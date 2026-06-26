『Fate/Grand Order』より、「オベロン」が全長70mmのトレーディングフィギュアになって登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「オランジュ・ルージュ」より、『ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX』を、あみあみ限定特典「缶バッジ」付きで、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
■ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04809875&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX
【製品情報】
□参考価格：10,800円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：オランジュ・ルージュ
【1BOX】6個入り
【サイズ】全高：約70mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【その他】イーゼル付属 ※「ちびオベロンVer.」にはイーゼルは付属いたしません
【セット内容一覧】
・ねんどろいどさぷらいず Fate/Grand Order オベロンコレクション 6個入りBOX
≪あみあみ限定特典≫
・缶バッジ
原型制作：七兵衛(松田モデル)、NEQ
制作協力：ねんどろん
企画制作：グッドスマイルカンパニー
≪あみあみ限定特典≫缶バッジ
キャラクター全6種+さぷらいずパーツ全10種よりランダムに封入。
“ねんどろいどさぷらいず”シリーズに大人気スマホゲーム『Fate/Grand Order』から、オベロンがラインナップ！様々な再臨姿のオベロンのほか、霊衣姿も一緒に登場です。
キャラクターラインナップ：「第一再臨Ver.」「第二再臨Ver.」「第三再臨Ver.」「爽やかサマー・プリンスVer.」「不機嫌サマー・オベロンVer.」「ちびオベロンVer.」全6種(ランダム)
さぷらいずパーツ：全10種(ランダム)
※1BOXのご購入で、キャラクターフィギュアは全種揃います。
※さぷらいずパーツは、BOXでご購入いただいても全種揃いません。また、キャラクターとの組み合わせはランダムです。
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