『Fate/Grand Order』より、「オベロン」が全長70mmのトレーディングフィギュアになって登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「オランジュ・ルージュ」より、『ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX』を、あみあみ限定特典「缶バッジ」付きで、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

■ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04809875&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX

【製品情報】

□参考価格：10,800円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：オランジュ・ルージュ

【1BOX】6個入り

【サイズ】全高：約70mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【その他】イーゼル付属 ※「ちびオベロンVer.」にはイーゼルは付属いたしません

【セット内容一覧】

・ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX

≪あみあみ限定特典≫

・缶バッジ

原型制作：七兵衛(松田モデル)、NEQ

制作協力：ねんどろん

企画制作：グッドスマイルカンパニー

≪あみあみ限定特典≫缶バッジ

キャラクター全6種+さぷらいずパーツ全10種よりランダムに封入。

“ねんどろいどさぷらいず”シリーズに大人気スマホゲーム『Fate/Grand Order』から、オベロンがラインナップ！様々な再臨姿のオベロンのほか、霊衣姿も一緒に登場です。

キャラクターラインナップ：「第一再臨Ver.」「第二再臨Ver.」「第三再臨Ver.」「爽やかサマー・プリンスVer.」「不機嫌サマー・オベロンVer.」「ちびオベロンVer.」全6種(ランダム)

さぷらいずパーツ：全10種(ランダム)

※1BOXのご購入で、キャラクターフィギュアは全種揃います。

※さぷらいずパーツは、BOXでご購入いただいても全種揃いません。また、キャラクターとの組み合わせはランダムです。

製品ページはこちら：

■ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04809875&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

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