【関西3空港で同時新発売！全５種類・フレーバーごとに異なるカラフルなパイで楽しむクリームサンドパイ】新ブランド『SORANOA（ソラノア）』誕生～軽やかにサクッと。ふんわり、こころほどける瞬間を～

株式会社神戸浪漫

2026年7月1日、昭栄株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：塚本晋也）は、自社ブランド「神戸浪漫」より、新商品「SORANOA（ソラノア）クリームサンドパイ」を発売いたします。

土産市場に向けた新たな価値提案として企画し、旅の思い出とともに持ち帰りたくなる、特別感のあるギフトを目指して開発しました。

伊丹空港、神戸空港、関西国際空港第1ターミナルにて同時発売、7月末までの期間限定販売です。

「SORANOA」は、発売から10年以上人気の神戸浪漫の土産商品「神戸パイクリームサンド」をベースに開発した新シリーズです。従来の仕様を見直し、パイの食感やクリームのあじわいなど、フレーバーごとに個性を追求しました。

長年パイづくりにこだわってきた神戸浪漫だからこそできた、見た目にも鮮やかな『カラフルなフレーバーパイ』とふんわりとしたくちどけの良いクリームが合わさってできるおいしさのハーモニーを、ぜひ一度味わってみてください。

販売概要

■ 伊丹空港店

販売期間：2026年7月1日～7月29日

場所：関西旅日記

営業時間：6：30 ～ 21：00

■ 神戸空港

販売期間：2026年7月1日～7月30日

場所：神戸旅日記

営業時間：6：15 ～ 20：45

■ 関西国際空港

販売期間：2026年7月1日～8月2日

場所：関西旅日記 第1ターミナル国内ロビー店

営業時間：7：00 ～ 22：00

【フレーバーは全５種類】

カスタード、チョコ、ストロベリー、ピーチ、抹茶の５種類。

≪カスタード、チョコ、ストロベリー、ピーチ≫

価格：6個入 1.296円(税込)

≪抹茶≫

価格：6個入 1.404円(税込)

≪アソートセット≫

価格：カスタード・チョコ 各5個入り ／ 税込 2.106円

SORANOAのパッケージには、雲をモチーフにしたスカートをまとい、軽やかに舞う女の子を描きました。サクッと軽やかなパイの食感や、ふんわりとしたクリームの口どけを、雲のようにやわらかなシルエットで表現しています。

また、それぞれのフレーバーごとに異なるカラーを採用し、味わいの個性や選ぶ楽しさを感じていただけるデザインに仕上げました。

旅先で手に取った瞬間から心が弾み、思わず誰かに贈りたくなるようなパッケージを目指しています。

【SORANOA 3つのこだわり】

01．フレーバーごとに異なるカラフルなパイ生地

SORANOAでは、パイ生地にもそれぞれのフレーバーに合わせた風味や彩りを加えました。フレーバーごとに折数や焼き加減を調整し、それぞれの味わいを最もおいしく引き立てるパイに仕上げています。見た目の華やかさだけでなく、パイそのもののおいしさにもこだわりました。

02．フレーバーごとのおいしさを引き出すクリーム

SORANOAのクリームは、それぞれのフレーバーの魅力が伝わるように仕上げています。それぞれの素材が持つ風味や個性を引き立てられるよう、クリームの甘さや香り、くちどけのバランスにこだわりました。ふんわりとした食感の中に、それぞれの味わいをお楽しみいただけます。

03．パイとクリームが引き立て合う一体感

SORANOAが目指したのは、パイとクリームのどちらかが主役ではなく、ひとつになって完成するおいしさです。パイの軽やかな食感とクリームのふんわりとした口どけが重なりあうことで、それぞれ単体では味わえない一体感を生み出しました。ひとくち頬張ったときに最もおいしさが広がる、SORANOAならではの味わいに仕上げました。

代表取締役 塚本晋也【SORANOAへの想い】

神戸パイクリームサンドは、私が入社して間もない頃に初めて企画した思い入れのある商品です。

発売から10年以上、多くのお客様に支えていただいたクリームサンドパイが、新たなブランド「SORANOA」として生まれ変わりました。

新たなブランドを立ち上げるにあたり、私たちは改めて「僕たちにしかできないことは何か」を考えました。その答えが、長年培ってきたパイづくりの技術を活かすことでした。

私たちは創業以来、お菓子を単なる商品ではなく、人と人をつなぐ贈り物として届けてきました。時代とともにお土産やギフトの形は変わっても、大切な人を想う気持ちは変わりません。

旅先で選ぶお土産にも、ご家族やご友人への感謝や思いやり、「喜んでほしい」という願いが込められていると思います。SORANOAもまた、そんな贈り物の文化を大切にしたいという想いから生まれました。

大切な方への贈り物として、ご自身への小さなご褒美として。そのひとつひとつが、人と人とのつながりを育むきっかけになれば嬉しく思います。

これからも神戸浪漫は、お菓子を通してしあわせな時間をお届けしてまいります。

会社概要

昭栄株式会社は、創業60年を迎えた菓子メーカーです。自社ブランド「神戸浪漫」を展開し、子会社である株式会社神戸浪漫とともに、土産菓子やギフト商品の企画・製造・販売を行っています。

看板商品の「神戸パイ」は30年以上にわたり愛され続ける神戸土産の定番商品です。

シンプルだからこそごまかしの利かないパイづくりにおいて、輸入生地に頼ることなく厳選した素材から職人が丁寧に生地を仕込んでいます。

長年培ってきたパイづくりの技術と品質管理を活かし、全国の土産売場やギフト市場へ商品を展開しています。

会社名： 昭栄株式会社

所在地： 兵庫県神戸市須磨区弥栄台3丁目3番地の8

代表者： 代表取締役 塚本 晋也

事業内容： 菓子ギフト・土産菓子の企画、販売

ブランド： 神戸浪漫

製造会社： 株式会社神戸浪漫

URL： https://www.koberoman.net/view/page/soranoa

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【本件に関するお問い合わせ先】



昭栄株式会社

担当：佐伯



TEL：078-794-3600

MAIL：info-sora@sshouei.co.jp

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