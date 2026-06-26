エミレーツ航空、2026ビジネス・トラベラー・ミドルイースト・アワードで「ベスト・エアライン・ワールドワイド」を受賞

エミレーツ航空



・13年連続で最高の栄誉に輝く

・「ベスト・ファーストクラス」と「ベスト・エアポートラウンジ」も受賞





アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイ、 2026年6月23日―エミレーツ航空は、ビジネス旅行者向け情報誌「ビジネス・トラベラー・ミドルイースト」が主催する2026ビジネス・トラベラー・ミドルイースト(BTME)アワードで最も権威ある賞である「ベスト・エアライン・ワールドワイド」を受賞し、さらに「ベスト・ファーストクラス」および「ベスト・エアポートラウンジ・イン・ザ・ミドルイースト」も受賞しました。



ビジネス・トラベラー・ミドルイースト・アワードは、長きに亘りビジネストラベル業界全体の卓越性を称える地域で最も権威ある栄誉の一つであり、受賞者はビジネス・トラベラー・ミドルイーストの読者の推薦と投票により選出されます。エミレーツ航空を代表して、副社長兼チーフ・コマーシャル・オフィサーのアドナン・カジム氏が授賞式に出席し、賞を受領しました。

今回、複数受賞したことは、エミレーツ航空が客室や空港での顧客体験の向上に注力していることを反映しています。現在、219機のエアバスA380およびボーイング777の大規模な機材改修を進めており、その取り組みは加速しています。同時に、エアバスA350の新規導入により最新の客室設備と技術で約140に及ぶグローバルネットワーク全体で順次展開されています。

改修済みの機材と新型エアバスA350は、現在70を超えるエミレーツ航空のグローバル・デスティネーションへと運航しており、ドバイ発着便およびドバイ経由便を利用するお客様に、より快適で安定した機内体験を提供しています。

エミレーツ航空のファーストクラスは、完全個室型のプライベートスイートや地域に特化したメニューをお楽しみいただけるダイン・オン・デマンドサービス、またドン・ペリニヨンのシャンパンとのペアリングでお好きなだけご満喫いただけるキャビア、ブルガリのラグジュアリーなラウンジウェアとアメニティキットやバイレードのプレミアムスキンケア製品、さらにエアバスA380のシャワースパやバーラウンジなど厳選されたアメニティを備え、ラグジュアリーな空の旅の新たな基準を確立しています。ファーストクラスやビジネスクラスのプレミアム体験は客室にとどまらず、90に及ぶディスティネーションでの運転手付き送迎サービスや空港での優先サービス、また世界30以上のエミレーツラウンジへのアクセスにまで広がっています。

「ベスト・エアポートラウンジ・イン・ザ・ミドルイースト」に選ばれたドバイ国際空港のエミレーツ空港ファーストクラスラウンジ（3か所）では、アラカルトダイニングや無料のスパトリートメント、プレミアムな免税ショッピングエリアに上質なワインのセレクション、一部のゲートからの直接搭乗サービスなど多くの特典を提供しています。

エミレーツ航空は、製品、サービス、ネットワーク全体にわたる継続的な投資により、航空業界をリードし続けています。



直近で、エミレーツ航空は機内インターネット接続サービスに順次Starlinkを導入しており、導入完了後にはStarlinkを搭載した国際線ワイドボディ機として世界最大規模の機材群を運航する見込みです。これまでに36機が高速接続サービスを搭載しており、お客様は機内で動画のストリーミング視聴やオンラインゲーム、ビデオ通話、リモートワーク、SNSの利用などを快適にお楽しみいただけます。さらに直近では、一部の国で業界初となる包括的な旅行保険(Comprehensive Travel Cover Insurance)を導入し、旅行中の安心と補償をさらに充実させています。さらに2026年10月には、ヘルシンキへのデイリー便の就航を開始し、フィンランドとUAEを結ぶ唯一の通年直行便となります。