視覚障がい者が「ブラインドメンター」として企業や学校の組織を変える！「YMCAきらり☆ことばプラス」が表現・コミュニケーション研修の外部受入を本格展開～「見えない」特性を「伝える力を引き出す価値」へ～

公益財団法人 大阪YMCA

公益財団法人大阪YMCAは、“見えない”力が持つ魔法プロジェクト「YMCAきらり☆ことばプラス」において、トレーニングを受けた視覚障がい者が「ブラインドメンター」として講師を務める『表現・コミュニケーション研修』の企業・学校向け実施を本格化いたします。

視覚障がい者の就労率が約4.7%に留まる現状の中で、本プロジェクトは「見えない・見えにくい」という視覚障がい者の特性を、晴眼者の「伝える力」を引き出す「価値」へと転換することによって、新しい就労モデルをつくろうとする挑戦です。これまでに企業や教育機関などで計29回、504人が受講し、「自らの言語コミュニケーションへの気づき」「他者の多様な視点からの学び」「言葉とコミュニケーションへの意識向上」「組織内コミュニケーションの活性化」などの点において、高い効果を示してきました。

◆背景：視覚障がい者の就労課題と、現代社会の「伝える」課題

2025年の厚生労働省データによると、日本国内の視覚障がい者約27.3万人のうち、就労者は14,722人と、就労率は約4.7%に止まっています。「働きたい」という強い意志や能力がありながらも機会を得られない現状に対し、「YMCAきらり☆ことばプラス」は、全く逆転の発想によってアプローチしています。

SNSや動画の普及により、現代社会では大人も子どもも「直接対話する機会」が減少しています。 創案者である岡田太丞氏の職場体験から生まれた「ブラインドメンター」は、養成講座での徹底したトレーニングにより「言語表現」「傾聴力」「質問力」「ファシリテーションスキル」を磨き上げた視覚障がい者のファシリテーターです。彼らが研修をリードすることで、参加者は「言葉で丁寧に対話することの難しさと喜び」を体感しながら、眠っていた表現力を呼び覚まし、他者の視点に立って考える思いやりの心を養成していきます。

◆研修プログラムの概要と選ばれる理由

研修は、参加型・体験型のワークショップ形式で行われます。相手の目線や状況を想像し、言葉だけで正しく的確に伝えるプロセスを通じて、多様な気づきを生み出します。

（１）企業・団体向け研修

メンバーの個々の言語表現やコミュニケーションに気づきを与えるとともに、相互の視点の違いから学ぶことによって心理的安全性を醸成し、組織内のコミュニケーションを活性化します。そのプロセスの中で、個々のコミュニケーションに対する意識を根本から変え、チームの結束力を高めます。さらには、 DEI（ダイバーシティ・エクイティ・インクリュージョン）への関心も高めることができます。

- 得られる効果- - 論理的思考力、豊かな表現力・語彙力の向上- - 相手の立場や視点を思い量るマインド（思いやり・配慮）の養成- - 心理的安全性の高いチーム作り、社内コミュニケーションの活性化- - DEIへの気づき・関心の醸成

- これまでの主な研修実績- - 朝日放送テレビ株式会社、株式会社赤ちゃん本舗、生活協同組合おおさかパルコープ、合同会社つむぎ、大阪YMCA 教職員・委員研修、YMCAサンホーム 等

（２）学校・教育機関向け研修

自分の考えや思いを「自分の言葉で伝える楽しさ」と他者の言葉にしっかり耳を傾け、自分と異なる視点を知ることで相手を「思いやる心」を育みます。

デジタルネイティブ世代の子どもたちへ、人と直接向き合い、心から触れ合う対話の豊かさを体験します。 また、ブラインドメンターと触れ合い、自分が人のために貢献できることを体験することで自尊感情が涵養されていきます。

- 生徒たちの学び- - 人と向き合い、直接対話する喜びや、想いを言葉にする表現力- - 相手を理解しようと努める想像力、自尊感情・自己肯定感の醸成

- これまでの主な研修実績- - 関西大学、四天王寺大学、大阪YMCA国際専門学校国際高等課程、大阪YMCA アフタースクール 等

◆「きらり☆ことばプラス」が目指す共生社会

本プロジェクトは、研修の実施だけに留まらず、以下の3つの取り組みを循環させることで、障がいの有無に関わらず共に学び合う「共生社会」の実現を目指しています。

- ブラインドメンター養成講座： 視覚障がい者がプロの講師として活躍するためのトレーニング。全6日間・30時間で専門スキル（2026年度は10月～翌3月開催予定）を習得。- 企業・学校での研修実施：養成講座を修了し実習を積んだたブラインドメンターが企業や学校へ出向き、表現・コミュニケーション研修を実施。その価値を提供することで就労機会を得る。- ボランティア活動の推進：歩行介助・移動時のサポート等のボランティアを通して、。この取り組みを共に進めながら、学び、成長し、貢献する場を提供。

研修を受講した企業からは「普段の何気ない言葉を見つめ直すキセキのような体験だった」「社内コミュニケーションの空気が変わった」、学校からは「人の立場に立つ想像力が自然と身についた」といった感動の声が寄せられています。

「自社にDE&Iの視点を取り入れたい」「チームのコミュニケーション不足を解消したい」「生徒に本物の対話教育を届けたい」とお考えの企業・学校関係者の皆様からのご連絡をお待ちしております。