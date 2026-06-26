【PFUブルーキャッツ石川かほく】内灘町との「フレンドリータウン協定」を締結

PFUライフエージェンシー株式会社

PFUブルーキャッツ石川かほく（運営会社：PFUライフエージェンシー株式会社）は、2026年6月25日(木)に「内灘町とPFUブルーキャッツ石川かほくとのフレンドリータウン協定書」を締結いたしましたのでお知らせいたします。

本協定は、内灘町とPFUブルーキャッツ石川かほくが連携協力し、バレーボールを通じて地域振興を図ることを目的としております。

■「内灘町とPFUブルーキャッツ石川かほくとのフレンドリータウン協定書」締結式 出席者

・内灘町

町長 生田 勇人（いくた はやと）様

教育長 桐山 一人（きりやま かずひと）様

・PFUブルーキャッツ石川かほく

代表 蓮池 学（はすいけ まなぶ）

選手 舩田 璃々香（ふなだ りりか）

選手 上村 杏菜（うえむら あんな）

・PFUブルーキャッツ石川かほく 代表 蓮池 学 コメント

本日はこのような機会をいただき、感謝を申し上げます。

これまでも復興田植えを行っておりましたが、今回の協定締結を機にスポーツでも内灘町との関係をさらに深めていければと考えております。

ホームタウンは、かほく市ではありますが石川県全体の方々に応援いただきたいと考えています。特に隣町の内灘町・河北郡市は、重要なホームエリアでもあります。

内灘町民の皆様にぜひたくさん試合を観に来ていただきたいですし、試合の町民無料招待や、イベントにも参加させていただくなど、町の盛り上げにも寄与してまいります。

・内灘町 町長 生田 勇人 様 コメント

昨年、震災から復興した内灘町宮坂地区の田んぼにて田植え・稲刈りをやっていただきました。

収穫したお米を使った、塩むすびを試合会場で無料配布した際には、私も配布をさせていただきました。

今年も引き続き、復興田植え、そして稲刈りをやっていただきますが、今年の宮坂地区の田んぼのお米は学校給食米となりますので、子どもたちにブルーキャッツの元気を届けていただくとともに、ブルーキャッツの皆さんも、復興した田んぼでできたお米を食べて昨シーズンより上を目指していただきたいと思いますし、楽しみにしています。

内灘町のスポーツ振興や、子どもたちとの交流はもちろん、町のイベントにも参加いただきたいと考えています。これからも末永くよろしくお願いします。

・PFUブルーキャッツ石川かほく 舩田 璃々香 選手 コメント

この度は、このような機会をいただきありがとうございます。

内灘町の皆さんの身近にあるバレーボールチームだと知っていただいて、ホームゲームにたくさんお越しいただければいいなと思います。

・PFUブルーキャッツ石川かほく 上村 杏菜 選手 コメント

去年もみんなで田植えをして収穫した、おにぎりはとても美味しかったです。

今年もしっかり食べて、パワーをつけてもっと上を目指していきます。

PFUブルーキャッツ石川かほく

石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。

公式ウェブサイト：https://pfu-bluecats.com

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