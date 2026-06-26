『デルマパンゲの((巨爆笑))ツアー2026』開催決定
デルマパンゲが全国5都市を巡るツアー「デルマパンゲの((巨爆笑))ツアー2026」の開催が決定しました。
今年で3年目となるツアーが今年は9月22日(火・祝)の福岡公演を皮切りに、全国5都市を巡ります。
過去最大の動員数の今回は、デルマパンゲ＆ジャルジャルやアインシュタインなど豪華ゲストの漫才と迫田ワールド全開のコーナーをお届けします！
本ツアーはオンライン配信一切なし！ここでしか目撃できない2人の熱量と、豪華ゲストとの化学反応をぜひ会場で体感してください！
デルマパンゲ 本人コメント
〈迫田篤（左）〉
夏の終わりから始まる((巨爆笑))ツアー2026
別名、グッズも待ち構えてる漫才説得旅((巨爆笑)) 優しい？
〈広木英介（右）〉
今年で3年目の((巨爆笑))ツアー開催決定！
今年もデルマパンゲと豪華ゲストのネタと((巨爆笑))ポストは健在、新たな早い者勝ちグッズも登場！
全国5ヶ所でお待ちしてます！
まずは去年ランジャタイが40分もやりやがった福岡からです！
デルマパンゲの((巨爆笑))ツアー2026 概要
【福岡】ばってんたいたいの福岡編
ゲスト：ランジャタイ（グレープカンパニー）
日時：9月22日(火・祝) 14:30開場/15:00開演
会場：福岡市科学館 サイエンスホール
【広島】ぶちぶちじゃけぇの広島編
ゲスト：アインシュタイン
日時：10月31日(土) 18:00開場/18:30開演
会場：エディオン紙屋町ホール
【名古屋】おみゃあだぎゃだぎゃの名古屋編
ゲスト：紅しょうが
日時：11月28日(土) 19:30開場/20:00開演
会場：大須演芸場
【東京】じゃんじゃんそうじゃんの東京編
ゲスト：ジャルジャル
日時：12月16日(水)19:30開場/20:00開演
会場：あうるすぽっと
【大阪】よってほんまにどないの大阪編
ゲスト：囲碁将棋
日時：2027年1月24日(日)
19:30開場/20:00開演
会場：YES THEATER
＜チケット＞
料金：前売3,800円/当日4,300円
チケット販売：FANYチケット https://r.ticket.fany.lol/dellmapange-tour
◆FANYチケット先行抽選販売：7/2(木)11:00～7/6(月)11:00
◆一般発売：7/9(木)10:00