「対話」から広がる科学の世界へ「青少年のための科学の祭典2026全国大会」7月25日（土）・26日（日）に科学技術館で開催

公益財団法人日本科学技術振興財団

公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館は、2026年7月25日（土）・26日（日）の2日間、「青少年のための科学の祭典2026全国大会」を科学技術館（東京都千代田区）で開催します。本大会は、全国の小・中・高等学校や大学の教員、研究機関、企業などが参加する国内最大級の体験型科学イベントです。2026年は「対話」をテーマに掲げ、約70の実験・工作・観察ブースを展開するほか、ノーベル化学賞受賞者・野依良治館長による特別ステージ企画を実施します。入場は無料です。

科学を「体験」と「対話」で楽しむ2日間

「青少年のための科学の祭典」は、子どもたちが科学の楽しさや不思議さを体験し、科学への興味・関心を深めることを目的に開催している全国規模の科学イベントです。1992年の開始以来、多くの子どもたちに親しまれ、2026年に34周年を迎えます。

今年のテーマは「対話」です。

科学を学ぶ面白さは、実験や観察そのものだけでなく、「なぜだろう」「もっと知りたい」と感じた疑問を誰かに問いかけ、考えを深めていく過程にもあります。

会場には、全国から集まった“実験名人”である教員や研究者、企業・研究機関の専門家らによる約70の体験型ブースが並びます。来場者は実験や工作、観察を通じて科学の不思議に触れるだけでなく、出展者との対話を通じて理解を深めることができます。

子どもたち一人ひとりの「なぜ？」に寄り添い、新たな発見や学びにつながる機会を提供します。

ノーベル化学賞受賞者・野依良治館長による特別ステージ企画を開催

開催初日の7月25日（土）午前には、ノーベル化学賞受賞者の野依良治館長を迎えた特別ステージ企画を実施します。

本企画では、事前に寄せられた科学に関する疑問や質問に野依館長自らが回答する「対話型プログラム」を予定しています。世界的な研究者との交流を通じて、科学の面白さや探究することの大切さに触れていただける貴重な機会です。

未来の科学者を目指す子どもたちはもちろん、科学に興味を持つすべての方々に向けた特別企画として開催します。

2025年科学の祭典の様子ジェットエンジンを作ろう （団体出展）ミネラルウォーターの味が違うって本当？みんなで理由を考えよう！ （団体出展）

「青少年のための科学の祭典2026全国大会」開催概要

開催日時：2026年7月25日（土）・26日（日） 9:15～16:00

会 場：科学技術館１階イベントホール・屋外（東京都千代田区北の丸公園2-1）

https://www.jsf.or.jp/

入場料：無料

出展数：66件（個人・団体等出展60件、日本学生科学賞出展6件）

※日本学生科学賞出展は、第69回日本学生科学賞中央最終審査出場校の中から6校が参加予定です。

主催：公益財団法人日本科学技術振興財団

共催：「青少年のための科学の祭典」全国大会実行委員会

後援：文部科学省、経済産業省、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、千葉県教育委員会、埼玉県教育委員会、茨城県教育委員会、NHK、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、産経新聞社 ほか

交通アクセス

【東京メトロ東西線】 T-08「⽵橋」駅下車(1b出口) 徒歩約550m

T-07「九段下」駅下車(2番出口) 徒歩約800m

【東京メトロ半蔵門線】Z-06「九段下」駅下車(2番出口) 徒歩約800m

【都営地下鉄新宿線】 S-05「九段下」駅下車(2番出口) 徒歩約800m

公益財団法人日本科学技術振興財団について

公益財団法人日本科学技術振興財団は、科学技術の振興と科学知識の普及啓発を目的として、科学技術館の運営をはじめ、科学イベントや教育普及活動を実施しています。「青少年のための科学の祭典」を通じて、子どもたちが科学の面白さに触れ、自ら学び考える力を育む機会を提供しています。

お問い合わせ先

「青少年のための科学の祭典」事務局

TEL 03-3212-8447

http://www.kagakunosaiten.jp/

出展内容

【個人出展】

・ダイヤモンド燃やします！！ ―もちろん本物―

・ふわふわボール

・超簡単昇圧器の製作 ― 乾電池を無駄なく再利用しよう。

・3Dプリンターでつくる手作り無線通信機

・バランス人形 アルクサウルスを進化させよう

・メダカの卵を観察しよう！

・色が消える・変わる原理を考えよう

・ストローロボットフィンガーを作ろう

・ミニチュアメーカーをつくろう

・土の中の生き物さがし

・科学の不思議を体験しよう ―センサリーボトルを作ろう！―

・目の進化を体験してみよう

・正20面体サイコロを作ろう！

・ウミホタルを光らせてみよう

・紙コップでカエルギロ

・台所の煮干しから海の環境を考えよう

・海の不思議 ―海水の中に沈む冷たい海水―

・双曲立方体 ―ストローで星形立体を作る―

・クリアコップで教訓茶わんをつくろう

・はねをひねらなくてもよく回る風車を作ろう

・熱音響現象とは（釜が鳴る不思議な現象）

・結び目で遊んでみよう ―モールを使った体験―

・進む？もどる？ 不思議な人形で綱渡り

・ガラスのペンダントを作ろう

・―火薬を使わない― 新・線香花火を作ろう

【団体出展】

・飲み物に使われている色素を濾過しよう /アドバンテック東洋株式会社

・小学生ロボコン体験 /株式会社NHKエンタープライズ

・「ゲーム」ってどうやってつくるの？―ゲームクリエイター発掘育成プロジェクト『神ゲー創造主エ

ボリューション』― /株式会社NHKエンタープライズ

・立体グラフ「数楽アート」を作ろう /株式会社大橋製作所

・体験しよう！地層処分―地層処分におけるベントナイトの活用― /原子力発電環境整備機構

・海はCO2を吸収する？―海水酸性化実験― /国立研究開発法人国立環境研究所

・好きから見つける！君に合う研究 /国立研究開発法人産業技術総合研究所

・セミの抜け殻しらべ /セミの抜け殻しらべ市民ネット

・接着剤の基礎を学んでオリジナル壁掛け時計をつくろう！ /セメダイン株式会社

・エネルギーの大変身！～しゃかしゃか発電器をつくろう～ /電気事業連合会／日本科学技術振興財団

・SDGｓとエネルギー ～省エネルギー(節電)について考えよう～

/電気事業連合会／日本科学技術振興財団

・カエル研究所の電気エネルギー実験 /電気事業連合会／日本科学技術振興財団

・箱庭と自然放射線～原子核ストラップ工作～ /電気事業連合会／日本科学技術振興財団

・カエルとiPS細胞を見てみよう！ /東京大学教養学部

・ふわふわボンテンで分子模型つくり―空気・水・トリチウム水―

/東京電力ホールディングス株式会社

・本物の土で「地層カプセル標本」をつくろう /東京理科大学理科教育サークル SCOPE

・ミツバチの8の字ダンスと偏光覚 /公益財団法人東レ科学振興会／名古屋市立向陽高等学校

・電気の道をつなげ！ ―テスターマンと実験― /株式会社ナリカ

・ミネラルウォーターの味が違うって本当？ /国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

・ICタグやバーコード／自動認識を体験しよう！ /一般社団法人日本自動認識システム協会

・缶バッジをつくろう /一般社団法人日本鉄鋼連盟

・電子顕微鏡でミクロの世界を探検しよう！ /日本電子株式会社

・風とあそぼう☆でんきの実験！ /一般社団法人日本風力エネルギー学会

・偏光板でキラキラ万華鏡を作って、石を観察してみよう！ /箱根ジオパーク推進協議会

・オリジナルシャンプーづくりで界面活性剤のはたらきを学ぼう！

/株式会社ファイントゥデイインダストリーズ

・AIBOUに乗ってアイディアを膨らまそう /本田技研工業株式会社

・量子コンピュータを分解してみよう！ /国立研究開発法人理化学研究所

・―光の色不思議にせまる―色が変わる手づくりステンドグラス工作

/国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

・ジェットエンジンを作ろう/ロールス・ロイスジャパン株式会社

・幼児の科学体験 ―水玉あそび― /公益財団法人日本科学技術振興財団

・幼児の科学体験 ―輪ゴムあそび― /公益財団法人日本科学技術振興財団

・科学で世界に挑戦！科学オリンピック /国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）

・南極と北極ってどんなところ？ /国立極地研究所

・宇宙で遊ぼう！宇宙で学ぼう！

/国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 JAXA宇宙教育センター

・日本で初めて飛行場ができた場所 日本の航空発祥の地 所沢 /所沢航空発祥記念館

【日本学生科学賞研究発表】

・肉は「ジュー」と焼けるのか―実音とオノマトペ比較による言語表現拡張モデル―

/世田谷学園中学校

・食塩の結晶はなぜ六角形になったのか /奈良女子大学附属中等教育学校

・ミゾナシミズムシの季節消長 /さいたま市立大宮北中学校

・下敷変形時における音の発生原理―「空飛ぶ下敷現象」から見えた真理― /愛媛県立松山南高等学校

・香りも化けるアミン信号反応―ベンジルアミン酸化物はアーモンドの香り― /埼玉県立坂戸高等学校 ・クワガタムシ幼虫のメス斑とは？ /静岡県立焼津中央高等学校

※実験演示タイトルは6月26日時点のものとなります

公益財団法人日本科学技術振興財団

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】「青少年のための科学の祭典」事務局

公益財団法人日本科学技術振興財団 人財育成部 科学の祭典担当 TEL：03-3212-8447 FAX：03-3212-8449

E-mail：saiten@jsf.or.jp

http://www.kagakunosaiten.jp/

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2番1号