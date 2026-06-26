AIR-G′ エフエム北海道で新番組『ピエトロごちそうの森』が7月1日（水）からスタート

株式会社ピエトロ

株式会社ピエトロ(本社：福岡市中央区、代表取締役社長 高橋 泰行)は、AIR-G’ エフエム北海道で、新番組『ピエトロごちそうの森』を2026年7月1日（水）からスタートします。パーソナリティを務めるのは、アクティブなライフスタイルを楽しむ中村夏音(なかむらかのん)さん。本番組では、おうちごはんやキャンプごはんをもっと楽しむヒント、ピエトロの商品やレストランにまつわる楽しい情報をお届けします。毎週実施予定のプレゼント企画など、リスナー参加型のコンテンツも展開。北海道のみなさまの日常に寄り添う“おいしい時間”をお届けします。

『ピエトロごちそうの森』について

◎番組概要

『ピエトロごちそうの森』では、パーソナリティの中村夏音さんが、アウトドアやキャンプ、おうちごはんなど、自身のライフスタイルを通して、日々の暮らしのなかで気軽に楽しめる“ごちそう時間”を提案します。忙しい毎日の食事づくりや家族との食卓はもちろん、北海道ならではのアウトドアシーンなど、様々な場面で活躍するピエトロ商品、そしてピエトロレストランの魅力を発信してまいります。

◎毎週のお楽しみ！リスナー参加型のプレゼント企画も！

番組の中で出題されるクイズや企画にご参加いただいた方の中から抽選でプレゼントが当たる、リスナー参加型企画を毎週実施します。「今回のプレゼントは何だろう？」「今週のクイズは何だろう？」そんなワクワクも番組の楽しみのひとつです。お昼ごはんの準備中に、ドライブの途中に、家事の合間に、ぜひ放送を聴きながらご参加ください。

◎SNS連動ハッシュタグ「#ぴえごち」

放送で紹介した話題はもちろん、おすすめアレンジなどを「#ぴえごち」で発信。リスナーのみなさまとSNSでもつながり、みんなの“おいしい時間”を共有できるような場所にしていきます。

◎「ピエトロおじさんの探索日記（おじたん）」

このコーナーでは、マスコットキャラクター「ピエトロおじさん」の日常を絵日記風にお届けします。AIR-G'公式SNSでは、番組と連動して、ピエトロおじさんの絵日記を「#おじたん」で毎週配信。どこへ出かけるのか、どんなできごとに出会うのか。ピエトロおじさんの小さな冒険にもご注目ください。

パーソナリティ

【プロフィール】

中村 夏音（なかむら かのん）さん

札幌でモデル、タレントとして活動。AIR-G’ エフエム北海道ではラジオパーソナリティとしても活躍中。体を動かすことが大好きで、山登りや自転車、マラソン大会に出たりとアクティブな日々を過ごしている。

【コメント】

はじめまして！北海道でタレントをしている中村夏音です！山登りやマラソン、キャンプなどアウトドアと体を動かすことが大好きです！ズボラな私ですが、アクティブに動くため食事も大切にしながら簡単健康習慣を心がけています！ピエトロ商品でのアウトドア飯、家庭でのリアルな感想も発信していくのでこれからよろしくお願いします！

番組概要

番組名：『ピエトロごちそうの森』

放送開始日：2026年7月1日(水)

放送日時：毎週水曜日 11:30～11:55

出演：中村夏音 さん

放送局：AIR-G’ エフエム北海道（80.4MHz）

※Podcastでも配信予定

ラジオホームページ：https://www.air-g.co.jp/pg/(http://www.air-g.co.jp/pg/)

ピエトロについて

◎はじまりは、一軒のレストラン。おすそわけから生まれたドレッシング。

ピエトロのはじまりは、1980年に福岡市の繁華街・天神にオープンした、小さな一軒のパスタレストラン『洋麺屋ピエトロ』。麺が茹であがるのをお待ちいただく間、前菜代わりに出していたサラダのドレッシングが話題となり、「分けてほしい」というお声に応え商品化したのが、看板商品の「ピエトロドレッシング 和風しょうゆ」です。

ピエトロでは、「しあわせ、つながる」をテーマに、お客様、社会、そして働く私たち全てが、未来もしあわせであるために、今後もたくさんの「おいしい、楽しい」提案を続けてまいります。

■WEBページ

ホームページ： https://www.pietro.co.jp/

オンラインストア：https://www.pietro-onlineshop.com/

■アプリ・ファンコミュニティ

アプリ： https://yappli.plus/pietro_pr

ファンコミュニティ「ピエトロホームタウン」：https://pietro-fan.com/?utm_source=official&utm_medium=referral&utm_campaign=banner&utm_content=fancom(https://pietro-fan.com/?utm_source=official&utm_medium=referral&utm_campaign=banner&utm_content=fancom)

■SNS

Instagram： https://www.instagram.com/pietro_19801209/

X：https://x.com/pietro_19801209

YouTube「ピエトロチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UC_u5zOoxip0GMMmry4wpAQA

YouTube「ピエトロおじチャンネル」：https://www.youtube.com/@pietro_ojisan

※画像はすべてイメージです。