災害復興を支える観光のあり方とは。「被災地の日常」と「旅の非日常」が交差する 被災地。

学校法人追手門学院

大学公式 HP 特設サイトOTEMON VIEWから【No.103】の配信です。

●今回のテーマは「災害復興と観光」

世界的に「ダークツーリズム（災害や戦争など死や苦しみと結びついた場所を巡る観光）」への関心が高まる中、日本でも震災の被災地へ、復興支援や学びを目的に訪れる動きが見られます。こうした「被災地を訪れる観光」は災害復興や防災教育に資するものとして期待される一方で、現地との間に摩擦を生むこともあるのだとか。 今回は「災害復興と観光」をテーマに研究する間中 光准教授による解説です。

【記事URL】

https://newsmedia.otemon.ac.jp/3845/

【記事のポイント】

被災地の消費？ 復興の阻害？「まなざしの軋轢」が生む違和感

〇観光客の「非日常」と被災者の「日常」が衝突するとき

〇災害遺構をめぐる葛藤とは。

インドネシアに見る「観光×復興」の好事例

〇「地域産業の下支え」となった火山遺構を巡るツアー

〇レジリエンスを駆動するエンジンは「開放性」と「共同性」

「不謹慎」を超えて。被災地観光は地域レジリエンス向上の特効薬となり得るか？

〇「ゼミ生たちが国境を越えて育む市民の視点。

〇観光は「誰」を幸せにするのか？ 地域レジリエンスの土壌づくり

●OTEMON VIEWとは

学校法人追手門学院は大学公式HPに特設サイト「OTEMON VIEW」 を開設しています。

https://newsmedia.otemon.ac.jp/

「ニュースの面白さは、見方次第。」をコンセプトに、日々移り変わる世の中の出来事を、追手門学院大学の教員らが教育・研究成果など専門的知見に基づいて読み解きます。