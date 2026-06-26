『デルマパンゲの((巨爆笑))ツアー2026』開催決定

吉本興業株式会社

デルマパンゲが全国5都市を巡るツアー「デルマパンゲの((巨爆笑))ツアー2026」の開催が決定しました。

今年で3年目となるツアーが今年は9月22日(火・祝)の福岡公演を皮切りに、全国5都市を巡ります。

過去最大の動員数の今回は、デルマパンゲ＆ジャルジャルやアインシュタインなど豪華ゲストの漫才と迫田ワールド全開のコーナーをお届けします！

本ツアーはオンライン配信一切なし！ここでしか目撃できない2人の熱量と、豪華ゲストとの化学反応をぜひ会場で体感してください！

デルマパンゲ 本人コメント

〈迫田篤（左）〉

夏の終わりから始まる((巨爆笑))ツアー2026

別名、グッズも待ち構えてる漫才説得旅((巨爆笑)) 優しい？

〈広木英介（右）〉

今年で3年目の((巨爆笑))ツアー開催決定！

今年もデルマパンゲと豪華ゲストのネタと((巨爆笑))ポストは健在、新たな早い者勝ちグッズも登場！

全国5ヶ所でお待ちしてます！

まずは去年ランジャタイが40分もやりやがった福岡からです！

デルマパンゲの((巨爆笑))ツアー2026 概要

【福岡】ばってんたいたいの福岡編

ゲスト：ランジャタイ（グレープカンパニー）

日時：9月22日(火・祝) 14:30開場/15:00開演

会場：福岡市科学館 サイエンスホール

【広島】ぶちぶちじゃけぇの広島編

ゲスト：アインシュタイン

日時：10月31日(土) 18:00開場/18:30開演

会場：エディオン紙屋町ホール

【名古屋】おみゃあだぎゃだぎゃの名古屋編

ゲスト：紅しょうが

日時：11月28日(土) 19:30開場/20:00開演

会場：大須演芸場

【東京】じゃんじゃんそうじゃんの東京編

ゲスト：ジャルジャル

日時：12月16日(水)19:30開場/20:00開演

会場：あうるすぽっと

【大阪】よってほんまにどないの大阪編

ゲスト：囲碁将棋

日時：2027年1月24日(日)

19:30開場/20:00開演

会場：YES THEATER

＜チケット＞

料金：前売3,800円/当日4,300円

チケット販売：FANYチケット https://r.ticket.fany.lol/dellmapange-tour

◆FANYチケット先行抽選販売：7/2(木)11:00～7/6(月)11:00

◆一般発売：7/9(木)10:00