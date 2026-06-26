【7/16開催】日本の製造業がAIを味方につけるには？（第61回工業振興月間：セミナー）

東大阪商工会議所

■日 時 202６年７月１６日（木） 1５時～1６時３０分

■会 場 東大阪商工会議所 本所本館 4階大会議室

（大阪府 東大阪市 永和 ２-１-１ 近鉄・JR河内永和駅下車 東側すぐ）

■講 師 奈良工業高等専門学校 情報工学科 特任教授 山口 智浩 氏

■定 員 ３０名（定員になり次第締め切ります）

■参加費 無料

■主 催 東大阪商工会議所

■後 援 日刊工業新聞社・東大阪市工業協会・東大阪市企業団地協議会

■問合せ 東大阪商工会議所 振興部 TEL06-6722-1151

■備 考 第61回工業振興月間では、上記イベントのほか、

記念講演会（7/6）、事例研究会（7/29）を開催予定です。

お申込フォーム :https://forms.gle/4mqF2yB4eo6Rnfhg8

ー 本セミナーの主な内容 ー

◇ AI世代の新入社員の働き方とは

◇ 高専では生成AIでどのような実習教育を行っているか

◇ AIに常識なし、AI導入のリスクと失敗事例について

◇ ロボットとAIの融合が拓く”フィジカルAI”に向けて

第61回 工業振興月間について

東大阪商工会議所では7月を工業振興月間と位置付け、成長を目指す中小企業を積極的に後押しする各種事業を実施してまいります。(記念講演会（7/6）、セミナー（7/16）、事例研究会（7/29）)

事業の詳細はこちら :http://www.hocci.or.jp/wp/?p=13659第61回 工業振興月間 広報資料

東大阪商工会議所について

商工会議所は、「商工会議所法」に基づく地域の総合経済団体で、全国に515ヵ所あり、約125万の会員数からなる中小企業の為の大きな組織です。東大阪商工会議所は、1937年に設立され、地域商工業の振興・発展の為、約6,000会員の力を結集して、地域経済の活性化と新しい時代に対応する経営に役立つサービスの提供の他、各種展示会事業や雇用対策事業を実施しています。未加入の方はこの機会に是非ご入会下さい

【会社概要】

会議所名：東大阪商工会議所

本所所在地：〒577-0809 東大阪市永和2-1-1

連絡先：（TEL）06-6722-1151 （FAX）06-6725-3611

HP：http://www.hocci.or.jp/

東大阪商工会議所 会館