、両製品とも賞味期限を従来の18か月から24か月へ延長し、食品ロスの削減にも配慮しました。

「すこやかM1」「つよいこ」リニューアルのポイント商品開発部 企画推進グループ 兵藤壮一郎西村佑美先生×研究員トークセッション「小児科医と考える、乳幼児の栄養と健康習慣」

「小児科医と考える、乳幼児の栄養と健康習慣」

発表会後半では、小児科医の西村佑美先生と、商品開発部 シーズ研究グループの日暮聡志によるトークセッションを実施しました。2020年から「ママ友ドクター(R)」として育児や発達に悩む保護者に寄り添ってきた西村佑美先生は、病院での診療に加え、座談会や講座、SNSなどを通じて、多くの相談に向き合ってこられました。豊富な経験と知見を持つ西村先生に、さまざまな角度からお話を伺いました。

子どもの健やかな身体づくりの基本については、「きちんと栄養をとること、しっかり寝ること」との話がありました。そのうえで、母乳・ミルク・離乳食・幼児食へと栄養のとり方が変化していく乳幼児期は、必要な栄養を意識することが大切である一方、「がんばりすぎないこと」「完璧を求めすぎないこと」も重要だと語られました。

また、当社が70年以上にわたり母乳研究を続けていることについては、「母乳に含まれる成分の研究が継続され、その成果が商品に反映されることは、育児中の親御さんにとって心強いことだと思います」とコメントをいただきました。

離乳食・幼児食の栄養バランスについては、特に意識してほしい栄養素として「鉄」が挙げられました。幼児期は成長とともに鉄の必要量が増える一方、食事だけでは補いきれない場合もあることから、鉄を含むフォローアップミルクを「栄養を補う選択肢の一つ」として提案されました。

終盤には、当社の商品開発の姿勢にもふれ、母乳研究に基づく成分・栄養設計に加え、粉ミルクの溶けやすさや、ミルク大缶のフタ裏に記載した保護者向けメッセージの共感性などについて、「育児中のストレスを小さくする工夫」として応援のコメントをいただきました。

クロージングでは保護者に向けて、「頼れるものにはどんどん頼ってほしい。家族や地域、かかりつけ医など周囲の力を借りながら、完璧を目指しすぎず、子どもと目を合わせてほめることを大切にしてほしい。ママ・パパが 笑顔でいることは、子どものすこやかな成長を支える大切な要素です」とメッセージをいただきました。

小児科医 西村佑美先生トークセッション「小児科医と考える、乳幼児の栄養と健康習慣」◼️開催概要

・イベント名：育児用粉ミルク「すこやかM1」フォローアップミルク「つよいこ」リニューアル発表会

― 小児科医と考える、乳幼児の栄養と健康習慣 ―

・開催日 ：2026年6月25日（木）10:00～11:00（受付 9:45～）

・会場 ：雪印ビーンスターク本社 セミナールーム

（東京都港区虎ノ門2丁目2番3号 虎ノ門アルセアタワー 16階）

・登壇者： 雪印ビーンスターク株式会社 代表取締役社長 松永政也

商品開発部 シーズ研究グループ 日暮聡志

商品開発部 企画推進グループ 兵藤壮一郎

ウェルネス事業部 育児品企画グループ 松木直美（司会）

小児科医 西村佑美 先生

◼️ゲストプロフィール

西村佑美 （にしむらゆみ）先生

小児科専門医／小児心身症学会認定医／子どものこころ専門医

乳幼児メディアアドバイザー

一般社団法人 日本小児発達子育て支援協会 代表

2011年より日本大学医学部小児科医局に所属し、大学病院および地方病院にて発達専門外来を新設。のべ1万組以上の親子を診察。

2020年、「ママ友ドクター(R)」プロジェクトを始動し、SNSでの情報発信や全国各地での相談会主催を通じて、育児の悩みを抱えるママたちの支援を行う。

202年、最新の医学・心理学・発達支援に基づいたママメンターの育成と専門医への相談窓口の創出を目的として、一般社団法人 日本小児発達子育て支援協会を設立。同年、Gakkenより出版した著書「発達特性に悩んだらはじめに読む本」はAmazon4冠を達成。現在メディア連載・監修、自治体講演や企業研修も行っている。

西村佑美 先生【雪印ビーンスターク株式会社について】

企業理念「私たち雪印ビーンスタークは、赤ちゃんとお母さんをはじめ家族の健康といきいきしたくらしをサポートします。」のもと、育児用粉乳・離乳食などの育児関連商品及び機能性食品などの研究開発、製造・販売しています。

70年以上続く母乳研究の成果を生かした、より母乳に近い育児用ミルクなど、高品質な育児用品をお届けしています。このほか育児用ミルクの知見を活かした大人用のミルクや、心身の健康を保ち、QOL（生命の質、生活の質）を高めるために大切な口腔ケア商品など、ご家族皆様のすこやかな毎日にお役立ていただける商品を展開しています。

URL：https://www.beanstalksnow.co.jp/

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