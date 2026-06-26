住宅設備機器ブランドのCrafree（クラフリー）Crafree東京ショールームのリニューアルが好評--モルタル調の質感とタイルに反響集まる

カナエテ株式会社Crafree 東京ショールーム（新宿パークタワー6階）

「あなたの暮らしに、非日常の空間を」をコンセプトに住宅設備機器を展開するカナエテ株式会社（本社：福岡県福岡市南区、代表取締役：石田 徹）が運営する住宅設備機器ブランド「Crafree（クラフリー）」は、東京・新宿の常設ショールーム「Crafree 東京ショールーム」を2026年5月28日（木）にリニューアルいたしました。

リニューアルから約1ヶ月、おかげさまで多くのお客様にご来場いただいています。新たに展示したモルタル調の洗面台『モルネオ』や壁タイルをはじめ、写真だけでは伝わりにくい“素材の質感”を確かめにいらっしゃる方が増え、具体的なご相談へとつながっています。

※ご来場は予約不要。どなたでも自由にご見学いただけます。

■ リニューアル後の反響：「SNSの憧れ」を「リアルな確信」へ

リニューアル以降、モルタル調の洗面台『モルネオ』や新デザインの壁タイルなど、写真では伝わりきらない“素材のリアルな質感”を直接見に来場される方が増えています。

それに伴い、ショールームでのご相談内容も「サイズのオーダーは可能か」「日常的な使用に耐えうるか」といった、導入を見据えた踏み込んだご質問を多くいただいております。また、洗面台単体ではなく、壁タイルと合わせて空間全体でのコーディネートをご検討されるお客様も目立つようになりました。

新商品の拡充に伴い、「まずは多くのお客様に実物に触れていただきたい」という想いで実施した今回のリニューアル。実際に足を運ばれたお客様からは「複数の他社ショールームも回ったが、ここに来てよかった」「SNSで見ていた質感を実物で確認できて、より確信に変わった」といったお声を直にいただき、皆様の理想の空間づくりをお手伝いできる機会が増えたことを、スタッフ一同大変嬉しく感じております。

■ 建築・建材展2026で話題を集めた、モルタル調の洗面台『モルネオ』

モルタル調の一体感ある洗面台『モルネオ』」ミニキッチン『モルシーナ』

「建築・建材展2026」で大きな反響を集めた、モルタル調の洗面台『モルネオ』と、ミニキッチン『モルシーナ』を新たに展示しています。

本物の左官仕上げならではのムラ感や、空間に溶け込む一体感のある佇まいは、写真では伝わりにくい魅力。ご来場者が思わず近づいて質感を確かめたり、細部を撮影されたりする姿が印象的な、ショールームの新たな主役です。

■ 空間を彩るタイルと、素材で“魅せる”造作洗面

壁タイルを使った洗面コーディネート：タイルと洗面台を組み合わせた空間提案

リニューアルで新たに加わった壁タイルも、来場者の関心を集めています。洗面ボウルや水栓、モルタル・天然木のカウンターと組み合わせることで、空間として洗面まわりをデザインする--そんな造作洗面の楽しさを、実際の組み合わせでご体感いただけます。

■ 洗面ボウルと水栓を、自由に組み合わせる体験

リニューアルの大きな特徴が、ご来場者ご自身で空間を思い描ける「シミュレーション体験」です。

豊富なデザインの洗面ボウルと、多彩な水栓金具を自由に組み合わせながら、理想の一台をその場で検討いただけます。「このボウルに、この水栓を合わせたら--」という想像を、実物で確かめながらかたちにできる。設計士・デベロッパーの皆さまの提案づくりはもちろん、これから家づくりをされるお施主様が、ご自身の“好き”を見つける時間にもなります。

■ 世界基準のデザインを、間近で

Crafreeは、世界的デザイン賞「iF Design Award」を受賞するなど、世界基準で評価されるデザイン性を追求してきました。

「洗う場所」から「魅せる場所」へ--洗面空間を住まいの主役へと引き上げるプロダクトの数々を、ぜひ実際の空間でご体感ください。

ショールーム概要

【店舗名】 Crafree 東京ショールーム

【所在地】 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー6階（リビングデザインセンターOZONE 内）

【リニューアル日】 2026年5月28日（木）

【営業時間】 10:30～18:30（祝日除く水曜定休）

【ご予約】 不要（自由にご見学いただけます）

【ショールームページ】 https://crafree.jp/showroom

会社概要

【会社名】 カナエテ株式会社

【所在地】 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-10-25

【事業内容】 住宅設備機器の企画・製造・販売

【URL】 https://company.kanaete.jp/about/company/

本件に関するお問い合わせ先

カナエテ株式会社 クラフリー事業部

TEL：0120-987-559

Email：info@crafree.jp