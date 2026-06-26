検索広告で次に狙うべきキーワードを提案する仕組みをAXerに追加・提供開始

株式会社アイトリガー

株式会社アイトリガーは、検索広告で次に狙うべきキーワードを能動的に提案する仕組みを、マーケティングAXの提供リソース「AXer」に追加し、2026年6月より提供を開始します。自社の広告運用業務において、不要なクエリの除外だけでは対応が後手に回るという課題を確認し、有望なキーワードを先回りで見つける枠組みを構築・社内運用を開始したことを受けたものです。広告運用の業務そのものをAIで作り変えるマーケティングAXの一環として、検索広告を運用する企業へ順次提供します。

除外だけでは後手に回る。検索広告運用の構造的な課題

アイトリガーは自社の広告運用業務で、成果につながらない検索クエリを特定して除外する作業を続けてきました。ただ除外は起きたことへの事後対応であり、新しい不要クエリが次々と生まれるため、対応が常に後手に回るいたちごっこになりがちです。

守りを固めても、成果につながる検索ニーズを能動的に取りにいけているわけではありません。検索広告の成果は、出稿側の都合ではなく、ユーザーの検索意図に運用を合わせ続けられるかで決まります。除外中心の運用では、この「次に狙うべき意図」を取りこぼし、獲得単価の悪化や機会損失に直結します。

アイトリガーは自社の運用の中でこの構造を課題として確認し、守りの除外と並行して、攻めのキーワード発見を仕組みとして持つ必要があると判断しました。

「除外して守る」から「狙って攻める」へ。運用そのものを組み替える

アイトリガーが取るのは、ツールを足すことではなく、広告運用の業務そのものを「除外して守る」から「狙って攻める」へ組み替えるという考え方です。その実践として、検索広告の運用に次の変化を実装し、社内運用を開始しました。

１.守りから攻めへ。

不要クエリの除外と並行して、成果につながりそうな有望キーワードを能動的に拾い上げます。起きたことへの事後対応から、次の一手を先回りで用意する運用へ変わります。

２.狙いを絞り込む。

ターゲットの目的をあえて絞り込むことで、自社サービスとの親和性が高い検索意図（ユーザーが何を解決したくて検索しているか）に出稿を寄せます。広く当てる運用から、刺さる相手に深く届ける運用へ変わります。

３.データを見ながらチームで回す。

Google広告の実績データを取り込み、成果の良い訴求や次に試す広告案を一覧で確認できる状態にします。担当者の経験則に依存していた判断を、根拠を見ながらチームで回せる業務へ変えます。

なお本仕組みは、単体のSaaSツールとして提供するものではなく、アイトリガーが提供するリソース（人・ツール・ノウハウ）「AXer」の一部として、各社の運用に合わせて実装します。検索広告の実績データを扱うため、データの取り扱いは各社の運用ルールに沿って設計します。

広告運用を「設計し直す」という発想へ

これは単なる機能追加ではなく、広告運用を「除外で守る業務」から「意図を先読みして攻める業務」へ設計し直す試みです。AXerは、人・ツール・ノウハウで業務フローそのものを設計・構築・運用する、マーケティングAXの提供リソースです。担当者が過去の数値を見て手作業で次の手を考えるフローから、有望な狙いをAIが先回りで提示し、人が判断に集中するフローへ。

アイトリガーは自社の運用に実装したこの仕組みをひな型に、同じく広告運用に課題を持つ企業へ順次提供を開始します。完成したパッケージではなく、各社の運用方針や商材に合わせて組み替えます。課題整理の段階からご相談いただけます。

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■ AXer サービスページ

https://aitrigger.co.jp/service/axer/

■株式会社アイトリガー（AiTRIGGER Inc.）

本社：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿16階

事業内容：デジタルマーケティング支援（運用型広告・インハウス支援）、マーケティングリソース提供（MRM）、マーケティングAX事業

URL：https://aitrigger.co.jp/