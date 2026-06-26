『デルマパンゲの((巨爆笑))ツアー2026』開催決定

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吉本興業株式会社

デルマパンゲが全国5都市を巡るツアー「デルマパンゲの((巨爆笑))ツアー2026」の開催が決定しました。


今年で3年目となるツアーが今年は9月22日(火・祝)の福岡公演を皮切りに、全国5都市を巡ります。


過去最大の動員数の今回は、デルマパンゲ＆ジャルジャルやアインシュタインなど豪華ゲストの漫才と迫田ワールド全開のコーナーをお届けします！


本ツアーはオンライン配信一切なし！ここでしか目撃できない2人の熱量と、豪華ゲストとの化学反応をぜひ会場で体感してください！



デルマパンゲ 本人コメント


〈迫田篤（左）〉


夏の終わりから始まる((巨爆笑))ツアー2026


別名、グッズも待ち構えてる漫才説得旅((巨爆笑)) 優しい？



〈広木英介（右）〉


今年で3年目の((巨爆笑))ツアー開催決定！


今年もデルマパンゲと豪華ゲストのネタと((巨爆笑))ポストは健在、新たな早い者勝ちグッズも登場！


全国5ヶ所でお待ちしてます！


まずは去年ランジャタイが40分もやりやがった福岡からです！






デルマパンゲの((巨爆笑))ツアー2026　概要

【福岡】ばってんたいたいの福岡編


ゲスト：ランジャタイ（グレープカンパニー）


日時：9月22日(火・祝)　14:30開場/15:00開演


会場：福岡市科学館　サイエンスホール



【広島】ぶちぶちじゃけぇの広島編


ゲスト：アインシュタイン


日時：10月31日(土) 18:00開場/18:30開演


会場：エディオン紙屋町ホール



【名古屋】おみゃあだぎゃだぎゃの名古屋編


ゲスト：紅しょうが


日時：11月28日(土) 19:30開場/20:00開演


会場：大須演芸場　



【東京】じゃんじゃんそうじゃんの東京編


ゲスト：ジャルジャル


日時：12月16日(水)19:30開場/20:00開演


会場：あうるすぽっと



【大阪】よってほんまにどないの大阪編


ゲスト：囲碁将棋


日時：2027年1月24日(日)


　　　19:30開場/20:00開演


会場：YES THEATER






＜チケット＞


料金：前売3,800円/当日4,300円


　　　チケット販売：FANYチケット　https://r.ticket.fany.lol/dellmapange-tour


◆FANYチケット先行抽選販売：7/2(木)11:00～7/6(月)11:00


◆一般発売：7/9(木)10:00