【7/7(火)オープン】大分発・行列の絶えない麻辣湯専門店「福恩（フーエン）麻辣湯」がついに久留米市へ出店！全国100店舗展開を目指し、各地へと勢いよく拡大中

TPS株式会社

当店は福岡県の久留米市のレイリア久留米館内に、麻辣湯専門店「福恩（フーエン）麻辣湯（読み：フーエンマーラータン）」を2026年7月7日にオープンいたします。全国35店舗の出店が現在確定と、100店舗体制に向けて急成長している同ブランドが、ついに久留米市に進出。本格的な薬膳スープを使用したオリジナルの一杯を作れる新しい食体験を地域の皆様にお届けします。

■選べる楽しさと、こだわりの味わいを届ける麻辣湯

基本の「麻辣湯」は、毎日丁寧に炊き上げる鶏白湯スープに、独自配合のスパイスを合わせた、

クセになる辛さが特徴の一杯です。※0辛には辛味成分は一切使用しておりません。

「トマト麻辣湯」は、オリジナルの麻辣湯にトマトの爽やかな酸味を加えた、

まろやかで食べやすい味わいに仕上げています。

「汁なし麻辣湯」は、独自配合のスパイスとナッツの風味が香る

汁なしならではの味わいとなっております。※辛さは0.5辛のみのご提供となります。

さらに、スープの辛さも調整可能。激辛好きの方はもちろん、

薬膳の旨味をじっくり味わいたい方やファミリー層まで、

幅広いお客様に「自分だけのおいしさ」を体験していただけます。

■選べる具材は約50種類！世界に一つだけの一杯をつくる楽しさ

店内には、新鮮な野菜や肉、海鮮、練り物など

約50種類の具材をラインアップ。

お客様自身でお好みの具材を自由に選び、組み合わせることで、

自分だけのオリジナル麻辣湯をお楽しみいただけます。

当店では、ボウルに具材を選ぶところから

完成するまでの過程も楽しめる、体験型の提供スタイルを採用。

選ぶ楽しさや組み合わせるワクワク感を通じて、

麻辣湯そのものだけではなくプロセスも

エンターテインメントとしてお楽しみいただけます。

■Google口コミが裏付ける圧倒的な満足度



各店舗のGoogle口コミにおいても高スコアを維持。「麻辣湯の概念が変わった」「毎日でも通いたい」といった熱量の高いユーザーレビューが連日投稿されており、満足度の高さが、さらなる新規顧客を呼び込む好循環を生んでいます。このたびの出店は、今後の全国100店舗体制の構築に向けた重要な拠点のひとつと位置付けております。これにより、「日本中に麻辣湯を通じて笑顔を届ける」というビジョンの実現を一層推進してまいります。

※店舗により外観・内装は異なります。

【オープン記念キャンペーン】

インスタグラムフォローで100円引き

内容： オープンから1ヶ月

期間： 2026年7月7日～8月7日（※8月7日まで実施）

公式インスタグラムはこちら(https://www.instagram.com/fuen_kurume/)





【店舗概要】

店舗名： 福恩麻辣湯（フーエンマーラータン） レイリア久留米店

所在地： 〒830-0032 福岡県久留米市東町 上天神田316-2 レイリア久留米2階 208

アクセス：西鉄電車 西鉄久留米駅下車 徒歩0分

営業時間：施設に準ずる

定休日：施設に準ずる

【お問合せ先】

TPS株式会社

メール： press@tps22.com