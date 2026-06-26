小児科医の「西村佑美」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、小児科医の西村佑美氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

西村佑美氏のコメント

発達を専門とする小児科医として、そして三児の母として、診察室だけでは伝えきれなかった「子どもの発達」や「親子の関わり方」について、日々感じ考えていることをお届けします。発達特性のある子どもを育てる中で、不安や孤独、自分を責める気持ちを抱えている保護者の方は少なくありません。一方で、子どもたちは特性による「困りごと」だけでなく、特性を将来への可能性につなげる強みを持っています。このニュースレターでは、医師としての専門知識だけでなく、ひとりの母親としての子育ての実体験も交えながら、発達理解にとどまらず、実際の成長につながる日々の関わり方、そして親の心がふわっと軽くなるヒントをお手紙にしてお届けします。さらに、AI時代における子どもの教育や関わり方についてのコラムも発信していきます。Dear Parentsというサブタイトルには、全国の子育てを頑張るママたち・パパたちへの労いと、「もう一度。わが子を大好きになろう…何度でも。」という私の願いが込められています。

ママ友ドクターからの手紙~Dear Parents~：https://mamatomodoctor.theletter.jp/(https://mamatomodoctor.theletter.jp/)

「ママ友ドクター(R)ゆみ先生」として発達特性に関する情報を届けてきた医師・西村佑美が、子どもの発達や日々の関わり方のヒントをお届けするニュースレター。毎週火曜・金曜配信。読者から届いた子育ての悩みにお手紙形式でお答えする回答コラムと、AI時代の教育・子育てをテーマにした専門コラムを組み合わせてお届けします。

＜西村佑美氏プロフィール ＞

小児科専門医・子どものこころ専門医・産業医。一般社団法人CDPSA-JAPAN代表理事、株式会社CDPSA代表取締役。重度自閉症の姉と育ち医師を志す。第一子の発達特性に悩んだことがきっかけで、発達支援・親子支援への学びを深める。大学病院での発達専門外来を経て、2020年から「ママ友ドクター(R)プロジェクト」を開始し、SNSを駆使して発達特性のある子どもを育てる保護者への情報発信や相談支援を開始。オンラインコミュニティ「子ども発達相談アカデミーVARY」を主宰し、海外9か国を含む国内外の保護者サポート・発達相談・支援者育成を展開。 現在は全国各地の自治体や教育機関や企業向けに、講演やワークショップ研修を精力的に行い、小児期から成人期にわたる発達特性理解の普及にも取り組んでいる。著書『発達特性に悩んだらはじめに読む本（Gakken）』は1万部を超えるベストセラー。 たまひよ・mamagirl連載を持つほか、AERA dot.、AERA with Kids、プレジデントOnline、東洋経済education、小学館HugKum、光文社VERYなど掲載多数。

theLetter について

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