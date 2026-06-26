『モンスターハンター』より、かわいくて頼もしいオトモアイルーのフィギュアシリーズが始動。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「カプコン」より、『カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1 4個入りBOX』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1 4個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04826782&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

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■あみあみ実店舗サイト

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■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1 4個入りBOX

【製品情報】

□参考価格：6,600円(税込)

□発売日：2027年1月下旬予定

□ブランド：カプコン

【1BOX】4個入り

【1個】彩色済フィギュア+台座(補助パーツ付)入り

【サイズ】本体：全高約80～95mm、台座：直径約54mm

【素材】PVC、ABS

第1弾では、『モンスターハンターワイルズ』に登場するオトモアイルーの装備の中から「ホープネコシリーズ」、「シュバルカネコシリーズ」、「クックネコシリーズ」、「ププロネコシリーズ」の4種類をピックアップ。

個性あふれるオトモアイルーの装備たちを細部まで忠実に再現。

全て集めたくなるコレクションフィギュアに仕上がっています。

【ラインナップ】

・ホープネコシリーズ

・シュバルカネコシリーズ

・クックネコシリーズ

・ププロネコシリーズ

※画像は実際の商品とは異なる場合があります。

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■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1 4個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04826782&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『モンスターハンター』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=14562&pagemax=60)

(C)CAPCOM

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