「カルピス」とサンエックスユニバース コラボレーション第2弾

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、「カルピス」ブランドとサンエックスユニバースのコラボレーション第2弾として、七夕限定企画を6月26日から実施します。

「カルピス」は1919年7月7日の七夕に誕生したブランドです。今回の企画では、七夕をテーマにしたコラボレーション動画を6月26日から公開します。「リラックマ」や「すみっコぐらし」など、サンエックスユニバースの人気キャラクターたちが「カルピス」を飲みながら天の川にお願い事をする様子を描いています。「カルピス」公式Xアカウントでは、入力した願い事を反映したオリジナル短冊画像が生成されるキャンペーンを実施します。短冊デザインは「すみっコぐらし」「たれぱんだ」「こげぱん」「リラックマ」の全4種から選ぶことができます。

「カルピス」ブランドは、「人と時をつなぐ“甘ずっぱいおいしさの体験と記憶”が、一人ひとりの心とカラダをすこやかにして、『ピースな世の中』を広げていく」をテーマに掲げ、子どもから大人まですべての人の笑顔とすこやかな生活に貢献していくことを目指しています。今回のコラボレーションを通じて、親子で「カルピス」を楽しむ機会を提供し、原体験の創出に取り組みます。



■特設サイトURL：https://www.calpis.info/san-x/

■七夕スペシャルムービーURL：https://youtu.be/pPVPaqqQb3o

■「カルピス」公式Xアカウント「カルピス“水玉通信”」（＠calpis_mizutama）



5月18日から開始した「カルピス」を楽しく作ることができる〈「カルピス」飲んでねキット〉が当たるキャンペーンも引き続き展開しています。

■キャンペーン概要

名称：「カルピス」飲んでねキット プレゼントキャンペーン

開催期間：5月18日10:00～9月18日23:59

対象商品：「カルピス」(希釈用)470ml各種

応募方法：１.対象商品を購入、初回アンケート記入

２.応募サイトに、対象商品を購入したレシート/購買証明画像をアップロード

３.応募ポイントを貯めて、応募完了

景品・当選者数:【3ポイント1口応募】「カルピス」飲んでねキット：1,000名様

キット内容：コップペアセット、シリコントレ、マドラー、ミニピッチャー

キャンペーンURL：https://receipt-line.com/calpiskit_cp/

問い合わせ先：アサヒ飲料キャンペーン共通事務局

TEL：0120-332-433（無料・オペレーター対応）

「カルピス」「CALPIS」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。