『アサヒ台湾烏龍茶～四季春茶～』9月8日発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、『アサヒ台湾烏龍茶～四季春茶～』を9月8日から発売します。

『アサヒ台湾烏龍茶～四季春茶～』は、台湾茶の代表的な品種であり、すっきりした味と香り立ちが特長の四季春茶を100%使用した無糖の烏龍茶です。飲み口が広いボトル缶を採用することで、ふわりと広がる香りが楽しめます。

パッケージは、エメラルドグリーンをベースに台湾らしさを感じる提灯や茶器を描き、異国情緒漂うデザインとしています。「四季春茶」「無糖」「味はすっきり ふわり香る」といった文言を通じて商品特長を訴求しています。

台湾は気候・土壌・製茶技術に恵まれた世界有数の茶の名産地で、日本ではなかなか出会えない個性豊かな茶や楽しみ方が存在しています。本商品の発売を通じて台湾茶の魅力をお客さまに発信するとともに、無糖茶市場における新たな選択肢を提供します。

【商品概要】

商品名：アサヒ台湾烏龍茶～四季春茶～

容器・容量：ボトル缶400g

希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)

品目：ウーロン茶飲料

発売日：9月8日

発売地域：全国