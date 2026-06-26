世界最大級のニッチフレグランスの祭典「Esxence（エクサンス）2026」に、香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」が出展

Amulette株式会社

Amulette株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長田寛太）は、日本国内で唯一の正規代理店を務める香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」が、2026年6月3日(水)～6月6日(土)にイタリア・ミラノで開催された世界最大級のニッチフレグランスの祭典「Esxence（エクサンス）2026」に出展されましたので、お知らせいたします。

本出展では、ニッチフレグランスブランド「Gourmet（グルメ）」および「Sarvari Paris（サヴァリ パリ）」のフレグランスを「PERFUMATIC」に搭載し、1プッシュから香りを試せる新しい体験を提供しました。

■ 世界最大級のニッチフレグランスの祭典「Esxence」

Gourmetのフレグランスを搭載した「PERFUMATIC」Sarvari Parisのフレグランスを搭載した「PERFUMATIC」

「Esxence（エクサンス）」(https://esxence.com/)は、2009年から年に一度イタリア・ミラノで開催されている、世界最大級のニッチフレグランスの展示会です。今年のテーマは「Sensing the World（香りで世界を感じる）」。世界40カ国以上から400を超えるブランドが集い、会期を通じて20,000人以上が来場するなど、アーティスティックな香りの“今”を世界に向けて発信する、フレグランス業界を代表するイベントとして知られています。

今年の会場では、サンプルを気軽に試せる体験型の仕掛けやインスタレーションが大きな注目を集め、「香りを試す体験」そのものの価値が世界的にも高まっていることがうかがえる場となりました。

■「Gourmet」「Sarvari Paris」のフレグランスを「PERFUMATIC」に搭載

「PERFUMATIC」を通じて、来場者が自分のペースで香りを体験

「PERFUMATIC（パフューマティック）」は、世界65カ国・累計3,000台以上の導入実績を持つ、国際特許取得済みの香水スプレー自動販売機です。香水ボトルを購入する前に1プッシュから気軽に香りを試すことができ、「試しづらい」「自分に似合う香りが分からない」といった香水選びの心理的なハードルを下げ、生活者が自分のペースで直感的に香りと出会える体験を提供します。

今回のEsxenceでは、以下の2ブランドの香りを「PERFUMATIC」に搭載し、来場者が自由に試せる体験展示が行われました。

- Gourmet（グルメ） - 個性的な世界観で香りを表現するニッチフレグランスブランド。- Sarvari Paris（サヴァリ パリ） - 最高濃度のエクストレ ド パルファンを手がける、ユニセックスのラグジュアリーニッチフレグランスブランド。■ 国内最大級の香水メディア「Amulette」の知見を活かし、「PERFUMATIC」を展開Amulette株式会社が運営する、国内最大級の香水・フレグランスメディア

Amulette株式会社は、総フォロワー数25万人超を誇る国内最大級の香水・フレグランスメディアを運営し、日々生活者に香りの魅力を伝えています。こうしたメディア運営を通じて、「どんな香りが、どのように求められているか」「香りとの出会いをどう設計すれば伝わるか」といった知見を蓄積してきました。

「PERFUMATIC」の日本国内唯一の正規代理店として国内での導入・展開を担うAmuletteは、このメディアで培った知見を強みに、商業施設、百貨店、イベント会場、ポップアップ、新商品発表会など、香りとの出会いが生まれるさまざまな場所への「PERFUMATIC」の導入・活用を、国内で引き続き推進してまいります。

■ 本件・導入に関するお問い合わせ

香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」は、商業施設、百貨店、イベント会場、ポップアップ、新商品発表会、ブランドプロモーションなど、さまざまな用途で導入・活用いただけます。導入をご検討の企業様、ブランド様、商業施設様、イベント主催者様、ならびに取材をご希望のメディア関係者様は、Amulette株式会社までお問い合わせください。

Amulette株式会社 PR担当窓口

お問い合わせフォーム : https://amulette.co.jp/contact/(https://amulette.co.jp/contact/)

E-mail：info@amulette.co.jp

TEL：03-6820-5465（受付時間：平日10:00～19:00）

【会社概要】

社名：Amulette株式会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者：長田寛太

事業内容：香水・フレグランス領域に特化したメディア運営、香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」の展開、ブランド・マーケティング支援

URL：https://amulette.co.jp/

◻︎各SNS一覧

Instagram : https://www.instagram.com/amulette_inc

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