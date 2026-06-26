開園30周年！滋賀県・烏丸半島の植物園「草津市立水生植物公園みずの森」で記念祭を2026年7月11日（土）・12日（日）開催

西武造園株式会社まるでモネの絵画のような人気スポット「花影の池」が人気の植物園（草津市立水生植物公園）

滋賀県草津市にある草津市立水生植物公園みずの森（指定管理者：近江鉄道ゆうグループ、代表企業：西武造園株式会社）は、琵琶湖とその周囲の山並みを一望できる、琵琶湖のほとり・烏丸半島に位置しています。熱帯性スイレン・耐寒性スイレンを150種類以上栽培・展示し、アトリウム（温室）で1年を通じて鑑賞できるほか、夏は大型のパラグアイオニバスを見ることができるなど、国内でも数少ない“水生植物をテーマにした植物園”として、県内外から多くの来園者が訪れる施設です。

1年中スイレンなどの水生植物が鑑賞できる（屋外のスイレン見頃は6月～9月中旬）ハスの仲間「パラグアイオニバス」のイベントなどが人気（見頃は7月中旬～9月中旬）

この「草津市立水生植物公園みずの森」は、1996年7月13日に開園し、今年2026年に開園30周年を迎えます。これを記念した特別イベントとして2026年7月11日（土）・12日（日）に「みずの森開園30周年記念祭」を開催いたします。

「みずの森開園30周年記念祭」開催概要

草津市立水生植物公園みずの森 WEB :https://www.seibu-la.co.jp/mizunomori/

開園30周年を記念し、草津市長による記念セレモニーをはじめ、草津市の公認マスコットキャラクター「たび丸」や人気の「ひこにゃん」など滋賀県ゆかりのゆるキャラとの記念撮影会、公益社団法人日本植物園協会会長の西川綾子氏による特別講演、「趣味の園芸」出演講師による寄せ植え講習会など、さまざまなプログラムを実施します。

7月11日日（土）特別講演会「花に学び 花を楽しむ ～西川綾子の花のある暮らし」7月11日（土）ゆるキャラと記念撮影

開催日：2026年7月11日（土）・12日（日）10時～17時（※12日は16時まで）

※開園時間は7時～17時（入園は16時30分まで）となります

会場：草津市立水生植物公園みずの森

所在地：滋賀県草津市下物町1091番地



入園料（税込）：大人300円／65歳以上150円／高校・大学生250円／中学生以下無料

※65歳以上、高校・大学生は身分証明書をお持ちください

交通アクセス：

新幹線・JR「京都駅」、JR「米原駅」からJR琵琶湖線に乗り換えJR「草津駅」下車

JR「草津駅」西口発、近江鉄道バス「琵琶湖博物館」行き乗車、「みずの森」下車（約25分）

無料の駐車場あり

※交通アクセスについて詳細はWEBサイトをご覧ください

https://www.seibu-la.co.jp/mizunomori/access.html

主なプログラム

記念セレモニー

草津市長をはじめ、来賓の皆さまと共に「みずの森」の未来を象徴する記念植樹を行います。

日時：7月11日（土）10時～11時

場所：ロータス館（観覧自由）

特別講演会「花に学び 花を楽しむ ～西川綾子の花のある暮らし」

公益社団法人日本植物園協会 会長および水戸市植物公園 園長を務める西川綾子氏をお招きし、特別講演を行います。

日時：7月11日（土）13時30分～15時

場所：映像ホール

参加費：無料

定員：100名（先着順）

ゆるキャラと記念撮影

人気のゆるキャラ「ひこにゃん」をはじめ、草津市公認マスコットキャラクター「たび丸」や、草津市観光物産協会の公認キャラクターの「おんせんどろぼう」がやってきます。みんなで一緒に記念撮影を楽しみましょう！

日時：7月11日（土）10時30分～11時／12時～12時15分／16時～16時30分

場所：ロータス館（16時の回のみ映像ホール）

参加費：無料

「趣味の園芸」出演者による寄せ植え講習会

夏を彩る花やハーブなど、季節の植物をつかった寄せ植えづくりの講習会を開催します。

日時：7月12日（日）

10時30分～12時「始めよう！ハーブのある暮らし」講師：西武造園株式会社 永江晴子氏

13時30分～15時「夏を彩る寄せ植え講習会」講師：タキイ種苗株式会社 若松康史氏

場所：研修棟

参加費：3,000円（税込）

定員：各回20名（事前予約制）

講師 永江晴子氏ハーブ寄せ植えイメージ講師 若松康史氏夏の寄せ植えイメージ30周年記念ショップ

当園オリジナルグッズの販売をはじめ、sigasiga orchid houseによる洋ラン販売、湖南農業高校による農産加工物の販売など、物販を行います。

日時：7月11日（土）・12日（日）9時～17時

場所：ロータス館

※なくなり次第、終了

特別展示「フォトコンテスト入賞作品で振り返るみずの森30年」

当園で毎年開催しているフォトコンテストの入賞作品を年代順に展示します。写真から30年の歴史を振り返ります！

日時：7月1日（水）～12日（日）

場所：ロータス館 企画展示室

この他にも様々なプログラムを開催します。詳しくはWEBサイトをご覧ください。

「草津市立水生植物公園みずの森」施設概要

草津市立水生植物公園みずの森

数多くの水生植物の宝庫である琵琶湖のほとり、草津市・烏丸半島に位置する「草津市立水生植物公園みずの森」は、『植物と人、水と人のふれあい』をテーマにしています。山々にいだかれた豊かな水と緑たち。自然いっぱいの植物園にこころ豊かな時が訪れます。さまざまな水生植物と出会えるユニークなテーマ施設「ロータス館」を備え、自然の中、四季を通じて楽しめる花いっぱいの施設です。

水生植物を中心に、季節の花々を見ることができる市民協働によって植え付けたハスも6月中旬～7月末見頃に

園内のレストランではハスの葉パウダーを使った当園ならではのメニュー「はす麺」や「ハスソフト」、オリジナルのオニバスプレートに盛りつけたランチメニューなどもご用意していますので、スイレンのご鑑賞とあわせてぜひご賞味ください。

ハスの葉パウダーを使った人気メニュー「ハスソフト」はすの実を麺に練りこんだもちもち食感の「はす麺」

※休園日：月曜日（祝日の場合は開園し翌日休園）、年末年始（12月28日～1月4日）

お問い合わせ

草津市立水生植物公園みずの森

指定管理者：近江鉄道ゆうグループ

（代表企業：西武造園株式会社 構成企業：近江鉄道株式会社、一般社団法人草津北部まちづくり協議会）



TEL：077-568-2332（受付時間 9時～17時）

WEBサイト：https://www.seibu-la.co.jp/mizunomori/