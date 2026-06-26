「誰もが地域で豊かに暮らせるまち」を音楽から。社会福祉法人あんさんぶるが、吹奏楽部地域移行を支える新たな地域共生モデルを始動。

社会福祉法人あんさんぶる

社会福祉法人あんさんぶる（所在地：兵庫県伊丹市）は、2026年7月19日（日）、伊丹市のきららホールにて「第3回 あんさんぶるサマーコンサート」を開催します。

本コンサートは、2026年秋から本格的に始まる中学校吹奏楽部の地域移行を見据え、社会福祉法人が地域の子どもたちの文化活動を支え、障がいのある方、地域の中学生、地域住民が音楽を通じて出会う場として開催するものです。

あんさんぶるは、これまで伊丹市で重度の障がいがある方の地域生活支援に取り組みながら、利用者一人ひとりが地域の中で豊かに暮らし、自分らしく活動し、人とつながる機会づくりを大切にしてきました。

今回の取り組みでは、障がい福祉で培ってきた「人を支える力」や地域とのつながりを活かしながら、学校教育、地域文化活動、福祉が交わる新しい地域共生モデルに挑戦します。

出演するのは、あんさんぶるの利用者も活動に参加している福祉系バンド「ミュージックフィールズ」、あんさんぶる利用者による「あんさんぶるハープ音楽隊」。

さらに特別ゲストとして、神戸市を拠点に障がいのある方々の音楽活動を積極的に展開するNPO法人ボレロの「お菓子楽団ボレロ」、伊丹市立荒牧中学校吹奏楽部、伊丹市立天王寺川中学校吹奏楽部が出演します。

障がいのある方々の音楽活動と、地域の中学生たちの吹奏楽が、同じ会場で響き合う一日です。

■開催の背景

現在、全国で中学校部活動の地域移行が進められています。

これは、学校だけで部活動を支えるのではなく、地域全体で子どもたちの文化・スポーツ活動を支えていく新しい仕組みづくりです。

特に吹奏楽部をはじめとする文化部活動では、指導者、練習場所、楽器、運営体制、地域との連携など、多くの課題があります。

一方で、障がいのある方が地域で豊かに生活するためには、福祉サービスだけでなく、地域の人とのつながり、役割、楽しみ、生きがいがあることが大切です。

あんさんぶるでは、音楽活動を、障がいのある方々にとっての自己表現の場であり、地域の方々と自然につながる大切な機会として位置づけてきました。

今回のサマーコンサートでは、福祉事業所の利用者による音楽活動と、地域の中学生による吹奏楽が同じ舞台に立ちます。

そこには、ただ演奏を披露するだけではなく、

「地域で一緒に生きること」

「音楽を通じて出会うこと」

「子どもたちの活動を地域全体で支えること」

への願いが込められています。

■社会福祉法人が担う、地域文化活動の新しい可能性

部活動の地域移行は、単に学校の部活動を外部へ移すだけではありません。

子どもたちの成長を、学校・家庭・地域・専門家・地域団体がどのように支えていくのかを考える、地域全体の課題でもあります。

あんさんぶるは、社会福祉法人として培ってきた地域とのつながり、支援の視点、音楽活動の実践を活かしながら、地域の子どもたちの文化活動を支える一つの受け皿となることを目指しています。

その特徴の一つが、音楽を得意とする福祉スタッフが、日々の支援と地域の音楽活動の両方に関わる「ハイブリッド型」の働き方です。

介護職、看護職、相談支援職など、福祉の現場で働く人の中には、学生時代に吹奏楽や合唱、楽器演奏に親しんできた人も少なくありません。

また、音楽大学出身者や演奏活動を続けてきた音楽家にとっても、音楽の力を活かしながら福祉の現場に関わることは、新しいキャリアの可能性になります。

あんさんぶるでは、音楽を「特別なイベント」だけで終わらせるのではなく、日々の支援、利用者の活動、地域交流、子どもたちの文化活動支援へとつなげていくことを目指しています。

福祉の専門性を持つ人が音楽を活かすこと。

音楽の経験を持つ人が福祉に挑戦すること。

その両方が交わることで、これまでになかった地域文化活動の担い手が生まれると考えています。

障がい福祉と学校教育、地域文化活動は本来別々のものではなく、すべて地域で暮らす人たちの豊かな生活につながっています。

今回の取り組みは、伊丹市における新しい地域共生モデルへの挑戦です。

■出演団体について

出演する「ミュージックフィールズ」は、あんさんぶるの音楽療法士である稲岡氏が中心となって活動する福祉系バンドです。あんさんぶるの利用者の皆さんもメンバーとして参加し、音楽を通じた表現活動に取り組んでいます。

「あんさんぶるハープ音楽隊」は、あんさんぶる利用者による音楽グループです。障がいのある方でも演奏しやすいよう工夫されたハープを用い、日々の活動の中で音楽に親しんでいます。

特別ゲストとして出演する「お菓子楽団ボレロ」は、神戸市を拠点に、障がいのある方々の音楽活動を積極的に展開するNPO法人ボレロの音楽団体です。

お菓子楽団ボレロとあんさんぶるハープ音楽隊は、これまで音楽活動を通じて交流を続けてきました。昨年は、あんさんぶるハープ音楽隊がボレロ主催のコンサートにゲスト出演。今回はそのご縁から、お菓子楽団ボレロをあんさんぶるサマーコンサートへお招きし、再び共演が実現します。

さらに、伊丹市立荒牧中学校吹奏楽部、伊丹市立天王寺川中学校吹奏楽部が特別ゲストとして出演します。

それぞれ異なる立場で音楽活動に取り組む団体が集い、障がいのある方々、地域の子どもたち、地域住民が音楽を通じてつながる場を創出します。

■理事長コメント

社会福祉法人あんさんぶる

理事長 井ノ上 勇二郎

「私たちはこれまで、『重度の障がいがある方も地域の中で豊かに暮らし、自分らしく活躍できる社会をつくる』ことを大切に取り組んできました。

障がいのある方が地域で豊かに生活するためには、福祉サービスだけでは十分ではありません。地域の人とのつながりや、役割、楽しみ、生きがいがあることがとても大切だと考えています。

その中で音楽は、年齢や障がいの有無を越えて人と人を自然につないでくれる力があります。

今回のサマーコンサートでは、あんさんぶるで活動する利用者の皆さんと、地域の中学校吹奏楽部の皆さんが同じ舞台に立ちます。障がいのある方と地域の子どもたちが音楽を通じて出会い、お互いを知り、認め合う機会になればと願っています。

また、現在進められている部活動の地域移行は、単に学校の負担軽減ではなく、『地域の子どもたちを地域全体で育てる仕組みづくり』だと考えています。

私たち社会福祉法人も地域の一員として、その役割を担うことができるのではないか。福祉で培ってきた人を支える力や地域とのつながりを活かしながら、子どもたちの文化活動を支える新しい地域モデルに挑戦したいと考えています。

障がい福祉と学校教育、地域文化活動は本来別々のものではなく、すべて地域で暮らす人たちの豊かな生活につながっています。

このコンサートが、障がいのある方、子どもたち、地域の皆さまが出会い、『誰もが地域で豊かに暮らせるまち』について考えるきっかけになれば嬉しく思います。」

■当日の見どころ

1. 社会福祉法人が吹奏楽部地域移行の受け皿に挑戦

あんさんぶるは、2026年秋から本格的に始まる中学校吹奏楽部の地域移行を見据え、地域の子どもたちの文化活動を支える新しい地域モデルづくりに取り組んでいます。

社会福祉法人が、障がい福祉の枠を越えて学校教育や地域文化活動とつながる取り組みです。

2. 障がいのある方々による多様な音楽活動

あんさんぶるの利用者も参加する福祉系バンド「ミュージックフィールズ」、あんさんぶる利用者による「あんさんぶるハープ音楽隊」、そして神戸市を拠点に障がいのある方々の音楽活動を展開するNPO法人ボレロの「お菓子楽団ボレロ」が出演します。

それぞれ異なる形で音楽に取り組む団体が集い、音楽を通じた表現と交流の場をつくります。

3. 地域の中学校吹奏楽部が特別ゲストとして出演

伊丹市立荒牧中学校吹奏楽部、伊丹市立天王寺川中学校吹奏楽部が特別ゲストとして出演します。

秋以降の地域移行を見据え、地域の中で子どもたちの音楽活動を支える取り組みの一歩となります。

4. 福祉・学校・地域が音楽でつながる一日

障がいのある方々、地域の中学生、地域住民が同じ会場に集い、音楽を通じて交流するコンサートです。

世代や立場を越えて、同じ時間を共有する地域イベントとして、どなたでも気軽にご参加いただけます。

5. 音楽を活かした福祉の新しい働き方

音楽を得意とする福祉職員や看護職員、また福祉に関心のある音楽家が、日々の支援と地域の音楽活動の両方に関わることで、福祉と文化活動をつなぐ新しい働き方の可能性を示します。

■開催概要

イベント名：第3回 あんさんぶるサマーコンサート

日時：2026年7月19日（日）

開場 13:00

開演 13:30

会場：きららホール 3階 多目的ホール

兵庫県伊丹市北野4丁目30

入場料：無料/全席自由

出演：

ミュージックフィールズ

あんさんぶるハープ音楽隊

特別ゲスト：

お菓子楽団ボレロ

伊丹市立荒牧中学校吹奏楽部

伊丹市立天王寺川中学校吹奏楽部

主催：

社会福祉法人あんさんぶる

お問い合わせ：社会福祉法人あんさんぶる

TEL：072-770-5222

■社会福祉法人あんさんぶるについて

社会福祉法人あんさんぶるは、兵庫県伊丹市を拠点に、障がい福祉サービスを運営しています。

利用者一人ひとりが地域の中で自分らしく暮らし、活動し、人とつながることを大切にしながら、日々の支援に取り組んでいます。

また、音楽活動や地域交流イベントなどを通じて、障がいのある方々が地域の中で活躍できる機会づくりにも力を入れています。

今後は、音楽を得意とする福祉職員や、福祉に関心のある音楽家とも連携しながら、障がい福祉、学校教育、地域文化活動がつながる新しい地域モデルづくりに取り組んでいきます。

■取材について

当日の取材、事前のインタビュー、写真撮影、映像取材等もご相談いただけます。

福祉事業所での音楽活動、中学校吹奏楽部の地域移行に向けた取り組み、社会福祉法人が地域文化活動を支える背景、音楽を活かした福祉の新しい働き方などについて、関係者への取材も可能です。

【本件に関するお問い合わせ】

社会福祉法人あんさんぶる

TEL：072-770-5222

メール：info@ansanbul.or.jp

公演情報URL：https://ansanbul.or.jp/441/