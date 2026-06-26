株式会社小林洋行、第79回定時株主総会を開催～全議案が原案どおり承認可決～

株式会社小林洋行

株式会社小林洋行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：細金成光）は、2026年6月26日、第79回定時株主総会を開催いたしました。

当日は、2025年度（2025年4月1日～2026年3月31日）の事業報告および計算書類等の報告を行うとともに、上程した各議案について審議が行われ、すべての議案が原案どおり承認可決されました。

当社グループは、金融商品取引業及び商品先物取引業を中心に幅広い事業を展開しております。市場環境やお客様ニーズの変化に対応しながら、安定した経営基盤の構築と持続的な企業価値向上に取り組んでおります。

今後も、お客様・株主・取引先などステークホルダーの皆さまとの対話を大切にしながら、企業価値の向上と持続的な成長を目指してまいります。

【第79回定時株主総会 概要】

開催日：2026年6月26日

開催場所：東京都墨田区横網一丁目6番1号ＫＦＣビル（3階 KFC Hall Annex）

（国際ファッションセンター）

決議事項：上程された全議案について原案どおり承認可決

関連資料：https://www.kobayashiyoko.com/ir/pdf/2026invite.pdf

https://www.kobayashiyoko.com/ir/pdf/2026disclosure.pdf

【株式会社小林洋行について】

株式会社小林洋行は1913年創業の東証スタンダード市場上場企業です。

グループ会社を通じて、投資・金融サービス業をはじめ、生活・環境事業、スポーツ施設提供業、不動産業及びインターネット広告業などを展開しています。

100年以上にわたり培ってきた信頼と実績を基盤に、持続的な成長と企業価値向上に取り組んでいます。

会社名：株式会社小林洋行

証券コード：8742（東証スタンダード市場）

代表者：代表取締役社長 細金成光

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番7号小林洋行ビル2号館

URL：https://www.kobayashiyoko.com/