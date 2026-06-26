【Letra】毎年人気のコラボ企画。Letra×hal by 後藤由紀子｜コラボ商品 - 第3弾が入荷します！

株式会社ソラオブトウキョウ

株式会社ソラオブトウキョウ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大平芳郎）が運営する世界の雑貨ブランド「Letra（レトラ）」が、静岡県沼津市で雑貨店「hal」を営む後藤由紀子さんとコラボレーションしたメルカドバッグを発売いたします。 今年も新たに2型のデザインを後藤由紀子さんと一緒に製作しました。

洋装と浴衣、そんなメルカドバッグを作ってみたくて。

3度目のコラボレーション。今シーズンはどんなデザインがいいかなと考えたとき、世代を超えて、シーンを跨ぐようなメルカドバッグを製作しました。

日常のスタイリングにも合わせられて、浴衣や着物の特別な日にも合わせられるような、「和」と「洋」の垣根を超えた、新しいスタンダードでメルカドバッグを楽しんでみるのはどうかなと、そんな提案がしたくて製作しました。

洋服はもちろん、着物や浴衣との相性が抜群。



落ち着いたブラウンがブルーの鮮やかさを引き締め、和装特有の奥ゆかしさをモダンにアップデートします。



ハレの日から普段着のアクセントまで、装いの幅を広げてくれる一品です。

世代を繋ぐ。娘と私、それぞれの「大人可愛い」

Letraが大切にしている「手仕事のぬくもり」と、沼津雑貨店 hal店主 後藤さんが大切にしている「ライフスタイル」が重なって、今年のもう一つのテーマは「世代を超えて愛せるバッグ」。



「2世代、3世代でシェアできるデザイン」も提案したかったことの一つ。



お母様がシックに持ち、時には娘さんがその日の気分でピンクを主役に持てる。

親子の会話のトピックになったり、一緒に使えたり。そんなコミュニケーションが生まれたら楽しいなって。



ライフステージが変わっても、思い出と共にずっと隣に置いておける。バッグそのものだけでなく、使うことで生まれる「親子の会話」までデザインしてみました！

2026年新作の形をチョイス

2026SSモデルとして新しい形のCHIWAWAとDICE。

毎日を支える、頼れる収納力が魅力で、デイリー使いを考えマチをたっぷりと取った形を選びました。



肩掛けのハンドルに、SHORTを少し大きくしたようなスタイルのCHIWAWA（チワワ）。

ネーミングも可愛くて、最初の打ち合わせでこれがいいと思いました！



そして、真四角が目新しいDICE（ダイス）。

さいころみたいな形ですが、両端を折ることで形が変わるのも魅力です。

-Letra × hal ORIGINAL CHIWAWA-

毎日の日常でも特別な非日常のシーンでもちゃんと日本のライフスタイルの中で使えるもの。

洗練されたPURのウェアに、Letraのモダンな幾何学模様のメルカドバッグを合わせる。

Letra × hal ORIGINAL CHIWAWA - Dark Brown/Metallic Blue

カラー：Dark Brown/Metallic Blue

サイズ：縦:約18cm / 横:約31cm / マチ:約14cm

価格：\9,570（税込）

商品URL：https://www.letratokyo.jp/c/all/610720013

-Letra × hal ORIGINAL DICE-

Letra × hal ORIGINAL DICE - Dark Brown/Metallic Pink



カラー：Dark Brown/Metallic Pink

サイズ：縦:約18.5cm / 横:約18.5cm / マチ:約18.5cm



価格：\8,580（税込）

商品URL：https://www.letratokyo.jp/c/all/610720014

毎シーズン大人気のデザインも、数量限定で再販決定しました！

hal で人気のデザインから着想を得てブラックベースにハーフミニチェックのデザインを加えたメルカドバッグを昨年発売。今年もリクエストを多くいただき、再販が決定しました。

ベーシックで使いやすい配色で、季節問わず使い勝手の良いアイテムになっています。

Letra×hal ORIGINAL CHECK - Black / Cream (SHORT S)

サイズ：SHORT size S

縦:約25cm / 横:約33cm / マチ:10.5cm

価格：\8,580（税込）

商品URL：https://www.letratokyo.jp/c/all/610720008

全3型、6月26日にLetra WEB SHOPにて発売いたします。



【 Letra×hal コラボレーションメルカドバッグ詳細 】

＜発売日＞

Letra WEB SHOP：2026年6月26日(金)18時

＜取扱い店舗＞

Letra WEB SHOP、Letra POP UP SHOP

沼津雑貨店hal、出張hal 他

＜価格＞

Letra×hal ORIGINAL CHIWAWA - Dark Brown/Metallic Blue \9,580（税込）

Letra×hal ORIGINAL DICE - Dark Brown/Metallic Pink \8,580（税込）

Letra×hal ORIGINAL CHECK - Black / Cream (SHORT S) \8,580（税込）

Letra WEB SHOP：https://www.letratokyo.jp/

公式サイト： https://www.letratokyo.jp/topics/letra-hal-2025/

hal店主 後藤由紀子

静岡県沼津市生まれ。

東京の雑貨屋で勤務後、2003年に地元の沼津市で自身でセレクトした器や衣類、書籍を扱う雑貨屋・hal（ハル）を開店。

これまでに20冊の書籍を上梓。

Instagram： ＠gotoyukikodesu(https://www.instagram.com/gotoyukikodesu/)

YouTube： ＠後藤由紀子と申します(https://www.youtube.com/channel/UC7So7dOmMGC13r2LmEFZ2zw)

Voicy：ささやき女将のごきげんRadio(https://voicy.jp/channel/2796)

Letraとは？

2014年にデビューしたメルカドバッグを主要商材とするメキシコ雑貨を扱うブランド。

弊社バイヤーが、2000年代後半にエネルギッシュな人々やカラフルな街並みに魅了され、年に数回メキシコへ訪れていました。そこで、メルカドバッグと出会います。軽くて丈夫なメルカドバッグに可能性を感じ、国内に輸入、販売をスタートしました。

2014年から現在に至るまで、メルカドバッグの認知を少しずつ日本国内で拡大してきました。（仕入れ数比較実績 / 2015年：1,200個、2024年：35,000個）

お客様にはメルカドバッグを楽しんでいただく。そして生産者にはメキシコの伝統技術の継承や刑務所での職業訓練への貢献、メルカドバッグ職人の生活の安定をビジネスを通して長く貢献できるよう、弊社のSocial Goodとして掲げています。

そして、2026年SSシーズンのテーマは「TIMELESS」。

時を経ても変わらず愛されるものづくりがこれからも続いていくように、そして持続可能な生産の仕組みづくりに取り組んでいます。

Letra Official WEB SHOP：https://www.letratokyo.jp/

POP UP SHOP スケジュール：https://www.letratokyo.jp/events/

Letra LOOK BOOK：https://www.letratokyo.jp/collection2026/

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【会社概要】

社名：株式会社ソラオブトウキョウ

事業内容：レディースアパレル、服飾雑貨

運営ブランド：Letra、flower

設立年月日：1998年8月

代表取締役：大平芳郎

Letra WEBサイト：https://www.letratokyo.jp/