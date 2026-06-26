大広、第12回JACEイベントアワード企業・業界団体部門「シルバー賞」を受賞！DE&Iを“楽しさ”で再定義した『FUNclusion Week』が、高評価を獲得。

株式会社大広

株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE）が主催する「第12回JACEイベントアワード」において、株式会社 ヘラルボニー（本社：岩手県盛岡市、代表取締役社長：松田崇弥、松田文登、以下 ヘラルボニー）と共催した参加型イベント『FUNclusion Week』が、企業・団体部門「シルバー賞」を受賞したことをお知らせします。

【受賞作品】

FUNclusion Week

【イベント概要】

FUNclusion Weekは、インクルーシブな社会づくりを「学ぶもの」ではなく「Fun（楽しさ）を通じて体験するもの」として再定義した参加型イベントです。日本ではDE＆Iの認知は進んでいるものの、障害のある方との関わりに対する不安やためらいが行動を妨げ、理解が実践につながらないという課題がありました。本イベントではその心理的ハードルに着目し、視覚や聴覚といった感覚の前提を意図的に変化させる体験型コンテンツを街中に展開。「しずかでうるさい洋食屋さん」「見えないお花屋さん」などの企画を通じ、参加者が障害のある人の世界を”同じ立場で共有する体験”を設計。結果として、来場者数は約5,000人と当初目標の250％を達成し、多くの企業・団体が自発的に参画、メディアにも多数取り上げられ、継続的な社会実装へと発展するモデルケースとなりました。

■当日の様子はこちらから。

https://www.youtube.com/watch?v=KfLkNh1tcmY&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=KfLkNh1tcmY&feature=youtu.be)

【関係者の皆様へ】

本プロジェクトの開催にあたり、多大なるご協力をいただきましたパートナー企業、協力会社・団体の皆様、そしてご来場いただいたすべての関係者の皆様に心より御礼申し上げます。皆様との共創があったからこそ、このような素晴らしい賞をいただくことができました。この受賞を励みに、今後も継続的な社会実装へと邁進してまいります。

【選考委員コメント】

硬すぎたり、押し付けがましくなりがちなDE&Iを「学ぶべき正論」から「心躍るFUN」へと鮮やかに再定義した、まさに社会のアップデートを象徴するプロジェクトだと感じました。同じ立場で笑い、混ざり合うこの豊かな時間は、分断された社会を繋ぎ直し、この「しずかでうるさい洋食屋さん」のような遊び心あふれるアプローチこそが、人々の心の奥にある不安という境界線を溶かし、自発的な行動変容を引き起こすのだと確信しました。（平原依文選考委員）



【JACEイベントアワードについて】

一般社団法人日本イベント産業振興協会（JACE）が2014年より実施している、国内外の優れたイベントを表彰する総合的な表彰制度です。創造的で革新的なイベントを広く募集・顕彰することで、イベント業界全体の底上げと時代をリードする人材の発掘を目指しています。主催者別に3つの部門（企業・業界団体部門、公的機関・自治体部門、専門会社部門）などが設けられています。

■第12回JACEイベントアワードサイト：https://award.jace.or.jp/

【株式会社 ヘラルボニー 会社概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、体験型のDE&I研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。



会社名: 株式会社 ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地: 岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）

〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者: 松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト: https://www.heralbony.jp

オンラインストア: https://store.heralbony.jp/

【株式会社 大広 会社概要】

私たち大広は、「顧客と社会に愛され続けるブランドを 企業の志と共につくる」をミッションとし、「顧客基盤の持続性」と「社会の持続性」をともに見据えたブランディングを支援します。

私たちが大切にしているのは、企業と、顧客と、社会をつなぐ真ん中にある価値、「顧客価値」です。この「顧客価値」を導き出すのが「Deep Dialogue デザイン（深層対話に基づく、マーケティング＆顧客体験の設計思想）」です。顧客や社会との深い対話を通じて顧客価値を発見し、そこを起点にフルファネル統合支援を通じて新規顧客の獲得から長期的な顧客基盤の構築までをサポートします。 顧客、企業、社会をつなぐコミュニケーションをデザインすることで、持続的なブランディングのパートナーとしてクライアント企業に伴走します。



株式会社 大広 公式サイト：https://www.daiko.co.jp