『モンスターハンター』より、かわいくて頼もしいオトモアイルーのフィギュアシリーズが始動。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「カプコン」より、『カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1　4個入りBOX』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1　4個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04826782&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1　4個入りBOX




【製品情報】


□参考価格：6,600円(税込)


□発売日：2027年1月下旬予定


□ブランド：カプコン


【1BOX】4個入り


【1個】彩色済フィギュア+台座(補助パーツ付)入り


【サイズ】本体：全高約80～95mm、台座：直径約54mm


【素材】PVC、ABS




















第1弾では、『モンスターハンターワイルズ』に登場するオトモアイルーの装備の中から「ホープネコシリーズ」、「シュバルカネコシリーズ」、「クックネコシリーズ」、「ププロネコシリーズ」の4種類をピックアップ。


個性あふれるオトモアイルーの装備たちを細部まで忠実に再現。


全て集めたくなるコレクションフィギュアに仕上がっています。



【ラインナップ】


・ホープネコシリーズ


・シュバルカネコシリーズ


・クックネコシリーズ


・ププロネコシリーズ



※画像は実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1　4個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04826782&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『モンスターハンター』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=14562&pagemax=60)




(C)CAPCOM



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