『モンスターハンター』より、かわいくて頼もしいオトモアイルーのフィギュアシリーズが始動。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「カプコン」より、『カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1 4個入りBOX』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1 4個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04826782&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1 4個入りBOX
【製品情報】
□参考価格：6,600円(税込)
□発売日：2027年1月下旬予定
□ブランド：カプコン
【1BOX】4個入り
【1個】彩色済フィギュア+台座(補助パーツ付)入り
【サイズ】本体：全高約80～95mm、台座：直径約54mm
【素材】PVC、ABS
第1弾では、『モンスターハンターワイルズ』に登場するオトモアイルーの装備の中から「ホープネコシリーズ」、「シュバルカネコシリーズ」、「クックネコシリーズ」、「ププロネコシリーズ」の4種類をピックアップ。
個性あふれるオトモアイルーの装備たちを細部まで忠実に再現。
全て集めたくなるコレクションフィギュアに仕上がっています。
【ラインナップ】
・ホープネコシリーズ
・シュバルカネコシリーズ
・クックネコシリーズ
・ププロネコシリーズ
※画像は実際の商品とは異なる場合があります。
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■カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1 4個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04826782&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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【今回ご紹介した製品を含む、『モンスターハンター』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=14562&pagemax=60)
(C)CAPCOM
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