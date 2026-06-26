『Fate/Grand Order』より、「オベロン」が全長70mmのトレーディングフィギュアになって登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「オランジュ・ルージュ」より、『ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX』を、あみあみ限定特典「缶バッジ」付きで、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


■ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04809875&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX




【製品情報】


□参考価格：10,800円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：オランジュ・ルージュ


【1BOX】6個入り


【サイズ】全高：約70mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック


【その他】イーゼル付属 ※「ちびオベロンVer.」にはイーゼルは付属いたしません



【セット内容一覧】


・ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX


≪あみあみ限定特典≫


・缶バッジ



原型制作：七兵衛(松田モデル)、NEQ


制作協力：ねんどろん


企画制作：グッドスマイルカンパニー



≪あみあみ限定特典≫缶バッジ
















キャラクター全6種+さぷらいずパーツ全10種よりランダムに封入。



“ねんどろいどさぷらいず”シリーズに大人気スマホゲーム『Fate/Grand Order』から、オベロンがラインナップ！様々な再臨姿のオベロンのほか、霊衣姿も一緒に登場です。



キャラクターラインナップ：「第一再臨Ver.」「第二再臨Ver.」「第三再臨Ver.」「爽やかサマー・プリンスVer.」「不機嫌サマー・オベロンVer.」「ちびオベロンVer.」全6種(ランダム)


さぷらいずパーツ：全10種(ランダム)



※1BOXのご購入で、キャラクターフィギュアは全種揃います。


※さぷらいずパーツは、BOXでご購入いただいても全種揃いません。また、キャラクターとの組み合わせはランダムです。



製品ページはこちら：


■ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04809875&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



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