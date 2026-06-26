ナフサ不足時代に、ものづくりを止めない選択。UZU EYE OPENING LINERが新パッケージへ

株式会社フローフシ

株式会社フローフシ（本社：東京都港区）が展開する「UZU BY FLOWFUSHI」は、世界的な原材料価格の高騰や、ナフサ不足などによる容器・包装資材の供給不安定化を受け、2026年10月頃より順次、パッケージを新仕様へアップデートいたします。

※ナフサは、プラスチック容器や包装資材の原料にも関わる基礎化学品のひとつです。

未来へつなぐ、持続可能なものづくり

美しさを届ける商品は、毎日の気持ちを少し前向きにしてくれるものです。

だからこそ私たちは、必要としてくださるお客様のもとへ、できる限り安定して届け続けたいと考えています。しかし現在、化粧品を取り巻く製造環境は、大きな変化のなかにあります。原材料価格の高騰、物流コストの上昇、そしてナフサ不足に起因するプラスチック容器・包装資材の供給不安。これまでと同じ仕様を、同じように維持し続けることが、必ずしも最善とは言えない時代になりました。

今回のアップデートでは、対象商品のパッケージ仕様を順次見直し、安定した調達が可能な資材・構造へと切り替えていきます。

新パッケージへの切り替えについて

対象商品は、旧仕様の在庫がなくなり次第、2026年10月頃より順次、新パッケージへ切り替えてまいります。切り替え期間中は、旧パッケージと新パッケージが混在する場合がございますが、内容量・処方・使用感・価格に変更はございません。

対象商品：UZU EYE OPENING LINER

切替時期：2026年10月頃より順次

変更内容：パッケージ仕様のアップデート

販売価格：1,100円（税込）※公式オンライン限定価格

※旧仕様の在庫がなくなり次第、新仕様へ順次切り替え

アイライナーをアイライナー以上のものに。

カラフルな色提案に加え、描きやすさ、“もち”の良さ、そして落とすときはお湯で落とせる機能性を兼ね備え、リキッドアイライナーの定義を塗り替えてきた UZU EYE OPENING LINER。

自由で多彩な色表現と、毎日使いたくなる機能性。その品質をこれからも安定して届け続けるために、今回、パッケージ仕様を新たにアップデートいたします。

UZU EYE OPENING LINER（ウズ アイオープニングライナー）

全25色 1,100円（税込）

※公式オンライン限定価格

https://www.uzu.team/pages/eyeopeningline